Лыжи. Кубок мира. Общий зачет. Карлссон идет первой, Бреннан – 2-й, Диггинс – 3-й

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Шведская лыжница Фрида Карлссон лидирует в общем зачете Кубка мира.

Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24

Общий зачет

Женщины

После 3 гонок из 34

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 285

2. Рози Бреннан (США) – 255

3. Джесси Диггинс (США) – 247

4. Эмма Рибом (Швеция) – 239

5. Эбба Андерссон (Швеция) – 207

6. Йонна Сундлинг (Швеция) – 199

7. Моа Илар (Швеция) – 198

8. Линн Сван (Швеция) – 196

9. Виктория Карл (Германия) – 176

10. Катарина Хенниг (Германия) – 171

11. Лотта Венг (Норвегия) – 143

12. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 140...

15. Надин Фендрих (Швейцария) – 132

16. Хайди Венг (Норвегия) – 129

17. Кертту Нисканен (Финляндия) – 127

Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартовал в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января

4 комментария

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Грюденфельдер
Ответ Bijelo Dugme
Если Фрида продолжит заезжать в финальные забеги в спринтах, шансы на Кубок у неё будут неплохие.
Да но тут ей надо подойти более с умом, не делать рывки в гору, висеть на карнизах итд. Не говоря о том чтобы не рвать на первых 2км потом выдыхаясь.
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Bijelo Dugme
Если Фрида продолжит заезжать в финальные забеги в спринтах, шансы на Кубок у неё будут неплохие.
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Bijelo Dugme
Ответ Грюденфельдер
Да но тут ей надо подойти более с умом, не делать рывки в гору, висеть на карнизах итд. Не говоря о том чтобы не рвать на первых 2км потом выдыхаясь.
Ум не купишь. Но и физические данные тоже.
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SkierNSK
Ответ Bijelo Dugme
Если Фрида продолжит заезжать в финальные забеги в спринтах, шансы на Кубок у неё будут неплохие.
Смотря ещё как будут Сундлинг и Рибом выглядеть на дистанции.
Может Карлссон будет достаточно и полуфиналов.
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