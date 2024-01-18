Адвокат Алвеса заявил, что Дани был пьян в ночь изнасилования – это упомянули впервые за год рассмотрения дела. Это может стать смягчающим обстоятельством
Дани Алвес представил новую версию ситуации с изнасилованием.
Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии с января 2023 года находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе в Барселоне в декабре 2022 года.
Прокуратура требует для футболиста 9 лет тюремного заключения. Адвокат потерпевшей запрашивает 12 лет тюрьмы для футболиста (максимальный срок наказания за преступления такого характера в Испании).
Как сообщают Ara и другие испанские источники, защита Алвеса утверждает, что футболист в ту ночь был пьян. Это ухудшило его когнитивные способности, из-за чего он не осознавал, что делает. Отмечается, что это может стать смягчающий фактором в приговоре.
Отметим, что сторона Алвеса впервые упомянула об опьянении игрока.
Ранее Алвес представил суду четыре разных версии случившегося. После ареста он утверждал, что не знает жертву. Затем Дани сообщил, что был с девушкой в туалете ночного клуба, но между ними ничего не произошло. После бразилец заявил, что у них был минет по обоюдному согласию. Наконец, в апреле прошлого года, когда были обнаружены следы спермы Алвеса, футболист сказал, что у него был вагинальный секс с девушкой по обоюдному согласию.
Алвес предстанет перед судом 5-7 февраля.
а так, то что пьян - это ж отягчающее обстоятельство вроде, сами себе могилу роют?
если он решил что ей не стоит миллоны нести, ну так пусть сидит, уже дело зашло слишком далеко, уже как говориться поздно пить боржоми.
в самом начале этой истории я писал что не не нравиться этот тип и я думаю он это сделал, но меня за минусовали. ну так пусть теперь любуются своим алвесом.
Ну если в обычной практике быть бухим не смягчающее,а и отягчающее.
Как минимум.
В случае с Алвесом,как мне видится выход один:завалить баблом жертву и молиться на условное.Или на минималку с возможностью на УДО.
- Он когда пьяный, такой дурной, такой дурной!
может адвокаты девушки пообещали так и так выбить деньги с него, даже если засудят. если так то всё меняется.