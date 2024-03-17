Кубок Гагарина. «Металлург» против «Спартака», СКА примет «Автомобилист»

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«Металлург» примет «Спартак» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня стартует серия СКА – «Автомобилист». 

Кубок Гагарина

Второй раунд

Металлург Мг – Спартак
Дата проведения
17 марта, 14.30, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

СКА – Автомобилист
Дата проведения
17 марта, 17.00, «СКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф

65 комментариев
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Локо и Трактор - вчера были молодцы.
Спартаку и Авто поддержать начатый тренд и тоже одержать выездные победы!
+22
-9
+13
Удачи Спартаку и Автомобилисту
+14
-5
+9
Ответ vzi
Металлург—Спартак По идее игра пойдет на встречных курсах, обе команды любят играть в атаку. Но в плей-офф возможны тактические сюрпризы. Концептуально Спартак ничего сверхсложного из себя не представляет, это не гипертактический Локо, не политпроект типа СКА, не таранный таран ЦСКА двух предыдущих сезонов. Спартак часто играет за счет куража и дуровых ошибок соперника. Если не дать им раскатиться на чистом льду и не устраивать обрез-привоз, то ничего особенного они не предложат. Магнитка, как опытный кубковый боец, должна делать дело на льду и забирать оба первых матча. А в Москве я приду на арену и добьем вместе Спартак.
Делить шкуру неубитого медведя - дело...небезопасное.
Зачем спешить с выводами, серия ещё и не началась.
Давно известно: Поспешишь - людей насмешишь.
+6
0
+6
Автолюбители России- объеденяйтесь!
+4
0
+4
Заварухин,не подведи брата.Первую игру в Питере надо взять.Братья Заварухины обязаны играть в финале Кубка.
+6
-2
+4
Ска сосать
+8
-4
+4
Ответ КЕША
Я никогда не ною. Запомни , сынок . Надо уважать соперника и выбирать выражения. Даже когда Динамо выигрывает с крупным счетом без вариантов , я всегда говорю о сопернике с уважением. Не помогли защитники своему вратарю- Это факт . Должны все отскоки от бортов зачищать . В этом тоже есть правда .
Тебя обидело слово "ушатал"?? Кончай придуриваться, это спорт, а не балетные танцы. Человек написал Динамо с большой буквы, никого не оскорбил, а слово "ушатал" в полне себе подходит под описание матча, вчера Динамо потерянные бегали, суетливость в глаза бросалась, как будто их действительно ушатали, а Трактор уверенные в себе ребята просто взяли и спокойно обыграли москвичей, выполнив установку тренера
+3
0
+3
Итак я добрался до Ротена)) Итак ночь, бедный Ромка простой финский парень с еврейским укладом жизни, гуру тренер, сидит за черным финским дубовым столом, рядом лежит калькулятор и карта по захвату КХЛ. И Рома уставшим голосом, отмечая ручкой крестиком, вылетевшие команды—"Итак я купил Ак Барс за 20лямов, потом ЦСКА за 30,эти упирались чертова Москва, вечно лезут. Так за 15 покупаю Авто, за 25Спартака и КГ наконец то мой... А утром Рома проснулся и получил 0—3 от Авто))
+3
0
+3
За Спартак и Авто! Говорят , что надо поддержать»тренд»
+6
-4
+2
Ответ КЕША
Комментарий удален пользователем
Трактор именно в мастерстве и реализации победил Динамо. Это чистая победа и ушатали.
+3
-1
+2
Вперёд Металлург!!!
+7
-5
+2
Ответ КЕША
Комментарий удален пользователем
Счет на табло, какие вопросы? Или ты у Ротена научился ныть на соперника, мол они неправильно играли, надо играть в атакующий хоккей, чтобы мы голы пачками забивали, играйте пожалуйста, как мы говорим, а то у нас проблемки
+4
-2
+2
За Спартак
+4
-3
+1
Ответ cry
За спартачей! Ждём унижения магнитки)))
Дети болеющие за Авангард, их ждет грустное будущее)) Потому что Локо из размажет в 5—6матчах.
