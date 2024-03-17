❄️ Лыжи. Чемпионат России. Большунов победил в скиатлоне, Червоткин – 2-й, Ардашев – 3-й, Устюгов – 11-й

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России скиатлон Евгений Белов Сергей Устюгов Артем Мальцев Алексей Червоткин Андрей Мельниченко Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Илья Порошкин Дмитрий Жуль Антон Тимашов Иван Горбунов Савелий Коростелев Александр Ившин Егор Митрошин Лыжи

Александр Большунов победил в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам.

Альфа-Банк Чемпионат России по лыжным гонкам-2024

Малиновка

Скиатлон, 20 км

Мужчины

1. Александр Большунов – 52.04,0

2. Алексей Червоткин – 0,3

3. Сергей Ардашев – 2,1

4. Савелий Коростелев – 3,6

5. Андрей Мельниченко – 4,5

6. Павел Соловьев – 6,7

7. Дмитрий Жуль – 7,4

8. Денис Спицов – 23,7

9. Андрей Ларьков – 26,7

10. Егор Митрошин – 32,9

11. Сергей Устюгов – 33,7

12. Максим Зубцов – 35,3...

15. Артем Мальцев – 41,3...

19. Иван Горбунов – 54,6...

21. Евгений Белов – 1.03,8

22. Андрей Собакарев – 1.11,2

Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Малиновке

Материалы по теме

174 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смешно,что именно Степанова,проехавшая по лыжам Сориной и помешавшая Пантриной,с пеной у рта кричит о несправедливости))
+21
-1
+20
Легков пытается комментировать гонку, а эти двое опять про Большунова )))
+18
-1
+17
Большой наверное заслужил критику за вчерашний лёгкий демарш, но Степановой об этом говорить некорректно
+16
0
+16
Вероника + Губер, только не это
+14
0
+14
Степанова отлично переобувается. Перед гонкой сказала, что Большунов был первый в спринте, поэтому был прав и не помешал Горбунову. А теперь говорит совершенно обратное. Биполярка?
+15
-1
+14
Ну зачееееем? Нам Губерниева хватает и еще Степанова теперь🙈🙈🙈 верните Соловьева
+12
0
+12
Почему-то ни Соловьёв, ни Панжинский не хотят во время своих репортажей никого ставить на место. Остынь, Александр, поближе, поближе к комментированию.
+12
0
+12
Серёжа верен себе, гулять - так по полной))
+13
-1
+12
Тяжёлая была гонка для Сани, до сих пор не может отдышаться
+11
0
+11
Сашу с победой! Поздравление дочки до слез.
Спасибо Легкову, который во второй половине гонки хотя бы пытался действительно гонку комментировать. Зачем там были остальные - непонятно.
+12
-1
+11
Испаганили весь эфир
+12
-1
+11
Саныч: лыжи тяжелые, наелся на первых кругах но продолжал работать.
Степанова: на первом круге чот не пошло, решила прокатится в удовольствие
+12
-1
+11
Ответ F242
ЕВ нам не видать своего участия ни в КМ и так далее, можно было бы и тридцаточку на мужском скиатлон, по взрослому!
Нам не видать, а Саве с Алиной вполне себе видать.
+12
-1
+11
Аааааа! Уберите ее из эфира!!!!
+13
-2
+11
Степанова совсем обалдела, пора федерации вмешаться и за такое можно не допускать до гонок.
+12
-2
+10
Королю лыж - поздравления с 23/23!
+11
-1
+10
Кто вчера мешал Горбунову взять немного левее, тем более в том коридоре никого не было
+10
-1
+9
Хорошей ответ Степановой!!!Молодец Александр!!!
+9
0
+9
Степанова сама сегодня об....лась и теперь ведёт себя нагло и совершенно бестактно как действующей спортмен. Совсем обалдела
+9
0
+9
У Ники осталась обида на чёткий ответ Сани, теперь дорвалась до микрофона и лупит не стесняясь
+9
0
+9
Отличная картинка, но такой мерзкий эфир от комментаторов. Это просто жесть.
+10
-1
+9
Вероника, конечно, потеряла берега, а Легков теряет совесть, Губер уже давно потерял и то и другое
+11
-2
+9
Сорину огромное уважение за Ардашева в этом сезоне, прям очень радует и в спринте, и на дистанции.
+9
0
+9
Только не это, звук можно выключать смело)
+9
0
+9
Сан Саныч с насморком всё равно выиграл, король! Как же радостно за Червоткина, Лёша, молодец! Ардашев поздравляю с бронзой!
+8
0
+8
Губерниев-пёс!!!
+9
-1
+8
Серёга решил потроллить всех))
+10
-2
+8
Саша успокойтесь, претензии ни к Вам, а тем двоим - все Божья роса)
+8
0
+8
Ай да Гангстер 😅 Большунов обернулся, увидел Червоткина, и думал, что финишную прямую можно неспеша уже доехать. Но у Лёхи были другие планы, напрягал до конца, хотя всё же без шансов. Тут только Ардашев мог посоперничать с Большуновым на финишной прямой, но немного отстал на подъёме.
Хорошая тройка. Отличная гонка.
Коростелев опять 4-ый. Но у него вроде ставка на разделку на этом ЧМ.
+7
0
+7
Даже не в идеальной форме за счёт класса выигрывает. Но очень на тоненького.
+7
0
+7
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий