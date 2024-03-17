Клаудиньо проголосовал на президентских выборах в России. Бразилец получил гражданство в феврале 2023 года

Хавбек «Зенита» Клаудиньо проголосовал на выборах президента России .

С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента.

Полузащитник « » проголосовал в Санкт-Петербурге на УИК для граждан без регистрации на территории РФ.

Бразилец получил российское гражданство в феврале 2023 года.

Фото: t.me/srochnosport/26149

Тренер «Зенита» Оливейра проголосовал на президентских выборах в России, бразилец сделал это впервые|26