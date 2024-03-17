Клаудиньо проголосовал на президентских выборах в России. Бразилец получил гражданство в феврале 2023 года

Теги Зенит премьер-лига Россия Политика Клаудиньо Футбол

Хавбек «Зенита» Клаудиньо проголосовал на выборах президента России .

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента.

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо проголосовал в Санкт-Петербурге на УИК для граждан без регистрации на территории РФ.

Бразилец получил российское гражданство в феврале 2023 года.

Фото: t.me/srochnosport/26149

Тренер «Зенита» Оливейра проголосовал на президентских выборах в России, бразилец сделал это впервые|26

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125 комментариев
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В полдень ходил?
+122
-16
+106
Ответ Артём Гусев
За кого же, интересно?)
Да за Слуцкого 100%
+76
-2
+74
Главное, чтобы потом не забыл прибыть в военкомат, когда мобилизируют😅
+80
-22
+58
Ответ therealgreenman
Да за Слуцкого 100%
Поиграли в капитализм и хватит
+42
-5
+37
Ответ mediaboss22
Комментарий удален модератором
"прочий народ с одной извилиной"

типа мидиабосса22?
+42
-8
+34
За кого же, интересно?)
+20
-2
+18
"На его месте мог бы быть я," - подумал где-то в Эмиратах Промес
+13
-1
+12
Ответ Семен Забоев
Ещё бы Малком приехал... Ну респект однозначно.
зачем ему приезжать? в консульстве в ОАЭ мог проголосовать)
+13
-1
+12
Ответ therealgreenman
Да за Слуцкого 100%
Просто у Слуцкого есть кое-что общее с его соотечественником Дани Алвесом)))
+10
-2
+8
Вот Клаудинью проголосовал, а Аршавин нет. Удивительно.
+6
0
+6
Ответ mediaboss22
Комментарий удален модератором
А зачем «адекватному, здравомыслящему человеку» вообще туда приходить? Кандидат «адекватного здравомыслящего человека» набрал бы свои 80+, даже если бы на выборы вообще никто не пришел.
+15
-10
+5
Интересно а у него и Малкома есть отметка в паспорте военнообязанный
+7
-3
+4
Ответ Зелёный гопник
Главное, чтобы потом не забыл прибыть в военкомат, когда мобилизируют😅
когда мобилизуют
а не мобилизируют грамотей
+16
-12
+4
Клаудинья смог, а Аршавин не смог. Ёпта.
+4
-1
+3
Надеюсь на воинский учёт встал по месту жительства, когда получал гражданство?
+7
-4
+3
Ответ mediaboss22
Комментарий удален модератором
А вот перед нами красуется типичный представитель электората :)
+8
-5
+3
Ответ Реконер
Пруфов конечно же не будет
Дата регистрации: 14 марта.

Всего доброго.
+6
-3
+3
Молодец
+9
-6
+3
Ответ Пацанчик реальный
А в чем разница между возрвращением исконно русского Донбасса и исконно немецкого Кенигсберга?
Кеннинбсерг не проводит антинемецкую политику с шантажами и т.п.
В кеннисберге не проживают в основной массе немцы.
Кеннисберг не угрожает Германии
🥱🥱🥱🥱🥱
+3
-1
+2
Ответ Владимир Суходолов
зачем ему приезжать? в консульстве в ОАЭ мог проголосовать)
А чего, в Саудовской Аравии нет консульства - надо обязательно ехать для голосования в ОАЭ❓🤔
+2
0
+2
Ответ IvanDvoinev
В следующий раз сам баллотироваться будет
Кнопочку заело)
+2
0
+2
Ответ Ростовский
Выборы провели, теперь пора Сумы брать.
Ну так вперёд, чего контракт не подписываешь? Уже год на каждой улице баннеры с призывом пойти повоевать. Или пусть другие проливают кровь за твои имперские хотелки?
+5
-3
+2
Ответ Митя Коваленко
С победой, Владимира Владимировича!
Ура! Ура! Ура! На следующих выборах за 90 % перваливт
+2
0
+2
Ответ Гоша Петров
когда мобилизуют а не мобилизируют грамотей
Ты прав 👍🏻
Суть постарался передать😁
+6
-5
+1
Ответ Артём Гусев
За кого же, интересно?)
Вероятность угадать p=0,25
+1
0
+1
Обожаю Россию )))
+2
-1
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Ответ Гоша Петров
когда мобилизуют а не мобилизируют грамотей
В житомире обычно говорят так как он написал)
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
Это что за оппозиционные речи? Тебя подменили?
Выборов нету именно потому, что васильевич пустому стулу проиграть может, не то что оппоненту с минимально подвешенным языком и работающим штабом. Их и не было никогда.
+1
0
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Ответ Iron72
я за Путина проголосовал) как и вся моя родня, как и все мои друзья, знакомые и тд.)
Все 90% населения вместе с тобой! Прям толпы стояли сегодня весь день на участки за Путина голосовать)
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Ответ Пацанчик реальный
Ты в этом возвращении какую роль планируешь сыграть?ты сейчас из окопа пишешь?
Плачу налоги для обеспечение освободительной российской армии.
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