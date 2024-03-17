❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов победил в скиатлоне, Червоткин – 2-й, Ардашев – 3-й, Устюгов – 11-й

Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

Скиатлон, 20 км

Мужчины

1. Александр Большунов – 52.04,0

2. Алексей Червоткин – 0,3

3. Сергей Ардашев – 2,1

4. Савелий Коростелев – 3,6

5. Андрей Мельниченко – 4,5

6. Павел Соловьев – 6,7

7. Дмитрий Жуль – 7,4

8. Денис Спицов – 23,7

9. Андрей Ларьков – 26,7

10. Егор Митрошин – 32,9

11. Сергей Устюгов – 33,7

12. Максим Зубцов – 35,3...

15. Артем Мальцев – 41,3...

19. Иван Горбунов – 54,6...

21. Евгений Белов – 1.03,8

22. Андрей Собакарев – 1.11,2

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке