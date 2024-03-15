Первая победа «Спартака» весной, безумный камбэк «Байера», свист Дзюбе за незабитый пенальти, 5 очков Кучерова, Медведев в 1/2 в Индиан-Уэллсе, вторжение пчел на теннис и другие новости

1. «Спартак» вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, обыграв «Оренбург» – 3:1. Это первая победа красно-белых в весенней части сезона – в 3-м матче. В другом матче Пути РПЛ «Балтика» победила «Локомотив» по пенальти (Дзюба не забил в серии и вызвал гнев фанатов) и вышла в полуфинал. Также в полуфинале сыграют «Зенит» и ЦСКА.

В Пути регионов «СКА Хабаровск» выбил «Сочи».

2. «Байер» отыгрался с 0:2 и победил «Карабах» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы – 3:2! Так команда Алонсо продлила серию без поражений до 37 матчей. «Ливерпуль» снес «Спарту» (6:1 в матче и 11:2 в общем), «Аталанта» благодаря ассисту Миранчука победила «Спортинг» (2:1), «Милан» обыграл «Славию» – 3:1. Все результаты дня можно узнать здесь, а всех участников 1/4 изучить тут.

В Лиге конференций тоже определились все четвертьфиналисты. Результаты матчей 1/8 финала можно изучить здесь.

3. НХЛ. «Тампа» обыграла «Рейнджерс» (6:3), Кучеров набрал 1+4 и заметно сократил отставание в гонке бомбардиров, Панарин забросил 36-ю шайбу в сезоне, Шестеркин пропустил 5 голов. «Каролина» обыграла «Флориду» (4:0), Кузнецов забросил 1-ю шайбу за новую команду, показал «птичку» и стал 1-й звездой матча, Свечников опять забил в пустые (3-й раз в марте). «Питтсбург» справился с «Сан-Хосе» (6:3), Малкин забросил 490-ю шайбу в регулярках, Костин набрал 1+1 с первым голом за «Шаркс». Все результаты дня – здесь.

4. Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Индиан-Уэллсе, обыграв Хольгера Руне, Янник Синнер выбил Иржи Лехечку, Каспер Рууд выбыл от Томми Пола. Карлос Алькарас победил Александра Зверева, матч прерывался из-за «вторжения пчел», испанец был ужален в лоб.

Каролин Возняцки снялась на старте второго сета против Иги Швентек, Анастасия Потапова выбыла, проиграв Марте Костюк.

5. НБА. 37 очков от Джейлена Брауна помогли «Бостону» выиграть у «Финикса» и другие результаты.

6. Лиза Виттоцци выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Кэнморе, Жанмонно – 2-я, Хекки-Гросс – 3-я.

7. «Матч ТВ» покажет матчи России с Сербией и Парагваем. А игроки сборной проголосуют на президентских выборах на базе в Новогорске: «Сейчас также есть электронное голосование – кто-то выберет его, вероятно».

8. Тренер одесского «Черноморца» не вернулся с командой со сборов в Турции и улетел в Майами. Клуб аннулирует его лицензию.

9. Давно выступающие в КХЛ иностранцы могут перестать считаться легионерами, сообщает «Спорт-Экспресс». Лимит останется прежним – 3 игрока на команду.

10. 12-летняя фигуристка Елена Костылева перешла к Евгению Плющенко.

11. Сборная Аргентины представила новую форму, вдохновленную победой на ЧМ-2022. Также новые комплекты показали Германия, Италия, Испания и Бельгия.

12. Чемпиону мира по велоспорту Роану Деннису предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве жены.

13. В Нидерландах ожидают экстрадиции Промеса из ОАЭ в ближайшее время, сообщили в прокуратуре. Однако в дубайской юридической конторе считают, что экстрадиция может занять 2-3 месяца: «Идет Рамадан, в ОАЭ все в замедленном формате».

14. У «Питтсбурга» украли груз с игрушечными фигурами Ягра. Их должны были раздать болельщикам на игре с «Сан-Хосе».

Цитаты дня.

Валиева о выборах президента РФ: «К сожалению, я до достижения совершеннолетия голосовать не могу, но пойду за компанию с мамой»

Вратарь ЦСКА Тороп: «Екатерина II захватила Крым и одной из первых обратила внимание на жизнь нашего крестьянства. Одна из сильнейших руководителей России»

«Отдыхаем, а ты в говне, как и всегда?» Ягудин ответил болельщику после победы на шоу-турнире

«Фергюсон сказал: «Ты не Гиггз или Канчельскис. Твоя работа – отдавать пасы!» Я ответил: «Старик, иди ## ###. Ты ноешь после победы, ########». Он бросился на меня». Инс о конфликте с тренером

Уткин о завале лыжниц на Спартакиаде: «Это безответственнось и самодурство. Ну как можно не соразмерить уровень их мастерства с уровнем своей ответственности?»