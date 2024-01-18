Адвокат Алвеса заявил, что Дани был пьян в ночь изнасилования – это упомянули впервые за год рассмотрения дела. Это может стать смягчающим обстоятельством

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия алкоголь и спорт контент Футбол

Дани Алвес представил новую версию ситуации с изнасилованием.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года.

Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения. Адвокат потерпевшей запрашивает 12 лет тюрьмы для футболиста (максимальный срок наказания за преступления такого характера в Испании).

Как сообщают Ara и другие испанские источники, защита Алвеса утверждает, что футболист в ту ночь был пьян. Это ухудшило его когнитивные способности, из-за чего он не осознавал, что делает. Отмечается, что это может стать смягчающий фактором в приговоре.

Отметим, что сторона Алвеса впервые упомянула об опьянении игрока.

Ранее Алвес представил суду четыре разных версии случившегося. После ареста он утверждал, что не знает жертву. Затем Дани сообщил, что был с девушкой в туалете ночного клуба, но между ними ничего не произошло. После бразилец заявил, что у них был минет по обоюдному согласию. Наконец, в апреле прошлого года, когда были обнаружены следы спермы Алвеса, футболист сказал, что у него был вагинальный секс с девушкой по обоюдному согласию.

Алвес предстанет перед судом 5-7 февраля.

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42 комментария
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В состоянии алкогольного опьянения обычно всегда оттягчающее, а здесь смягчает наказание. Чудеса.
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Алвесу адвоката Ефремов посоветовал ?
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Алкогольное опьянение является отягчающим, вину обстоятельствам. Или в Испании все по другому??????
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Ответ Cruel Snake
Ну это же всё меняет. А если сказать, что он был в драва, вообще отпустят
А если под наркотой то еще и жертвой объявят
+9
-2
+7
Ну это же всё меняет. А если сказать, что он был в драва, вообще отпустят
+10
-3
+7
В Испании если сбил человека в состоянии алкогольного опьянения тоже смягчающее обстоятельство?
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а я надеялся что Алвес скажет, что это его изнасиловали....

а так, то что пьян - это ж отягчающее обстоятельство вроде, сами себе могилу роют?
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Запах алкоголя до сих пор присутствует
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удивительно, что опьянение считается смягчающим обстоятельством почему-то. кажется, что должно быть, напротив, отягчающим.
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Эм... А давно состояние опьянения алкоголем/веществами является смягчающим (!) обстоятельством?
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Алаес до сих пор пьян.
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Ответ фк кабинет
Не захотели,Алвес не бедный.Думали так прокатит,не прокатило.
бабки у него есть, барса платила. но мы не знаем или он заносил ей бабки.

если он решил что ей не стоит миллоны нести, ну так пусть сидит, уже дело зашло слишком далеко, уже как говориться поздно пить боржоми.

в самом начале этой истории я писал что не не нравиться этот тип и я думаю он это сделал, но меня за минусовали. ну так пусть теперь любуются своим алвесом.
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Глупо со стороны защиты.
Ну если в обычной практике быть бухим не смягчающее,а и отягчающее.
Как минимум.
В случае с Алвесом,как мне видится выход один:завалить баблом жертву и молиться на условное.Или на минималку с возможностью на УДО.
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У нас вроде алкоголь всегда был отягчающем обстоятельством
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Из объяснений адвоката Алвеса:
- Он когда пьяный, такой дурной, такой дурной!
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Не алкоголь, а днк бчк это был
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Ответ OSHO
видимо не смогли или не захотели занести девушке приличную сумму? кто скажет из вас, что лучше, дать девушке пару миллионов и извинения, или мотать срок на нарах Бог знает сколько? я не думаю что там девушка была прям дочь профессора из интеллигентной семьи, но сути это не меняет, любая девушка есть девушка, но нужно же подход какой то найти. или нет, всё это дело прям по методичке расписать? половина тех кто сидит в тюрьмах во всём мире, как ни странно из за баб.
Когда твою дочь изнасилуют в туалете, не забудь сказать ей чтобы взяла денежную компенсацию
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С пьяного спрос вдвойне, э! Совсем там уже загнивают в своих европах.
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Ответ Supreme Allah
Если это по карману не бьет то че не дать. Но там может законодательство такое , что процесс запущен и заднюю не дать.
Это сейчас на данном этапе уже не дать, но в начале можно было кое как поправить дело. судьям всё равно, лишь бы сами всё решили и не доводили дело того что бы всех собирать в зале.

может адвокаты девушки пообещали так и так выбить деньги с него, даже если засудят. если так то всё меняется.
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Ответ OSHO
но мы про другое, давали ли девушке миллионы или нет.
Если это по карману не бьет то че не дать. Но там может законодательство такое , что процесс запущен и заднюю не дать.
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Ответ Supreme Allah
За такие бабки тут бы половина отсидела
но мы про другое, давали ли девушке миллионы или нет.
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Ответ OSHO
видимо не смогли или не захотели занести девушке приличную сумму? кто скажет из вас, что лучше, дать девушке пару миллионов и извинения, или мотать срок на нарах Бог знает сколько? я не думаю что там девушка была прям дочь профессора из интеллигентной семьи, но сути это не меняет, любая девушка есть девушка, но нужно же подход какой то найти. или нет, всё это дело прям по методичке расписать? половина тех кто сидит в тюрьмах во всём мире, как ни странно из за баб.
За такие бабки тут бы половина отсидела
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0
Ответ OSHO
видимо не смогли или не захотели занести девушке приличную сумму? кто скажет из вас, что лучше, дать девушке пару миллионов и извинения, или мотать срок на нарах Бог знает сколько? я не думаю что там девушка была прям дочь профессора из интеллигентной семьи, но сути это не меняет, любая девушка есть девушка, но нужно же подход какой то найти. или нет, всё это дело прям по методичке расписать? половина тех кто сидит в тюрьмах во всём мире, как ни странно из за баб.
Не захотели,Алвес не бедный.Думали так прокатит,не прокатило.
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Ответ Василий Питерский
Алкогольное опьянение является отягчающим, вину обстоятельствам. Или в Испании все по другому??????
в Испании все как то радужно
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Ответ Валера, уходи!!!
А если под наркотой то еще и жертвой объявят
Да-да, в туалете злодейка подсыпала)
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Ответ OSHO
бабки у него есть, барса платила. но мы не знаем или он заносил ей бабки. если он решил что ей не стоит миллоны нести, ну так пусть сидит, уже дело зашло слишком далеко, уже как говориться поздно пить боржоми. в самом начале этой истории я писал что не не нравиться этот тип и я думаю он это сделал, но меня за минусовали. ну так пусть теперь любуются своим алвесом.
Видно думал закрыть вопрос маленькой суммой, в Бразилии такое проходит.
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Ответ Loomis
Алвесу адвоката Ефремов посоветовал ?
Эльманио Пашао да Силва
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Ответ corazn blanco
В состоянии алкогольного опьянения обычно всегда оттягчающее, а здесь смягчает наказание. Чудеса.
да, это прикольно если так в Испании. бухай перед делом и получишь по минималке, ведь ты был пьян и не ведал что творишь))
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мало того, что обычно алкоголь- это отягчающее обстоятельство, так еще как тогда доверять всем его показаниям, если он был пьян
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в следующий раз он заявит что он женщина запертая в теле мужчины и его в толерантной Европе переведут в женскую тюрьму...
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