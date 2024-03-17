СКА дома проиграл «Автомобилисту» в 1-м матче – 2:3. Серию с «Торпедо» тоже начинали с поражения
СКА начал серию с «Автомобилистом» с поражения.
Команда Романа Ротенберга уступила на своей арене со счетом 2:3. Победная шайба на счету защитника Дениса Баранцева.
СКА стартует с поражения второй раз подряд. В первом раунде плей-офф КХЛ армейцы уступили «Торпедо» (2:5), но затем выиграли 4 раза подряд.
Вторая игра против «Автомобилиста» назначена на 19 марта.
- Дата проведения
- 17 марта, 17.00, «СКА-Арена»
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Уральцев с победой: задача-минимум на выезде выполнена.
Зато много вопросов по фантастической функциональной сверхготовности подопечных Корешкова. Конечно, может быть так, что дело в ракурсе и в особых видеокамерах на «СКА-Арене», но трудно объяснить всё употреблением одной каши и кефира, а также живительными ветрами с Финского залива.
Игра смотрелась на одном дыхании, спасибо командам.
Тем более в те дни, когда, по словам Фетисова, решается судьба мира.
Уфа за ЕКБ!!! 🔥🔥🔥🚀🚀🚀
Заварухины нынче в топе!