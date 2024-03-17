Клаудиньо проголосовал на президентских выборах в России. Бразилец получил гражданство в феврале 2023 года
Хавбек «Зенита» Клаудиньо проголосовал на выборах президента России .
С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента.
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал в Санкт-Петербурге на УИК для граждан без регистрации на территории РФ.
Бразилец получил российское гражданство в феврале 2023 года.
Фото: t.me/srochnosport/26149
Тренер «Зенита» Оливейра проголосовал на президентских выборах в России, бразилец сделал это впервые|26
типа мидиабосса22?
а не мобилизируют грамотей
Всего доброго.
В кеннисберге не проживают в основной массе немцы.
Кеннисберг не угрожает Германии
🥱🥱🥱🥱🥱
Суть постарался передать😁
Выборов нету именно потому, что васильевич пустому стулу проиграть может, не то что оппоненту с минимально подвешенным языком и работающим штабом. Их и не было никогда.