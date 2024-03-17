Лиза Виттоцци выиграла общий зачет Кубка мира впервые в карьере, Жанмонно заняла 2-е место, Тандревольд – 3-е

Итальянка Лиза Виттоцци победила в общем зачете Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2023/24

Женщины

Общий зачет

После 21 гонки из 21

1. (Италия) – 1091

2. Лу Жанмонно (Франция) – 1068

3. (Норвегия) – 1044

4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1025

5. Жюлия Симон (Франция) – 994

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 853

7. Эльвира Оберг (Швеция) – 829

8. Ванесса Фойгт (Германия) – 631

9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 629

10. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 543

11. Франциска Пройс (Германия) – 539

12. Ханна Оберг (Швеция) – 528

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