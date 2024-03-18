Индиан-Уэллс (ATP). Финал. Медведев борется с Алькарасом
Даниил Медведев играет с Карлосом Алькарасом в финале в Индиан-Уэллс.
Сетка турнира здесь.
BNP Paribas Open
Индиан-Уэллс, США
6 – 17 марта 2023
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 9 495 555 долларов
Открытые корты, хард
Финал
- Дата проведения
- 18 марта, 00.10
Надеюсь, и в этот раз сумеет удивить! ❤️
Но понятно будет, что будет адски тяжело
Но это его проблемы.
Со Зверьком и Синнёром было так же
Но 🐻 его уничтожит...
Давай-давай Даня, поехали!