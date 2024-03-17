«Байер» не проигрывает 38 матчей подряд – 33 победы и 5 ничьих. Поражений нет с мая

Теги Байер Хаби Алонсо бундеслига Германия Фрайбург рекорды Футбол

«Байер» продлил серию без поражений до 38 матчей..

Сегодня команда Хаби Алонсо обыграла «Фрайбург» (3:2) в матче 26-го тура Бундеслиги.

Леверкузенцы в последний раз проигрывали 27 мая – в заключительном матче прошлого сезона.

В текущем сезоне «Байер» одержал 33 победы и 5 раз сыграл вничью. Команда лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию» на 10 очков за 8 туров до конца чемпионата.

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29 комментариев
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ещё 5 побед и они чемпионы 😍
+40
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+40
Ответ Abulyfvgfihuii Gazaryyd dhio
ещё 5 побед и они чемпионы 😍
Хотелось бы ещё и без поражений) такая сказка все реальней и реальней
+24
0
+24
Шикарная конечно стата)
+16
0
+16
Ответ Sergeant Squirting
Он как и игрок был круче чем плакса Хави.
Я всё понимаю, конечно, но это уже перебор
+19
-9
+10
Красавчики! Хаби это вам не Хави
+19
-9
+10
Был Неверкузен. Стал Неверлузен.
+12
-3
+9
судьба возвращает должок за тот год
+10
-2
+8
Ответ Unknown Noname
Был Неверкузен. Стал Неверлузен.
однобокие, стандартные шутки.
+7
0
+7
Очень хочется, чтобы Алонсо не покидал команду по окончании сезона, а проявил себя ещё и в ЛЧ. Очень было бы интересно понаблюдать!
+5
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1год без поражений! Красиво было было!
+5
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Хаби Алонсо построил очень сильную команду. Ему бы ещё годик-два поработать в Байере, нельзя такой шикарный проект бросать на полпути. Байер может стать новой топ-командой.
+5
0
+5
Ответ Sergeant Squirting
Он как и игрок был круче чем плакса Хави.
Нет конечно
+6
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+4
Ответ Слава Мельников
Хотелось бы ещё и без поражений) такая сказка все реальней и реальней
думаю главное чемпионат выиграть, а так конечно будет супер
+3
0
+3
респект Хаби Алонсо!!!
+2
0
+2
интересно Байер играл с основным составом против Карабаха или это Карабах был настолько хорош?
+2
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+2
Ответ igls54
Красавчики! Хаби это вам не Хави
А что не так? Хави за полтора сезона стал чемпионом Испании с кризисной Барсой и Суперкубок забрал. Хаби молоток, но: 1)Не надо принижать других, чтобы его похвалить 2) Дождитесь следующего сезона и куда Алонсо уйдёт, а то слепите из него гегемона и потом сами же низвергнете его с Олимпа🤓
+3
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+2
Байер просто великолепен в этом сезоне.
+2
0
+2
Ответ PatrickShapka2
Хаби Алонсо построил очень сильную команду. Ему бы ещё годик-два поработать в Байере, нельзя такой шикарный проект бросать на полпути. Байер может стать новой топ-командой.
я считаю что Байер может победить и зенит и Спартак
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Феноменально, реально!
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0
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Ответ Цель в цель
однобокие, стандартные шутки.
Ну извините, не слежу за трендами.
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Ответ ArtemEgs
Главное, чтоб не как Барса: из-за досрочного чемпионства проиграли в предпоследнем туре Леванте (и это после ничьи с Реалом)
А потом ответка с ливером и слитый финал кубка. Вместо идеального требла с чемпионством без поражений вот такой кошмар. И всё это за три матча…
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Ответ Слава Мельников
Хотелось бы ещё и без поражений) такая сказка все реальней и реальней
Главное, чтоб не как Барса: из-за досрочного чемпионства проиграли в предпоследнем туре Леванте (и это после ничьи с Реалом)
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Ты что ..... такое??
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Сказка, почти как у Лестера.
Сколько же матчей Байер вытягивает в концовках, или/и отыгрываясь, с разницей в 1 матч...
Трудовые победы. Не простые.
И удача с ними.
Достойное чемпионство будет. Трудовое.

Хорошо было бы Алонсо ещё на сезон задержаться в Байере, при условии что состав хотя бы сохранят, у говорят хозяев и игроков на год сохранить банду.
Успеют монетизироваться через годик.
Но вряд ли это будет ...
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Браво Байер! Браво Алонсо!!!
Серебряная салатница должна быть ваша в этом сезоне!
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Испанские тренеры в этом году просто дерут АПЛ и Бундеслигу
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а Боруссия пусть учится и локти кусает.профаны.
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Они строят железо бетонный рекорд
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