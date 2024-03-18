⚡️ Кубок мира. Йоханнес Бо выиграл масс-старт, Дале-Шевдал – 2-й, Жаклен – 3-й

Йоханнес Бо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе.
Кубок мира по биатлону
9-й этап
Кэнмор, Канада
Мужчины
Масс-старт
1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 36.03,4 (1)
2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 44,5 (2)
3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.07,2 (3)
4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.15,1 (4)
5. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.19,9 (4)
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.23,8 (4)
7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.31,4 (3)
8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.33,4 (3)
9. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.41,8 (3)
10. Лукас Хофер (Италия) – 1.53,9 (3)...
22. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) – 3.09,2 (5)...
27. Бенедикт Долль (Германия) – 3.41,8 (6)...
29. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 5.14,9 (7)
Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе
- Дата проведения
-
18 марта, 00.20
|1
| Йоханнес Бо
|36.03,4 (0+0+0+1)
|2
| Йоханнес Дале-Шевдал
|00.44,5 (2+0+0+0)
|3
| Эмильен Жаклен
|01.07,2 (1+1+1+0)
|4
| Томмазо Джакомель
|01.15,1 (1+1+1+1)
|5
| Тарьей Бо
|01.19,9 (1+2+0+1)
|6
| Мартин Понсилуома
|01.23,8 (2+1+0+1)
|7
| Кентен Фийон-Майе
|01.31,4 (0+1+2+0)
|8
| Ветле Шостад Кристиансен
|01.33,4 (1+0+1+1)
|9
| Андрей Расторгуев
|01.41,8 (0+1+2+0)
|10
| Лукас Хофер
|01.53,9 (1+0+1+1)
|11
| Дидье Бьона
|01.53,9 (0+1+0+0)
|12
| Себастьян Штальдер
|01.59,9 (0+0+1+0)
|13
| Юстус Штрелов
|02.04,5 (1+0+0+0)
|14
| Йохан-Олав Ботн
|02.10,4 (0+1+1+3)
|15
| Филипп Наврат
|02.14,4 (1+0+1+1)
|16
| Фабьен Клод
|02.32,2 (1+1+1+1)
|17
| Яков Фак
|02.44,0 (1+1+0+1)
|18
| Флоран Клод
|02.53,8 (0+2+0+1)
|19
| Теро Сеппяля
|02.54,9 (2+1+1+0)
|20
| Эрик Перро
|03.01,2 (0+2+0+3)
|21
| Эндре Стремсхайм
|03.04,9 (1+1+2+1)
|22
| Стурла Хольм Лагрейд
|03.09,2 (0+3+1+1)
|23
| Филипп Хорн
|03.11,7 (0+1+2+2)
|24
| Йоханнес Кюн
|03.27,6 (1+1+2+2)
|25
| Роман Реес
|03.29,2 (1+0+1+1)
|26
| Данило Ритмюллер
|03.33,2 (1+1+2+2)
|27
| Бенедикт Долль
|03.41,8 (0+0+4+2)
|28
| Йеспер Нелин
|03.53,5 (0+2+1+2)
|29
| Себастьян Самуэльссон
|05.14,9 (3+3+1+0)
|30
| Вебьорн Сорум
|06.15,5 (1+2+3+1)
Глядишь, и не послали бы...
И так уже слишком жирно Рыжему...
Даже в топ 6 зашёл:)
Будет интересно к олимпиаде,да и уже на след сезон:)