Лыжи. Кубок мира. Общий зачет. Карлссон идет первой, Бреннан – 2-й, Диггинс – 3-й
Шведская лыжница Фрида Карлссон лидирует в общем зачете Кубка мира.
Кубок мира по лыжным гонкам-2023/24
Общий зачет
Женщины
После 3 гонок из 34
1. Фрида Карлссон (Швеция) – 285
2. Рози Бреннан (США) – 255
3. Джесси Диггинс (США) – 247
4. Эмма Рибом (Швеция) – 239
5. Эбба Андерссон (Швеция) – 207
6. Йонна Сундлинг (Швеция) – 199
7. Моа Илар (Швеция) – 198
8. Линн Сван (Швеция) – 196
9. Виктория Карл (Германия) – 176
10. Катарина Хенниг (Германия) – 171
11. Лотта Венг (Норвегия) – 143
12. Ясми Йоэнсуу (Финляндия) – 140...
15. Надин Фендрих (Швейцария) – 132
16. Хайди Венг (Норвегия) – 129
17. Кертту Нисканен (Финляндия) – 127
Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2023/24: сезон стартовал в Руке 24 ноября, «Тур де Ски» пройдет с 30 декабря по 7 января
Может Карлссон будет достаточно и полуфиналов.