Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Медведев борется с Алькарасом

Теги результаты ATP BNP Paribas Open Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Даниил Медведев играет с Карлосом Алькарасом в финале в Индиан-Уэллс.

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BNP Paribas Open

Индиан-Уэллс, США

6 – 17 марта 2023

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 9 495 555 долларов

Открытые корты, хард

Финал

Даниил Медведев (Россия) Карлос Алькарас (Испания)
3:1
Дата проведения
18 марта, 00.10
Онлайн матча
101 комментарий
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Весь турнир писали, что вот от Корды отлетит, от Григора отлетит, вот от Руне точно.. и Даниил нас удивлял.
Надеюсь, и в этот раз сумеет удивить! ❤️
+33
-6
+27
Даниилу предстоит тяжёлый матч.Его задача переиграть Алькараса тактически.перебегать качка ему не реально.
+17
-2
+15
Даниил конечно большой оригинал, а если просто , то уникальный теннисист, умудриться выйти в финал мастерса практически без первой подачи, равносильно что фигурист выйдет выступать на чемпионате мира без четверных прыжков. И тем не менее он в финал вышел, хотя практически в каждом матче, начиная с первого, был на грани вылета. Если первой не будет и завтра, ну практически не будет, тот процент попадания , когда были геймы и не один, где он не попал ни разу первую, то этого явно не хватит для победы. Но если он сможет выиграть, не знаю как, то надо снять перед ним шляпу. Но я хочу пожелать по меньше двойных и особенно не вынужденных, это во многом может решить положительный исход матча.
+16
-4
+12
Ответ Olya B.
Лишь бы счет не совпал.)
Счёт можно оставить. Победителя надо поменять))
+10
-1
+9
Надеюсь Даня заберет 21-й уникальный титул и оформит титулы на всех хардовых мастерсах. Мне нравится, как он выглядит временами на этом ИУ, на прошлом ИУ было тяжело смотреть, сейчас мяч что ли лучше летит. Матч будет днем, так что флаг в руки.
+13
-5
+8
Удачи Дане, надо брать реванш за прошлый год.
Но понятно будет, что будет адски тяжело
+9
-2
+7
Ответ Sincere
Прошлогодний финалист сыграет с прошлогодним чемпионом и даже цвета футболок у них остались прошлогодние: синий и розовый 😆
Лишь бы счет не совпал.)
+6
0
+6
Судя по комментам ощущение будто в финале Алькарас играет с каким то залетным игроком из конца сотни не понятно как сюда попавшим. Понятно что если судить по турниру в целом испанец очевидный фаворит но не до такой же степени что победа Дани будет считаться чудом.
+6
0
+6
Интересно, как проявит себя Алькарас в первом финале после болезненного поражения в Цинци. Ну а Медведев умеет удивлять. ЮСО надо хорошо помнить.
+6
-1
+5
Прошлогодний финалист сыграет с прошлогодним чемпионом и даже цвета футболок у них остались прошлогодние: синий и розовый 😆
+5
0
+5
Честно говоря, шансов выиграть меньше чем вчера было у Алькараса, но чудеса бывают, так что верю в победу Даниила)))
+4
0
+4
Медведим, с богом!
+4
0
+4
Человек-финал против человека-пчелы.
+4
0
+4
Вообще не понятно что за ерундой испанец занимается
+5
-1
+4
Ответ N.S.A.8.5
Медведев снова будет принимать в двух метрах от задней линии, чтоб Алькарас кидал в след укороченные?
Алькарас сейчас тоже принимает в двух метрах от задней)
+3
0
+3
Долго входит в игру Карась.
Но это его проблемы.
Со Зверьком и Синнёром было так же
+3
0
+3
2 пары носок 💪
+2
0
+2
камон Данила, нужно лучший матч на турнире выдать! точно, никак вчера
+2
0
+2
Жаль Алькараса. Хороший парень.
Но 🐻 его уничтожит...
+2
0
+2
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
За интеллектуальный теннис, за Даниила Медведева
+6
-4
+2
Ответ utsh44psmr
2 пары носок 💪
Как же Алькарас на это смотрел.. типа, деда, ты чего???
+2
0
+2
Ответ Йенс Мустерманн
Комментарий скрыт
за чистый?? я так понял Вы то ли из Виллориба или из Вильобаджо. ))) да кстати Вы еще не кипятите? но судя по коментам то да. )
+2
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+2
Ну не врал Даня, линии хорошо хватает.
+1
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Ответ Leo Bonart
По части мастерства как раз разница в пользу Медведева, но в таланте, физухе и рефлексах колоссальный перевес у Алькараса. Плюс максимально удобное покрытие для Карлоса и максимально неудобное для Даниила
Если бы убрать тренерские подсказки, у Даниила шансов поболее было бы.
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Победу Медведу!
Давай-давай Даня, поехали!
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актёр, играющий Рода Лейвера, умер и на него надели очки, чтобы создать видимость((
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Ответ Aelcrown
доминирует потому что свою подачу выиграл? боже откуда вас берут
ты лучше просто мимо проходи
+1
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+1
подачи нет пока
+1
0
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Ответ sedric
Интересно, как проявит себя Алькарас в первом финале после болезненного поражения в Цинци. Ну а Медведев умеет удивлять. ЮСО надо хорошо помнить.
Медведев умеет, и вероятно сможет побольше, чем год назад, но запас у Карлоса по игре здесь он не компенсирует.
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Брейчок-с. Шустро. И лепо)
+1
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