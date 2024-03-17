Джон Купер: «Кучеров – лучший игрок в НХЛ. Он должен стать MVP»

Джон Купер объяснил, почему считает Никиту Кучерова лучшим игроком в НХЛ.

– Я хотел бы отдать должное основным игрокам «Тампы». В частности, Кучерову, который, на мой взгляд, был лучшим игроком в лиге. Он тащил нас на обоих концах льда. Не зря наша игра в большинстве лучшая в лиге. Во многом благодаря ему.

– Назовите свои аргументы в пользу Кучерова как MVP.

– Я бы спросил вот о чем. Если бы вы взяли пять-десять лучших игроков лиги, включили телевизор, а там играют все 32 команды, и вам пришлось бы переключиться на одну игру и посмотреть, как играет одна команда, я бы поставил, что выберут «Тампу».

Не для того, чтобы посмотреть на тренера Джона Купера – к сожалению, – а для того, чтобы увидеть игру Никиты Кучерова. Думаю, он вызывает огромное уважение у всех в лиге и у многих лучших игроков. Думаю, это самый большой комплимент, и поэтому я считаю, что он должен стать MVP, – сказал тренер «Тампы».