«Байер» не проигрывает 38 матчей подряд – 33 победы и 5 ничьих. Поражений нет с мая

«Байер» продлил серию без поражений до 38 матчей..

Сегодня команда обыграла « » (3:2) в матче 26-го тура Бундеслиги.

Леверкузенцы в последний раз проигрывали 27 мая – в заключительном матче прошлого сезона.

В текущем сезоне « » одержал 33 победы и 5 раз сыграл вничью. Команда лидирует в Бундеслиге, опережая «Баварию» на 10 очков за 8 туров до конца чемпионата.