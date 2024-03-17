Джон Купер: «Кучеров – лучший игрок в НХЛ. Он должен стать MVP»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Джон Купер Хоккей

Джон Купер объяснил, почему считает Никиту Кучерова лучшим игроком в НХЛ.

– Я хотел бы отдать должное основным игрокам «Тампы». В частности, Кучерову, который, на мой взгляд, был лучшим игроком в лиге. Он тащил нас на обоих концах льда. Не зря наша игра в большинстве лучшая в лиге. Во многом благодаря ему.

– Назовите свои аргументы в пользу Кучерова как MVP.

– Я бы спросил вот о чем. Если бы вы взяли пять-десять лучших игроков лиги, включили телевизор, а там играют все 32 команды, и вам пришлось бы переключиться на одну игру и посмотреть, как играет одна команда, я бы поставил, что выберут «Тампу».

Не для того, чтобы посмотреть на тренера Джона Купера – к сожалению, – а для того, чтобы увидеть игру Никиты Кучерова. Думаю, он вызывает огромное уважение у всех в лиге и у многих лучших игроков. Думаю, это самый большой комплимент, и поэтому я считаю, что он должен стать MVP, – сказал тренер «Тампы».

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20 комментариев
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Куч феноменален, но

Я бы хотел посмотреть на сборную Канады против сборной России

Чтобы увидеть, что творят, играя вместе МакДэвид и МакКиннон, а против них бы выходили Панарин и Кучеров

Вот это прям был бы хоккей высокой культуры)))
+29
-3
+26
Ответ Febanacci-88
Куч феноменален, но Я бы хотел посмотреть на сборную Канады против сборной России Чтобы увидеть, что творят, играя вместе МакДэвид и МакКиннон, а против них бы выходили Панарин и Кучеров Вот это прям был бы хоккей высокой культуры)))
Ну у Канады там вся сборная в лучшем составе может огого что творить
+8
-2
+6
Ответ Febanacci-88
Да, согласен Только с вратарями у них история, как у нас с центрами)))
до ворот ещё доехать надо) плюс, огромный фактор - тренерский штаб, полно турниров можно вспомнить, где наши топы играли каждый, как видит
+4
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+4
Ответ Артем Зырянов
У них хотя бы есть Хеллебак. У центра такого уровня нет.
Хеллибак американец…
+4
0
+4
Куч хорош. Надеюсь еще пару перстней отхватит до конца карьеры
+4
-1
+3
Ответ copti_san
Ну у Канады там вся сборная в лучшем составе может огого что творить
Да, согласен
Только с вратарями у них история, как у нас с центрами)))
+4
-1
+3
Ну наконец то умные люди внесли свои 7 копеек.
+1
0
+1
По поводу команды для просмотра Купер прав.Кучеров-Пойнт-Стэмкос-Хедман…их большинство доминирует,оно великолепно,вариативно и за этим всегда весело наблюдать.Учитывая,что Василевский в каждую игру практически сразу вносит интригу,заставляя парней прилично напрягаться) Плюс присутствие бешенного Сирелли) Тампа была и остается самой смотрибельной командой лиги.Плюс Пантерс) Флорида самый хоккейный штат получается)
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Ответ Фанат спорта01
А если серьёзно?
Маккиннон безусловно.
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Ответ Антон Якимцев
Ничушкина.
А если серьёзно?
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Ответ Фанат спорта01
А кого он считает лучшим игроком своей команды? Макара или Биг Мака?
Ничушкина.
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Ответ Антон Якимцев
Джаред Беднар с тобой бы не согласился, Джон)
А кого он считает лучшим игроком своей команды?
Макара или Биг Мака?
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Ответ Febanacci-88
Куч феноменален, но Я бы хотел посмотреть на сборную Канады против сборной России Чтобы увидеть, что творят, играя вместе МакДэвид и МакКиннон, а против них бы выходили Панарин и Кучеров Вот это прям был бы хоккей высокой культуры)))
На Кубке мира-2016 видели что-то похожее, правда Канада была отдельно, а Маки отдельно - в сборной молодых звёзд и ещё не в прайме.
Канада нас тогда придавила знатно - 2 периода в 5 на 5 почти не выпускали из зоны, как будто играли 5 на 4, а мы свои забивали в быстрых контратаках (Куч как раз одну забил, если я правильно помню).
С тех пор защита у нас так и не появилась, так что шансов примерно никаких.:(
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Ответ TOR-NN
Хеллибак американец…
Точно. Тогда там тяжеловато.
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Ответ Febanacci-88
Куч феноменален, но Я бы хотел посмотреть на сборную Канады против сборной России Чтобы увидеть, что творят, играя вместе МакДэвид и МакКиннон, а против них бы выходили Панарин и Кучеров Вот это прям был бы хоккей высокой культуры)))
А центрить кто будет Панарина и Кучерова?
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Ответ Febanacci-88
Да, согласен Только с вратарями у них история, как у нас с центрами)))
А наши вратари вполне могут украсит матч в одиночку))
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Куч хорошо. Надеюсь в конце еще прибавит и выдаст +130 очков по итогу
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