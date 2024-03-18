⚡️ Кубок мира. Йоханнес Бо выиграл масс-старт, Дале-Шевдал – 2-й, Жаклен – 3-й

Йоханнес Бо выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе.

Кубок мира по биатлону

9-й этап

Кэнмор, Канада

Мужчины

Масс-старт

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 36.03,4 (1)

2. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 44,5 (2)

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 1.07,2 (3)

4. Томмазо Джакомель (Италия) – 1.15,1 (4)

5. Тарьей Бо (Норвегия) – 1.19,9 (4)

6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.23,8 (4)

7. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.31,4 (3)

8. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.33,4 (3)

9. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.41,8 (3)

10. Лукас Хофер (Италия) – 1.53,9 (3)...

22. Стурла Хольм Легрейд (Норвегия) – 3.09,2 (5)...

27. Бенедикт Долль (Германия) – 3.41,8 (6)...

29. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 5.14,9 (7)

Расписание трансляций девятого этапа Кубка мира по биатлону в Кэнморе