⚡️ Кубок мира. Йоханнес Бо выиграл масс-старт, Дале-Шевдал – 2-й, Жаклен – 3-й

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Йоханнес Бо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Кэнмор, Канада

Мужчины

Масс-старт

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 36.03,4 (1)

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 44,5 (2)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.07,2 (3)

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.15,1 (4)

5. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.19,9 (4)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.23,8 (4)

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.31,4 (3)

8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.33,4 (3)

9. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.41,8 (3)

10. Лукас Хофер (Италия) – 1.53,9 (3)...

22. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) – 3.09,2 (5)...

27. Бенедикт Долль (Германия) – 3.41,8 (6)...

29. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 5.14,9 (7)

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе

Дата проведения
18 марта, 00.20
Полные результаты

Этап 9, Кэнмор, Канада. Масс-старт

1 Йоханнес Бо36.03,4 (0+0+0+1)
2 Йоханнес Дале-Шевдал00.44,5 (2+0+0+0)
3 Эмильен Жаклен01.07,2 (1+1+1+0)
4 Томмазо Джакомель01.15,1 (1+1+1+1)
5 Тарьей Бо01.19,9 (1+2+0+1)
6 Мартин Понсилуома01.23,8 (2+1+0+1)
7 Кентен Фийон-Майе01.31,4 (0+1+2+0)
8 Ветле Шостад Кристиансен01.33,4 (1+0+1+1)
9 Андрей Расторгуев01.41,8 (0+1+2+0)
10 Лукас Хофер01.53,9 (1+0+1+1)
11 Дидье Бьона01.53,9 (0+1+0+0)
12 Себастьян Штальдер01.59,9 (0+0+1+0)
13 Юстус Штрелов02.04,5 (1+0+0+0)
14 Йохан-Олав Ботн02.10,4 (0+1+1+3)
15 Филипп Наврат02.14,4 (1+0+1+1)
16 Фабьен Клод02.32,2 (1+1+1+1)
17 Яков Фак02.44,0 (1+1+0+1)
18 Флоран Клод02.53,8 (0+2+0+1)
19 Теро Сеппяля02.54,9 (2+1+1+0)
20 Эрик Перро03.01,2 (0+2+0+3)
21 Эндре Стремсхайм03.04,9 (1+1+2+1)
22 Стурла Хольм Лагрейд03.09,2 (0+3+1+1)
23 Филипп Хорн03.11,7 (0+1+2+2)
24 Йоханнес Кюн03.27,6 (1+1+2+2)
25 Роман Реес03.29,2 (1+0+1+1)
26 Данило Ритмюллер03.33,2 (1+1+2+2)
27 Бенедикт Долль03.41,8 (0+0+4+2)
28 Йеспер Нелин03.53,5 (0+2+1+2)
29 Себастьян Самуэльссон05.14,9 (3+3+1+0)
30 Вебьорн Сорум06.15,5 (1+2+3+1)

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32 комментария
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Ответ Никита Диденко
Случайно зашёл на ветку биатлона, всего 6 комментов, вот он, интерес мировых лыж и биатлона!)
Чел, ты посмотри, во сколько гонка начинается. Почти вся страна, особенно восточнее ЦФО, уже спит в это время
+6
0
+6
За Йоханнеса Бо👍✌😎.
+9
-4
+5
За Жаклена. Отрадно видеть, что он набрал форму после столько неудач и психологических проблем
+8
-3
+5
Хотелось бы, чтобы МХГ забрал Дале-Шевдаль, а то концовка сезона выдалась совсем безрадостная. Шансов, правда, практически никаких, если только Йося не решит по приколу застрелиться
+5
0
+5
Всех с окончанием сезона! Отдыхаем и ждем новых гонок)
+5
0
+5
Этот последний штрафной круг Йоханнеса больше был похож на круг почета))
+5
0
+5
Ответ Никита Диденко
Случайно зашёл на ветку биатлона, всего 6 комментов, вот он, интерес мировых лыж и биатлона!)
И зачем нафиг заходил? Шел бы себе и шел...
Глядишь, и не послали бы...
+4
0
+4
Круто, Дале был 28 после первой стрельбы, сейчас второй. А Самуэльссон с Сорумом имеют все шансы круговыми стать с таким настроем.
+3
0
+3
Ответ Yaroslove
Этот последний штрафной круг Йоханнеса больше был похож на круг почета))
КРАСИВО ПОДМЕЧЕНО И ВЕРНО.
+2
0
+2
ну, вперед за 85-ой)
+6
-4
+2
Ответ Славонычч
Йося как биоробот какой то 😼
Два Йоханнеса заочно соревнуются друг с другом. У обоих на сейчас по 84 победы
+2
0
+2
Ответ Poweronin
Температура плюс 16 в Кэнморе. Всех с наступившей весной ☀️
В субботу минус -13 ночью, днём -7 прогноз.
+2
0
+2
Только Йоханнес догнал Йоханнеса, как тот снова вышел вперёд.
+2
0
+2
Кстати, никто на ноль не отстрелял )
+2
0
+2
Йося как биоробот какой то 😼
+2
0
+2
Бё идет на золотой хет-трик
+2
0
+2
Температура плюс 16 в Кэнморе. Всех с наступившей весной ☀️
+2
0
+2
Сегодня за Тарюху!)
+6
-4
+2
не ощущает что-то вообще
+1
0
+1
Самуэльссон что-то не в себе. Хотя на масс-стартах его так переклинивает, бывает. )
+1
0
+1
Ответ regnengeist
ну, вперед за 85-ой)
Не сегодня, бразер.
И так уже слишком жирно Рыжему...
+1
0
+1
Хофер ! 💪
+1
0
+1
Тари тоже , друг Сэмми
0
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Жаклен молодец,ход возвращается и стрельба)
Даже в топ 6 зашёл:)
Будет интересно к олимпиаде,да и уже на след сезон:)
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ну, поздравляю любителей Йоси, жму виртуально руку! жаль, что кончился сезон, он только вышел на пик формы, кажется. хотя, у него почти всегда сплошной пик.
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Ответ ParovozovArkadij
Хотелось бы, чтобы МХГ забрал Дале-Шевдаль, а то концовка сезона выдалась совсем безрадостная. Шансов, правда, практически никаких, если только Йося не решит по приколу застрелиться
Шансы есть, если будет так же тепло как сегодня. По каше и на жаре Йоха не так мощно выглядит ходом
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Окко только у меня ничего не грузит?)
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