+1
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+1
Ответ Xell
А ты серьезно думал что команда которая в прошлом сезоне не попавшая в плей офф и которая ни разу не выходила в полуфинал КГ может выбить Металлург?) Не шути так.
Я не думал пока ещё))
И вообще я за Металлург ... когда не против СКА (когда ты уже запомнишь?)
Поэтому как раз я и отношусь критически к преждевременным победным заявлениям)) Это иногда так и подмывает сделать... под настроение, или "ради красного словца", но я борюсь с собой и стараюсь этого не делать... чаще побеждаю)) но иногда заносит... так вот во всех (вроде кроме одной) играх, где я позволил себе таки похвастаться победой заранее - СКА в этом сезоне проиграл или не выиграл... равно как и Зенит))
+1
0
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Омские курочки где вы? А под поездом забыл)
+1
0
+1
Ответ Xell
За Магнитку! Спартак хорошая атакующая команда, если не будет привозов мы легко заберем серию. Нет у них супер защитников, вратари опытные но не лучшие. Играют две лучшие атакующие команды регулярки, поэтому хоккей должен быть интересным. Надо забирать две игры дома и ехать уверенно в Москву. Тем не менее по сезону Металлург в гостях играл даже лучше чем дома. Ну и ответ для хейтеров, которые везде пишут что мы слабые и отлетим Спартаку и еле еле прошли Амур. Посмотрим кто в этой серии будет тигром, а кто как обычно пушечным МЯСОМ)
Опять все выдумал и живешь в своей параллельной реальности, где у тебя ММг - вторая атакующая команда.
Заброшенные шайбы:
Спартак - 233
Ска - 220
Динамо - 215
ММг - 212.
+4
-3
+1
Ответ Xell
Да все правильно)) Спартак лучшая атакующая команда Запада, Металлург лучшая Востока. Но это если смотреть в цифры. А если по создаваемым моментам, xG, силе соперников то Магнитка лучшая в Лиге. Просто Западникам проще забивать, они по 4раза играют с днарями а у нас на Востоке мясорубка, мы 5раз играли с Авангардом, по 4 с АК Барсом,СЮ итд.
А почему ты не считаешь, что западники между собой играют по 4-6 раз? А днори и на востоке есть и с ними вы тоже играете по 4 раза. Мы играли 6 раз с ЦСКА, 4 со СКА, 4 с Динамо.
+3
-2
+1
Ответ Xell
Итак я добрался до Ротена)) Итак ночь, бедный Ромка простой финский парень с еврейским укладом жизни, гуру тренер, сидит за черным финским дубовым столом, рядом лежит калькулятор и карта по захвату КХЛ. И Рома уставшим голосом, отмечая ручкой крестиком, вылетевшие команды—"Итак я купил Ак Барс за 20лямов, потом ЦСКА за 30,эти упирались чертова Москва, вечно лезут. Так за 15 покупаю Авто, за 25Спартака и КГ наконец то мой... А утром Рома проснулся и получил 0—3 от Авто))
Да ты писатель. Я зачитался . Бггг))). Ты чего такой дар на спортсе закопал .
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Ответ amur.
Ну ... раз на работе мужики сказали... значит хана Конструкторскому Бюро))... а магазины К&Б пока оставим))
Это не конструкторское бюро, а алкомаркет
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Ответ Fg Gf
Тебя обидело слово "ушатал"?? Кончай придуриваться, это спорт, а не балетные танцы. Человек написал Динамо с большой буквы, никого не оскорбил, а слово "ушатал" в полне себе подходит под описание матча, вчера Динамо потерянные бегали, суетливость в глаза бросалась, как будто их действительно ушатали, а Трактор уверенные в себе ребята просто взяли и спокойно обыграли москвичей, выполнив установку тренера
Комментарий удален пользователем
Ответ КЕША
Комментарий удален пользователем
Я то прочитал, а ты когда ответ придумаешь на мой комментарий, приходи, вот эти дешевые отмазы, мол читать не умею, заново перечитай, ты меня не понял, это не канает
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Ответ Fg Gf
