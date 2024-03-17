Лиза Виттоцци выиграла общий зачет Кубка мира впервые в карьере, Жанмонно заняла 2-е место, Тандревольд – 3-е
Итальянка Лиза Виттоцци победила в общем зачете Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2023/24
Женщины
Общий зачет
После 21 гонки из 21
1. Лиза Виттоцци (Италия) – 1091
2. Лу Жанмонно (Франция) – 1068
3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 1044
4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 1025
5. Жюлия Симон (Франция) – 994
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 853
7. Эльвира Оберг (Швеция) – 829
8. Ванесса Фойгт (Германия) – 631
9. Каролине Кноттен (Норвегия) – 629
10. Янина Хеттих-Вальц (Германия) – 543
11. Франциска Пройс (Германия) – 539
12. Ханна Оберг (Швеция) – 528
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Это очень круто
Мои поздравления.
Добилась-таки этого достижения. Молодцом!
сезон справедливости для Витоцци
И там почти срослось. 5 пунктов прошли на ура. Лиза только не захотела из цветов выпадать.