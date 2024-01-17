Беппе Маротта: «Трансфер Роналду в «Юве» не принес желаемых результатов. Вклад Криштиану не соответствовал высоким ожиданиям»

Теги Интер Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия высшая лига Саудовская Аравия Беппе Маротта Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Трансфер Криштиану Роналду не оправдал ожиданий «Ювентуса».

Об этом заявил бывший генеральный директор туринского клуба Беппе Маротта, в данный момент работающий в «Интере». 

«Трансфер Криштиану Роналду в «Юве» не принес желаемых результатов.

Давайте скажем, что его вклад не соответствовал тем очень высоким ожиданиям, которые были связаны с его приходом», – сказал Маротта в подкасте Wolf – Storie che contano.

Роналду присоединился к «Ювентусу» в 2018 году и покинул его в 2021-м.

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142 комментария
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Я не фанат Роналду, но мне интересно, какие были ожидания? Что Роналду затащит Ювентусу ЛЧ в одно рыло?

Открою секрет: с игроками уровня Щенсны, Ругани, Джана и Маккенни ЛЧ не выиграть ни с праймовым Месси, ни с Холандом, ни Мбаппе. Свои голы Роналду забивал? Значит, работу выполнял хорошо.
+104
-26
+78
Так то Роналду не волшебник. Они чë думали что подписав одного топового нападающего будут всех выносить как в лёгком уровне FIFA на PlayStation?
+72
-17
+55
Ответ Montenegro Serbian
Так то Роналду не волшебник. Они чë думали что подписав одного топового нападающего будут всех выносить как в лёгком уровне FIFA на PlayStation?
Абсурдное утверждение от Маротты. Роналду в ветеранском возрасте, в новой для себя футбольной стране, наколотил аж 101 гол за клуб и завоевал абсолютно все по разновидности трофеи и награды Италии, причём не по одному разу: Серия А, Кубок, Суперкубок, Футболист года в Италии, Самый ценный игрок Серии А, Лучший нападающий Серии А. То есть выиграл всё, кроме ЛЧ. Судить его за то, что он в одиночку не завоевал для Юве лишь ЛЧ за довольно короткий срок - это абсурд, не иначе.
+73
-24
+49
В то же время Кьелини: «Уход Роналду сильно повлиял на нас. Он маскировал наши проблемы. Он постоянно забивал, поэтому было легко не замечать тех проблем, с которыми сталкиваются многие клубы.»
+46
-7
+39
Ваши ожидания - ваши проблемы
+32
-3
+29
134 матча
101 гол
22 ассиста
5 трофеев
Вполне неплохо
А стата топ, учитывая стиль игры Ювентуса
+28
-9
+19
До прихода Роналду Ювентус провёл свой лучший сезон в серии А по забитым голам, забив их 86. С разницей +62 - это лучшая разница голов в серии А для всех команд как минимум с 90-х, а возможно и вообще. Дибала лучший сезон в карьере выдал - 22 гола. Игуаин был хорош. И тут абсурдная покупка 33-летнего игрока, который пусть и один из лучших в мире, но абсолютно не вписывается в командный футбол Ювентуса и при этом даёт огромную нагрузку на бюджет, что в итоге и потопило клуб финансово, а сама игра была упрощена до "отдай/навесь на Роналду", он конечно мастер, но делать команду зависимой от одного игрока было огромной ошибкой, Юве всегда был силён команда и индивидуалистам, помешанным на своей статистике, там места не было, здесь игрок для команды, а не команда для игрока. Претензий к Роналду у меня нет по отдаче, он делал что мог, просто Ювентус в принципе не подходил ему, этот союз не дал синергию, лучше бы тогда уже появились саудиты и заманили португальца к себе, или МЮ засуетился и вернул легенду, а Юве уж как-нибудь сам бы крутился без 120-миллионной звезды.
+22
-9
+13
Ответ Стахович
Ждали 3 ЛЧ подряд?)
Ожидание: 3 ЛЧ подряд
Реальность: 3 вылета в плей офф ЛЧ от Порту, Лион и Аякса
+20
-10
+10
Ответ Carver
Я не фанат Роналду, но мне интересно, какие были ожидания? Что Роналду затащит Ювентусу ЛЧ в одно рыло? Открою секрет: с игроками уровня Щенсны, Ругани, Джана и Маккенни ЛЧ не выиграть ни с праймовым Месси, ни с Холандом, ни Мбаппе. Свои голы Роналду забивал? Значит, работу выполнял хорошо.
Да - были ожидания, что придёт игрок способный побеждать в ЛЧ и даст импульс, чтобы выиграть финал.

