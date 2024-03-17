СКА дома проиграл «Автомобилисту» в 1-м матче – 2:3. Серию с «Торпедо» тоже начинали с поражения

СКА начал серию с «Автомобилистом» с поражения.

Команда Романа Ротенберга уступила на своей арене со счетом 2:3. Победная шайба на счету защитника Дениса Баранцева.

стартует с поражения второй раз подряд. В первом раунде плей-офф армейцы уступили «Торпедо» (2:5), но затем выиграли 4 раза подряд.

Вторая игра против « » назначена на 19 марта.