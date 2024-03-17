Лыжи. Чемпионат России. Степанова, Кулешова, Истомина, Сорина, Крупицкая и Пантрина выступят в скиатлоне

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России скиатлон (жен) Екатерина Никитина Елизавета Маслакова Лыжи

17 марта на чемпионате России по лыжным гонкам пройдет женский скиатлон.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

Скиатлон, 20 км

Женщины

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена

Старт-лист

1. Анастасия Кулешова

2. Мария Истомина

3. Лидия Горбунова

4. Вероника Степанова

5. Евгения Крупицкая

6. Елизавета Пантрина

7. Екатерина Смирнова

8. Алина Пеклецова

9. Ольга Царева

10. Анастасия Прокофьева

11. Алиса Жамбалова

12. Елизавета Маслакова

13. Екатерина Никитина

14. Татьяна Сорина

17. Алена Баранова

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке

Материалы по теме

124 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Они в гонке кого-то кроме Степановой видят вообще?
+11
0
+11
неужели ни одного комментатора нормального нет на матч тв? в биатлоне надоел сил нет - так еще и в лыжи его запихали(
+12
-1
+11
Ну слишком много про Степанову говорят. Думаю одна она бежит скиатлон
+10
0
+10
Какого черта здесь делает мусье Губерниев? Он же постоянно опускает лыжные гонки ниже биатлона. Или башли не пахнут?? Хватит уже везде и всюду его совать. Легков в разы лучше комментирует. Достал уже, блин.
+8
0
+8
Какой кринж интервью Степановой. Особенно про Губерниева.
+8
-1
+7
Если Алина с классикой справится, задаст жару на коньке.)
+6
0
+6
Посмотрел сейчас по Матчу повтор финиша вчерашнего женского спринта. Некоторые шульгины пеняли Степановой на то, что, дескать, проехала по лыжам Тани Сориной чуть ли не намеренно. Ерунда полная. На повторе было видно, что Вероника на выкате со спуска, когда все замешкались, нырнула в свободную калитку по свободной прямой, и уже по ходу этого рывка Татьяна сама выставила правую лыжу в сторону, тем самым даже создавая помеху Степановой. Таня, кстати, после финиша никаких претензий к Веронике не имела. С Лизой небольшие обидки проскочили, было.
+8
-3
+5
За Алину! Девчонке 18 лет, шпарит будь здоров
+5
0
+5
Даже не знаю, кому я больше желаю победы, Кулешовой или Пеклецовой... Болею за обеих.
+5
-1
+4
Я за Кулешову.
+4
0
+4
Губерниев никак не отпустит ситуацию с проигрышем Степановой, задолбал уже
+4
0
+4
уберегла нас лузерша Степанова от оргазмирующего в прямом эфире Губерниева
+4
0
+4
Матч ТВ продолжает бороться со своими зрителями. Опять Губер, опять смотреть без звука.
+4
0
+4
Ответ Sayyod Babayev
Ну слишком много про Степанову говорят. Думаю одна она бежит скиатлон
Ну она же вылизала Гу перед стартом так, что он не может это не отметить
+4
0
+4
Ответ alex1969
Матч ТВ продолжает бороться со своими зрителями. Опять Губер, опять смотреть без звука.
На этом канале не думают о зрителях. Не важно как мы смотрим со звуком или без. От этого рейтинг не меняется. Хорошо, что есть возможность следить за гонкой и без тв.
+4
0
+4
Ответ Maks Harpy
неужели ни одного комментатора нормального нет на матч тв? в биатлоне надоел сил нет - так еще и в лыжи его запихали(
Есть. На мой взгляд Соловьёв Всеволод прекрасно комментирует, приятно слушать. Жаль, что редко дают поработать в эфире. И Панжинский неплох.
+3
0
+3
У Алины прекрасное будущее. Ее напористость меня завораживают.
+3
0
+3
Степанову спустили в канализацию?
Там ей и место, честно говоря - в компании с Губерниевым
+5
-2
+3
Уже "докатывает" Степанова.
На середине дистанции )
+3
0
+3
Провал степановой, что может быть лучше) только победа Кулешовой)
+6
-3
+3
Алина маленькое чудо, девочка ты просто огонь, очень надеюсь, что тебя ждёт прекрасное спортивное будущее!
+3
0
+3
Лида умница, исполняет красоту.
+3
0
+3
Умеют же у нас отпугнуть болельщиков от просмотра лыжных гонок.Странно лыжи с появлением этого смотрят меньше а скажут.что рейтинг вырос.
+3
0
+3
Вероника, подключай свой язык-пропеллер
+4
-1
+3
Ответ F242
Пеклецова по движениями напоминает Йохауг.
Да и по телосложению
+3
0
+3
Один вопрос, девушки лыжницы выстроились на старте, можно же хотя бы первую десятку показать и представить в репортаже зрителям, нет говорят и говорят((. Алине Пеклецовой удачно пройти гонку. Победы сильнейшей!
+3
0
+3
Пеклецовой наверное надо либо убегать заранее, либо садиться второй на последний спуск, иначе Кулешова накатит и выиграет
+3
0
+3
Пеклецова просто фурия на коньке)
+2
0
+2
Не понял, а в чем там правы Легков с Губерниеаым, а остальные нет? Вообще-то у каждого своя правда, нравится или нет комментаторам.
+2
0
+2
Давай Алинка, сегодня вроде в отличной форме, пьедестал будет за тобой. Может и не верхняя ступенька , но какая-то точно должна быть.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий