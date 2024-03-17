❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов победил в скиатлоне, Червоткин – 2-й, Ардашев – 3-й, Устюгов – 11-й
Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.
Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024
Малиновка
Скиатлон, 20 км
Мужчины
1. Александр Большунов – 52.04,0
2. Алексей Червоткин – 0,3
3. Сергей Ардашев – 2,1
4. Савелий Коростелев – 3,6
5. Андрей Мельниченко – 4,5
6. Павел Соловьев – 6,7
7. Дмитрий Жуль – 7,4
8. Денис Спицов – 23,7
9. Андрей Ларьков – 26,7
10. Егор Митрошин – 32,9
11. Сергей Устюгов – 33,7
12. Максим Зубцов – 35,3...
15. Артем Мальцев – 41,3...
19. Иван Горбунов – 54,6...
21. Евгений Белов – 1.03,8
22. Андрей Собакарев – 1.11,2
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке
Спасибо Легкову, который во второй половине гонки хотя бы пытался действительно гонку комментировать. Зачем там были остальные - непонятно.
Степанова: на первом круге чот не пошло, решила прокатится в удовольствие
Хорошая тройка. Отличная гонка.
Коростелев опять 4-ый. Но у него вроде ставка на разделку на этом ЧМ.