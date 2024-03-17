❄️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в коньковом масс-старте на 20 км, Хайди Венг – 2-я, Калво – 3-я

Американка Джесси Диггинс победила в масс-старте на 20 км на Кубке мира в Фалуне.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

20 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины

1. Джесси Диггинс (США) – 51.53,0

2. Хайди Венг (Норвегия) – 0,9

3. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 2,2

4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 9,9

5. Кертту Нисканен (Финляндия) – 10,4

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 13,0

7. Виктория Карл (Германия) – 17,7

8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 28,6

9. Силье Теодорсен (Норвегия) – 28,7

10. Рози Бреннан (США) – 28,8

11. Нови Маккейб (США) – 29,0

12. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 29,8

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне