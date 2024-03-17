СКА дома проиграл «Автомобилисту» в 1-м матче – 2:3. Серию с «Торпедо» тоже начинали с поражения

Теги СКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА начал серию с «Автомобилистом» с поражения.

Команда Романа Ротенберга уступила на своей арене со счетом 2:3. Победная шайба на счету защитника Дениса Баранцева.

СКА стартует с поражения второй раз подряд. В первом раунде плей-офф КХЛ армейцы уступили «Торпедо» (2:5), но затем выиграли 4 раза подряд.

Вторая игра против «Автомобилиста» назначена на 19 марта.

СКА – Автомобилист 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Дата проведения
17 марта, 17.00, «СКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Кизимов (Алексеев)
0:2 – 16 Макеев (Романцев, Голышев)
1:2 – 17 Хайруллин (Зыков, Глотов)
2:2 – 46 Сапего ()
2:3 – 47 Баранцев (Макеев)

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69 комментариев
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Екат, красавчики!!
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Хорошая новость! Йозе марино страдать!
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Уральский таран разобрался с питерским середняком
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лучшая новость за день! давай, авто, сделай счастливыми миллионы простых людей!😂😂😂
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Как представитель кружка "Вся Россия", конечно же, могу порадоваться, что наконец-то у игроков, носящих джерси «Автомобилиста», между ног, видимо, появились кохонес.
Уральцев с победой: задача-минимум на выезде выполнена.
Зато много вопросов по фантастической функциональной сверхготовности подопечных Корешкова. Конечно, может быть так, что дело в ракурсе и в особых видеокамерах на «СКА-Арене», но трудно объяснить всё употреблением одной каши и кефира, а также живительными ветрами с Финского залива.
Игра смотрелась на одном дыхании, спасибо командам.
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В день выборов друга отца главного тренера -- и проиграть! Даже удивительно, как такое случилось.
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Сегодня праздник у всей Россий !!! Я как болельщик Локомотива поздравляю ребят из Автомобилиста !!! Вчера был праздник у нас,а сегодня Вы порадовали всех !!!
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Ответ Иван Дорофеев
Комментарий скрыт
Роман Борисович, перелогиньтесь. Видно же, что гражданин Финляндии пишет: сделать четыре ошибки в четырех словах настоящий патриот России не может.
Тем более в те дни, когда, по словам Фетисова, решается судьба мира.
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+14
Ротенбергу поводили по губам, ура!!!!
+12
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СКА порадовали всех!
+8
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+8
Красавцы Авто!
Уфа за ЕКБ!!! 🔥🔥🔥🚀🚀🚀
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Ответ цэсемьэр
Екат, красавчики!! 🚘🚘🚘
не то слово!
+6
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Авто порадовали, молодцы!
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Ответ Zimmerman
Комментарий удален модератором
Раздельно!
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+6
Авто с победой!
Заварухины нынче в топе!
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+5
Праздник у всей России)))
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+5
Авто с победой! Команда сильная вполне может пройти СКА.
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+4
Ответ Zimmerman
Комментарий удален модератором
Проверим проверим
+5
-1
+4
сегодня я результат матча ждал больше. чем результат выборов
+4
-1
+3
Надеемся, что история не повторится
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Молодцы соседи, а Роману Борисовичу пора вылетать, ему еще сборную России 25 готовить к очередной суперсерии
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+3
Ты что же Ромкагад делаешь? Позоришь наш город, нашу команду, да еще в день выборов. Какой ты патриот после этого.
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Великий ЙОЗЕ что-нибудь придумает
+3
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Авто серию с Ак Барсом тоже начал с победы. Так что работаем дальше!
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Автомобилист просто слоны. Давайте,порадуйте Ромку,уберите его из плей-офф.
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-1
+3
Ответ Dan Boyle
Второй гол Авто - Красота!
А третий? Как в учебнике.
+3
0
+3
Да это просто праздник какой-то! Так держать, родненькие! 🫎🚘
+3
0
+3
Ответ Mihail0910
Комментарий удален модератором
Хорошо рифмуется со слоганом "Раз-два, ......", если ударение на последний слог ))
+2
0
+2
"Авто" это совсем не ледовый балет. Здесь достаточно и мощи и мастерства, и командного баланса.
+2
0
+2
Урал рулит!!! Трактор, Магнитка, Авто!!!
+3
-1
+2
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