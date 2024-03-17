Кубок Гагарина. «Металлург» против «Спартака», СКА примет «Автомобилист»
«Металлург» примет «Спартак» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Также сегодня стартует серия СКА – «Автомобилист».
Второй раунд
- Дата проведения
- 17 марта, 14.30, «Арена-Металлург»
Счет в серии: 0-0
- Дата проведения
- 17 марта, 17.00, «СКА-Арена»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф
Спартаку и Авто поддержать начатый тренд и тоже одержать выездные победы!
Зачем спешить с выводами, серия ещё и не началась.
Давно известно: Поспешишь - людей насмешишь.
И вообще я за Металлург ... когда не против СКА (когда ты уже запомнишь?)
Поэтому как раз я и отношусь критически к преждевременным победным заявлениям)) Это иногда так и подмывает сделать... под настроение, или "ради красного словца", но я борюсь с собой и стараюсь этого не делать... чаще побеждаю)) но иногда заносит... так вот во всех (вроде кроме одной) играх, где я позволил себе таки похвастаться победой заранее - СКА в этом сезоне проиграл или не выиграл... равно как и Зенит))
Заброшенные шайбы:
Спартак - 233
Ска - 220
Динамо - 215
ММг - 212.
Человек написал комментарий, мол Трактор ушатал Динамо, при этом никого не оскорбив и учел все нормы этики. Ты включаешь обиженку, указывая человеку, что он не уважает соперника, при этом сам же начинаешь говорить про какие-то голы-говешки, Трактор играл в пробросы и так далее. Я спросил, что тебя так задело, при этом насчет Трактора указав, что ты не прав, потому что они играли по заданию, а Динамо ничего не могло с этим поделать, от чего появилась суетливость. Ты начинаешь мне какую-то дичь заливать ,мол я неправильно прочитал твое сообщение и тд и тп. После чего понимаю, что ты банально не вывозишь диалог и сливаешься с темы. Пошли вопросы на вопросы, а это уже не серьезно. Нет, чтобы свою неправоту признать и как воспитанный человек уступить. Начинаются эти дешевые детские отмазы, пытаясь выставить собеседника в плохом свете. Соответственно логичный ответ на твой слив, что, когда придумаешь ответ на мой комментарий, приходи, пообщаемся