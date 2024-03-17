Лиза Виттоцци выиграла общий зачет Кубка мира впервые в карьере, Жанмонно заняла 2-е место, Тандревольд – 3-е

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Итальянка Лиза Виттоцци победила в общем зачете Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

Женщины

Общий зачет

После 21 гонки из 21

1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1091

2. Лу Жанмонно (Франция) – 1068

3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1044

4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1025

5. Жюлия Симон (Франция) – 994

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 853

7. Эльвира Оберг (Швеция) – 829

8. Ванесса Фойгт (Германия) – 631

9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 629

10. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 543

11. Франциска Пройс (Германия) – 539

12. Ханна Оберг (Швеция) – 528

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23 комментария
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Если Виттоцци будет 11ой или выше, то можно и не смотреть что делают соперницы.
+9
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+9
А тем временем на третьей строчке притаилась Лу, возможный доминатор следующих сезонов.
+10
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+8
Ответ Игор Ткачук
Комментарий скрыт
Спасибо, Нейросеть!
Ваше мнение очень важно для нас...
+7
0
+7
надо отметить Жанмонно, которая во втором полноценном сезоне уже топ-2 тотала, обладательница МХГ, одержала 4 личные победы и две личные медали ЧМ
Это очень круто
+6
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+6
Ну Лизка практически выиграла БХГ.
Мои поздравления.
+5
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+5
Ответ Игор Ткачук
Комментарий скрыт
Почему вы все время КРИЧИТЕ? Успокойтесь уже
+5
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+5
Выстрадала)
Добилась-таки этого достижения. Молодцом!
+3
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+3
ну а за Лизу рад как за близкого, родного человека
сезон справедливости для Витоцци
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Так часто писали, что при учёте ЧМ была бы интрига, что решил посмотреть. Нет. Лиза проиграла по очкам только Симон, и то всего 12 очков
+2
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Ответ Alexander2022
Так часто писали, что при учёте ЧМ была бы интрига, что решил посмотреть. Нет. Лиза проиграла по очкам только Симон, и то всего 12 очков
Ну это писали про Тандреволд. Она порядка 200 очков относительно других на ЧМ потеряла. А у Лизы, Симон и Бреза показатели на ЧМ примерно одинаковые. И если бы ЧМ считали, то после ЧМ все трое поместились бы в промежуток в 5 очков. Вот это вот интрига!
+3
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Хороший обладатель БХГ) Молодец, Лиза!
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Судьба долг вернула, галочка напротив задачи поставлена. Теперь осталось только одно - золото олимпиады. И место подходящее, дома будет Лиза бегать
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Браво Лиза! Все-таки не сломалась и вернулась на свой пик
+2
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Молодец Лиза!!! Наследница Доро
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Ответ Rakoth
Чувак , а может тебе выйти замуж и свалить (с сайта)? Она на 2м месте в общем зачете, ну да ,в конце сезона развалилась ,БХГ видимо потеряла,но как-то же она все эти очки набирала, недавно вон индивидуалку выиграла
Кстати, с индивиадуалкой там интересно было. У Ингрид почти не было шансов выиграть общий зачет ИГ. Я ради интереса даже составил список, что нужно, чтобы это произошло. Он был из 6 вроде пунктов. Каждый из которых не был невероятен сам по себе, но чтобы все 6 вместе...
И там почти срослось. 5 пунктов прошли на ура. Лиза только не захотела из цветов выпадать.
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БХГ 100% у Виттоцци.Цветы в студию!!!
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Фото победительницы в студию!
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как же я рад за Лизу! с победой! Форца Италия!
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Ответ Элси Ринген
Спасибо, Нейросеть! Ваше мнение очень важно для нас...
😂
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рад.
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Ответ Игор Ткачук
Комментарий скрыт
Чувак , а может тебе выйти замуж и свалить (с сайта)? Она на 2м месте в общем зачете, ну да ,в конце сезона развалилась ,БХГ видимо потеряла,но как-то же она все эти очки набирала, недавно вон индивидуалку выиграла
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Ответ Болельщик Биатлона
надо отметить Жанмонно, которая во втором полноценном сезоне уже топ-2 тотала, обладательница МХГ, одержала 4 личные победы и две личные медали ЧМ Это очень круто
Она еще несколько гонок пропустила. Может, даже кается.
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