Победа «Реала» и новые проблемы Винисиуса, 5-й БХГ Бо, 5 очков Панарина, «Сити» в 1/2 финала Кубка Англии, Медведев в финале Индиан-Уэллса, сборная проголосовала на выборах и другие новости

1. «Ман Сити» вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв «Ньюкасл» (2:0) благодаря дублю Бернарду. Также в 1/4 финала победил «Ковентри» из «Чемпионшипа, дважды забив «Вулвс» в добавленное время – на 97-й и 100-й.

В АПЛ «Фулхэм» разгромил «Тоттенхэм» – 3:0.

2. «Реал» обыграл «Осасуну» в 29-м туре Ла Лиги – 4:2. Это 200-я победа Анчелотти во главе «Мадрида» в 277 играх. Винисиус сделал дубль и получил желтую карточку за то, что посмеялся над решением судьи. Фанаты «Осасуны» скандировали «Винисиус, умри!»

«Жирона» проиграла «Хетафе» (0:1), из-за чего отставание от «Реала» выросло до 10 очков. Все итоги дня можно найти здесь.

3. В НХЛ «Вашингтон» справился с «Ванкувером» (2:1), Овечкин забил 841-й гол в НХЛ и 127-й победный. «Питтсбург» уступил «Рейнджерс» (4:7), Панарин набрал 5 (2+3) очков, достиг отметки в 500 ассистов в регулярках и установил рекорд «Рейнджерс», набрав 90+ очков в НХЛ в 4-й раз. «Тампа» справилась с «Флоридой» (5:3) при всего 15 бросках в створ, Кучеров набрал 1+1. Все результаты дня – здесь.

4. Йоханнес Бо выиграл пасьют на этапе Кубке мира по биатлону в Кэнморе и взял пятый Большой хрустальный глобус в карьере, опередив Пуаре и Ульриха. Больше только у Фуркада и Бьорндалена.

Лиза Виттоцци выиграла гонку преследования у женщин, Жанмонно – 2-я, Брезаз-Буше – 3-я.

5. Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе (второй год подряд), обыграв Томми Пола. Соперником по решающему матчу будет Карлос Алькарас, выбивший Янника Синнера.

6. НБА. «Лейкерс» с 40 очками Леброна проиграли «Голден Стэйт» и другие результаты.

7. «Локомотив» обыграл «Авангард» (1:2) во 2-м овертайме и повел 1-0 в серии Кубка Гагарина. «Трактор» начал серию с «Динамо» с победы в Москве – 4:2.

8. Александр Большунов победил в коньковом спринте на чемпионате России по лыжам, Горбунов – 2-й, Устюгов – 3-й. Большунов одержал 22-ю победу подряд, он выиграл все гонки сезона. У женщин победила Вероника Степанова, Пантрина – 2-я, Сорина – 3-я.

Йоханнес Клэбо выиграл «разделку» на 10 км на этапе Кубка мира по лыжам в Фалуне (его 6-я победа подряд), Нисканен – 2-й, Ниенге – 3-й. У женщин выиграла Кертту Нисканен, Матинтало – 2-я, Сундлинг – 3-я.

9. «Бавария» разгромила «Дармштадт» в 29-м туре Бундеслиги – 5:2. Кейн забил 31-й гол в дебютном сезоне Бундеслиги и побил рекорд Зеелера. Остальные результаты тура – здесь.

10. «СКА-Нева» и АКМ (0:1) отыграли 158 минут в матче с 5 овертаймами: это 2-я по продолжительности игра в истории ВХЛ. Вратарь Плешков отразил 124 броска АКМ. ВХЛ объявила, что это мировой рекорд.

11. Макрон заявил, что Франция предложит России ввести режим прекращения огня на Украине на время Олимпиады-2024.

12. «Интер Майами» благодаря дублю Суареса обыграл «Ди Си Юнайтед» на выезде – 3:1.

13. Игроки и тренеры сборной России проголосовали на выборах президента. Даниил Хлусевич рассказал, что политических дебатов в команде не было.

14. «Ман Сити» – фаворит Лиги чемпионов по версии Goal после жеребьевки 1/4 финала. «Атлетико» и «ПСЖ» – в топ-3, «Барса» – 4-я, «Реал» – 6-й.

15. Экстрадиция Промеса из ОАЭ в Нидерланды может затянуться на годы. Его адвокаты могут постоянно подавать апелляции.

Цитаты дня.

Вячеслав Колосков: «У меня пенсия – 50 тысяч рублей. Была 40, потом 45, с февраля – 50. Знаю тысячи людей, живущих только на пенсию, у большинства нет приработка, загашника. Ну и что?! Живут же»

Валиева о выборах президента РФ: «Мы выбираем будущее родной страны. Как сказал глава государства, нам предстоит твердо заявить о своей воле»

Президент «Сочи» Ротенберг: «Что значит «дружба с «Зенитом»? Чем он может нам помочь – обыграть с минимальным счетом?»

Бельгийская фигуристка Хендрикс: «Мне повезло, что русские не выступают. Но я взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым»

Майкон о «Золотом мяче»-2010 Месси: «Снейдеру должны были дать. Несправедливый исход»