Тебя обидело слово "ушатал"?? Кончай придуриваться, это спорт, а не балетные танцы. Человек написал Динамо с большой буквы, никого не оскорбил, а слово "ушатал" в полне себе подходит под описание матча, вчера Динамо потерянные бегали, суетливость в глаза бросалась, как будто их действительно ушатали, а Трактор уверенные в себе ребята просто взяли и спокойно обыграли москвичей, выполнив установку тренера
Ты на игре был? У Динамовцев были потерянные глаза? Или ты после 3 шайб за 4 мин. Это отследил? Ушатали? Просто повезло , что Коновалова поставили….
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Ответ КЕША
Ты чего хочешь мне доказать ? Какой ответ тебе нужен ? Давай конкретный вопрос , а не воду . Я уже все написал. Ты сам то играл в хоккей ? А то меня такие как ты веселят. На не точенных коньках катят на пруду , потом орут , что они великие . Я не собираюсь из -за твоей писанины устраивать срач . Еще одна глупость и отправлю в ЧС.
Ля какие фразочки знаем, а банальный диалог понять мы не в состоянии. Ну хорошо, специально для тебя тезисно пересказываю, весельчак ты мой:
Человек написал комментарий, мол Трактор ушатал Динамо, при этом никого не оскорбив и учел все нормы этики. Ты включаешь обиженку, указывая человеку, что он не уважает соперника, при этом сам же начинаешь говорить про какие-то голы-говешки, Трактор играл в пробросы и так далее. Я спросил, что тебя так задело, при этом насчет Трактора указав, что ты не прав, потому что они играли по заданию, а Динамо ничего не могло с этим поделать, от чего появилась суетливость. Ты начинаешь мне какую-то дичь заливать ,мол я неправильно прочитал твое сообщение и тд и тп. После чего понимаю, что ты банально не вывозишь диалог и сливаешься с темы. Пошли вопросы на вопросы, а это уже не серьезно. Нет, чтобы свою неправоту признать и как воспитанный человек уступить. Начинаются эти дешевые детские отмазы, пытаясь выставить собеседника в плохом свете. Соответственно логичный ответ на твой слив, что, когда придумаешь ответ на мой комментарий, приходи, пообщаемся
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Ответ Pruvik
Автолюбители России- объеденяйтесь!
В супер уральский альянс "МАТ" —Металлург, Авто, Трактор!)
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Ответ Антон Некрасов
Ска сосать
Очень лаконично и смачно! Красавчик !
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Ответ Xell
Вот. Мне уже 20челов написали что Металлург вынесут в этой серии)) Но я лично вижу что мы самые свежие выйдем в полуфинал. А остальные будут умирать в парах. Это 1посев Востока. Авангард сам от него отказался.
Ну помечтай ...
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Ответ Далер Гайнеев
Это не конструкторское бюро, а алкомаркет
Да я добавил
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Ответ Xell
Минусы мои превратятся в +для Металлурга)) Спартак очень удобен нам, побегут на нас и получат в контратаке. Сегодня и настрой будет, это не Амур. С таким соперником приятно играть. Ну и Спартак никогда не проходил Металлург, это команда не такого высокого уровня. Это выскочки. И мы их остановим. Скажу больше, без ЦСКА и Ак Барса, только Ска сильнее нас. Так что мы идем за Кубком. На работе все мужики, которые за Трактор, сказали что Магнитка монстр и фаворит. Какие еще могут быть вопросы, если самые разбирающиеся в хоккее фанаты и самый хоккейный город в стране это признал.
Ну ... раз на работе мужики сказали... значит хана Конструкторскому Бюро))... а магазины К&Б пока оставим))
+2
-2
0
Ответ Xell
Трактор именно в мастерстве и реализации победил Динамо. Это чистая победа и ушатали.
Комментарий удален пользователем
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