«Байер» не проигрывает 38 матчей подряд – 33 победы и 5 ничьих. Поражений нет с мая
«Байер» продлил серию без поражений до 38 матчей..
Сегодня команда Хаби Алонсо обыграла «Фрайбург» (3:2) в матче 26-го тура Бундеслиги.
Леверкузенцы в последний раз проигрывали 27 мая – в заключительном матче прошлого сезона.
В текущем сезоне «Байер» одержал 33 победы и 5 раз сыграл вничью. Команда лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию» на 10 очков за 8 туров до конца чемпионата.
Сколько же матчей Байер вытягивает в концовках, или/и отыгрываясь, с разницей в 1 матч...
Трудовые победы. Не простые.
И удача с ними.
Достойное чемпионство будет. Трудовое.
Хорошо было бы Алонсо ещё на сезон задержаться в Байере, при условии что состав хотя бы сохранят, у говорят хозяев и игроков на год сохранить банду.
Успеют монетизироваться через годик.
Но вряд ли это будет ...
Серебряная салатница должна быть ваша в этом сезоне!