Круговой перейдет из «Зенита» в ЦСКА, «Сибирь» получила 4 технаря, Бензема и Хендерсону надоело в Саудовской Аравии, Израиль допущен на МЧМ-2024, пресс-конференция только для женщин от «Палмейрас» и другие новости

1. ЦСКА объявил о трансфере Данила Кругового из «Зенита». Защитник перейдет летом, контракт – по схеме «4+1», а сезон доиграет в «Зените-2». Круговой – первый за 27 лет футболист, который будет играть за ЦСКА сразу после «Зенита».

2. КХЛ присудила «Сибири» 4 технических поражения за нарушение лимита на легионеров: выяснилось, что у защитника Федора Гордеева американское спортивное гражданство. С клуба сняли 4 очка, он заплатит штраф в размере 2 млн рублей.

3. Карим Бензема хочет уйти из «Аль-Иттихада». Несколько клубов АПЛ заинтересованы в услугах форварда.

4. КХЛ. СКА забросил 6 шайб «Амуру», «Трактор» уступил «Северстали», «Авангард» победил ЦСКА. Команда Сергея Федорова проиграла 3 матча подряд и идет 7-й на Западе.

5. Australian Open. Андрей Рублев обыграл Кристофера Юбенкса во втором круге, Карен Хачанов в 4 сетах справился с Александаром Ковачевичем, действующий чемпион Новак Джокович также в четырех сетах прошел Алексея Попырина, а Павел Котов выбыл.

Павлюченкова и Корнеева выбыли во 2-м круге: Анастасия проиграла Пауле Бадосе, а Алина – Беатрис Хаддад Майя. А вот Элина Аванесян выбила Марию Саккари.

6. Международная федерация хоккея (ИИХФ) разрешила Израилю принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе. МОК по этому поводу заявил, что «борьба с дискриминацией – часть основополагающих принципов Олимпийской хартии».

7. Владельцы «Ромы» были недовольны конфликтностью Жозе Моуринью – он часто обвинял судей и не брал ответственность на себя. Игроки жаловались на тренера Райану Фридкину.

8. НХЛ. «Флорида» уступила «Детройту», «Нью-Джерси» проиграл «Монреалю».

9. Россияне не выступят на ЧМ по водным видам. Это последняя квалификация на Игры-2024 для пловцов на открытой воде и прыгунов.

10. Сон Хын Мин признан игроком года в Азии седьмой раз подряд. Он опередил Кима и Роналду.

11. НБА. «Лейкерс» принимают «Даллас», «Милуоки» в гостях уступил «Кливленду» с разницей «-40». Другие результаты – здесь.

12. Джордану Хендерсону не платили в Саудовской Аравии: он договорился с «Аль-Иттифаком» об отсрочке, чтобы избежать налогов в Великобритании. Пишут, что игрок и вовсе отказался от 4 млн фунтов отложенной зарплаты, чтобы разорвать контракт с клубом, и будет сам платить саудовцам бонусы за выступления в «Аяксе».

13. Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Деян Милоевич скончался после сердечного приступа.

14. Олег Кононов возглавил «Торпедо», идущее 8-м в Первой лиге. Контракт – на 2,5 года.

15. Президент «Палмейрас» Лейла Перейра организовала пресс-конференцию только для женщин: «Хотим, чтобы мужчины почувствовали то, что мы чувствуем с рождения».

16. Алина Загитова, Анна Щербакова, Максим Траньков и Алексей Ягудин будут работать на чемпионате России по прыжкам.

17. Эдгар Севикян перешел из «Пари НН» в венгерский «Ференцварош» за 1,1 млн евро.

18. Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг на суде признал, что имел отношения с русской танцовщицей ночного клуба.

19. Адвокат Алвеса заявил, что Дани был пьян в ночь изнасилования – это упомянули впервые за год рассмотрения дела. Это может стать смягчающим обстоятельством, утверждает источник.

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