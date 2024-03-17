❄️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в коньковом масс-старте на 20 км, Хайди Венг – 2-я, Калво – 3-я
Американка Джесси Диггинс победила в масс-старте на 20 км на Кубке мира в Фалуне.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
12-й этап
Фалун, Швеция
20 км, масс-старт, свободный стиль
Женщины
1. Джесси Диггинс (США) – 51.53,0
2. Хайди Венг (Норвегия) – 0,9
3. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 2,2
4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 9,9
5. Кертту Нисканен (Финляндия) – 10,4
6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 13,0
7. Виктория Карл (Германия) – 17,7
8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 28,6
9. Силье Теодорсен (Норвегия) – 28,7
10. Рози Бреннан (США) – 28,8
11. Нови Маккейб (США) – 29,0
12. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 29,8
Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне
Лыжи со спусков вообще не катят