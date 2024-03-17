Лыжи. Чемпионат России. Степанова, Кулешова, Истомина, Сорина, Крупицкая и Пантрина выступят в скиатлоне
17 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женский скиатлон.
Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024
Малиновка
Скиатлон, 20 км
Женщины
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена
Старт-лист
1. Анастасия Кулешова
2. Мария Истомина
3. Лидия Горбунова
4. Вероника Степанова
5. Евгения Крупицкая
6. Елизавета Пантрина
7. Екатерина Смирнова
8. Алина Пеклецова
9. Ольга Царева
10. Анастасия Прокофьева
11. Алиса Жамбалова
12. Елизавета Маслакова
13. Екатерина Никитина
14. Татьяна Сорина
17. Алена Баранова
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке
Там ей и место, честно говоря - в компании с Губерниевым
На середине дистанции )