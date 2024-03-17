❄️ Лыжи. Кубок мира. Диггинс победила в коньковом масс-старте на 20 км, Хайди Венг – 2-я, Калво – 3-я

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Американка Джесси Диггинс победила в масс-старте на 20 км на Кубке мира в Фалуне.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

12-й этап

Фалун, Швеция

20 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины

1. Джесси Диггинс (США) – 51.53,0

2. Хайди Венг (Норвегия) – 0,9

3. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 2,2

4. Йонна Сундлинг (Швеция) – 9,9

5. Кертту Нисканен (Финляндия) – 10,4

6. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 13,0

7. Виктория Карл (Германия) – 17,7

8. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 28,6

9. Силье Теодорсен (Норвегия) – 28,7

10. Рози Бреннан (США) – 28,8

11. Нови Маккейб (США) – 29,0

12. Йоханна Матинтало (Финляндия) – 29,8

Расписание трансляций 12-го этапа Кубка мира по лыжам в Фалуне

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69 комментариев
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У Диггинс абсолютно заслуженная победа в КМ. Её бойцовские качества всегда вызывали уважение. Сван объективно не так сильна на дистанции, как надо бы. Скорее Йонна могла бы составить конкуренцию, если бы не пропуск начала сезона по болезни.
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+8
Ответ Йенс Мустерманн
21 победа Джессики в карьере на этапах кубка мира. Сравнялась с Лазутиной.
21 победа очень неплохо, особенно с учётом того, что она из поколения жертв Йохауг и Бьорген
+8
-1
+7
Просить Венг выйти вперёд- это самое бесперспективное занятие 😅
+7
-1
+6
Сундлинг должна кинуть лыжами в сервисменов
+6
0
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Сундлинг одна за всю команду работает.
+6
0
+6
Закономерная , уверенная гонка на всем протяжении от Диггинс и Венг. Заслуженные золотые и серебряные медали.
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0
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Да шведские сервисмены - это дикое дно... на такую погоду на конёк умудрились запороть ...
+6
-1
+5
Сундлинг прям уважение, боролась до конца, причём третий день на полную. Но это вообще нереально, она была чётко за спиной Кальво спокойно едущей на спуске и отставала даже включая ноги ...
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-2
+5
Шведский сервис испортил своим спортсменам домашний этап!
+5
-1
+4
А Карл со вторым местом в дистанционном зачёте, молодец!
+4
0
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Фрида 33 несчастья Карлссон 🤦
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Джессика конечно актриса больших и малых театров! После финиша изображает муки нереальные,когда просят сфоткаться с логотипом спонсора - вскочила и веселью нет предела
+5
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Какая же красота, какая великолепная борьба, какая гонка🔥🔥🔥🔥 Браво!
+3
0
+3
21 победа Джессики в карьере на этапах кубка мира. Сравнялась с Лазутиной.
+4
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+3
Ответ Malec 1990
Норвежки весь сезон без дистанционных побед... В заключительной гонке я буду рад даже призовой позиции любой из них. Хотя думается,что таков расклад маловероятен.
Одну из призовых позиций наверняка планирует занять радостная Джесси.
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Ответ Bijelo Dugme
Что-то Фрида уехала в хвост. Просто отдыхает или всё?
Сундлинг на спуске отстала... Это явно лажа с лыжами
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Ответ сондра
Шведский сервис испортил своим спортсменам домашний этап!
Несомненно, у Йонны лыжи просто стояли на спусках
+3
0
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Ответ Vicing Charlsson
Очередное позорное поражение Шведских сервисеров, даже у себя дома. Эстафеты ЧМ21 - ОИ22, ЧМ23 даже в отсутствии Россиянок и Йохауг. С таким сервисом ни БХГ, ни золото ОИ и ЧМ Шведкам не светит, надо что-то делать. В этом году 50% гонок провал с лыжами, у других топ команд 1 провал за несколько лет. Йонна выиграла все свои титулы благодаря личному сервисеру.
Я думаю вопрос в деньгах. Пора искать хороших сервисменов и вкладываться.
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Хейди старалась старалась, но не спасла женскую сборную Норвегии от первого с сезона 1995/96 годов сезона без дистанционных побед.
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Джесси ещё и второй бонус подрезала
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Может кто-то сподобится убежать сегодня? Последняя гонка сезона, к чему беречь силы.
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Опять запороли с лыжами ещё и дома шведы. Явно чувствуется сини саботаж после того как выгнали старую гвардию.
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Ангер вчера ещё на трассе по ходу гонки материл сервисменов, похоже потом он таки зашёл к ним, но перестарался😅
+2
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+2
Очередное позорное поражение Шведских сервисеров, даже у себя дома. Эстафеты ЧМ21 - ОИ22, ЧМ23 даже в отсутствии Россиянок и Йохауг. С таким сервисом ни БХГ, ни золото ОИ и ЧМ Шведкам не светит, надо что-то делать. В этом году 50% гонок провал с лыжами, у других топ команд 1 провал за несколько лет. Йонна выиграла все свои титулы благодаря личному сервисеру.
+2
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+2
Ответ SkierNSK
Сундлинг на спуске отстала... Это явно лажа с лыжами
Традиционно для шведов
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Ответ heivani
Но тяжело ей подьем дался; хватит ли на финиш.?
Там не в подьем тяжело
Лыжи со спусков вообще не катят
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Ответ Дмитрий Воронцов
После вчерашней гонки могла спокойно провести гонку, просто доехать в группе и контролировать Сван. Но этого ей вообще недостаточно. Сама сделала эту гонку, сама обеспечила себе ОЗ финальной победой! Как бы кто к американке не относился, но она пример невероятного характера и воли в спорте. Никогда не сдаваться, даже когда очень тяжело и выкладывать из себя все до последней капли и даже больше!
Там процентов 80% актерской игры а не усталости. Помню она в спринте, в 1/4 готова была завалиться без чувств. Потом видать вспомнила что еще бежать - и передумала.
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Йоне большое уважение! Боролась как могла с соперницами и обстоятельствами
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Молодец Джессика. Просто молодец. Она открытая и доброжелательная вне лыжной гонки, но на лыжне борется не жалея сил. Ей нет равных по самотверженности и преданности лыжному спорту. Она универсальный мастер. Поздравляю её!
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Ответ gerr_max
Хейди старалась старалась, но не спасла женскую сборную Норвегии от первого с сезона 1995/96 годов сезона без дистанционных побед.
Сложилось впечатление, что вся сила сборной Норвегии была в двух словах - Тереза Йохауг. Остальные лыжницы хорошие, но не настолько. Стоило Йохауг уйти - все закончилось для Норвегии
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