Всё остальное у Юве было. Открой состав Юве в 2017 в финале - Хедира, Пьянич, Дибала, Манджукич. На банке Квадво Асамоа, Лемина, Лихштайнер. Это типа топ состав?

Дошли же до финала, а почему с Роналду то клуб только хуже стал играть?
+11
-2
+9
Ответ Alex Serpen
В то же время Кьелини: «Уход Роналду сильно повлиял на нас. Он маскировал наши проблемы. Он постоянно забивал, поэтому было легко не замечать тех проблем, с которыми сталкиваются многие клубы.»
Кьел, кстати, в этом плане прям мужик + отмечал дикий профессионализм и стандарты Роналду, что с таким тож мотивирован вдвойне

В то время, как тот же Бонуччи перекладывал вину и ныл, что Криш не давал раскрыться другим, что все расслаблялись, рассчитывая на него и т.д

Видимо, ждали, что каждый матч будет как с Атлетико вытаскивать
+9
-3
+6
Ответ Leganessi
Бездарь - это легонесси, который стал худшим в фермер и бургер лигах. Не забывай и живи с этим)).
"легонесси" был лучшим ассистентом топ 5 лиги, Рональду о таком только мог мечтать 😂😂
+6
0
+6
Ответ Leganessi
хахахахах топ топ предобводко-ассистентом. Не стесняйся, иди дальше : топ по касаниям мяча))))).
https://www.sports.ru/football/1115179747-messi-luchshij-assistent-ligi-1-forvard-pszh-otdal-16-golevyx-peredach.html?sl=1

плачь 😂😂
+6
0
+6
Ответ Leganessi
Роналду в Юве : 124 Г+П в 134 играх - лучший результат в истории Италии. В плей-офф ЛЧ - 7 голов, хет-трик Атлетико, дубль Аяксу и дубль Лиону. Весь остальной мертвейший Юве - 2 гола. С Роналду 5 трофеев за 3 года. После Роналду - 0 трофеев. Итого - Выводы : Роналду перешел в разваленный Ювентус, от которого ничего не осталось кроме постаревших Кьеллини-Боннучи-Буффон и тащил этот середняк к 5 трофеям за 3 года. После Роналду Юве остался с 0 трофеями. Итальяшки должны зад целовать Королю.
позорище... португальского бездаря ещё пытаются оправдать...
+7
-2
+5
сейчас конечно фаны криро побегут и выставит стату криро и скажут что он не провалился.. но они не учитывают ВКЛАД в команду, и как команда была вокруг Роналду. с приходом РОналду, Юве пропускать стал намного больше и забили меньше чем до него.. просто вместо 4-5 игрока 1 игрок(Роналду в данном случае) стал больше забивать а остальные просто тупо играли на его стату. в ЛЧ результаты хуже.. АЯКС,Порту.. и самое главное не смогли распродать футболок и всяких атрибут так как ожидали, но тут чисто обстоятельства сыграли ключевую роль, все таки ковид "убил" много продаж и бизнесов. потому и приход Роналду нельзя назвать успешной ни на поле и уж тем более вне поля на продажах.
+11
-6
+5
Иммобиле и Квальярела просто устроили Итальянский дождь для португальского🐓
+16
-11
+5
Но нам же тут местные криштианусы говорили, что с его приходом Юве стал топ клубом
+8
-3
+5
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Я конечно терпеть не могу голубца, но свой контракт он честно отработал. Забивал много, два скудетто, кубок взял. Чего ждали? Три ЛЧ? Так это уже перебор для Юве.
Ждали вылеты от Порту, Леона в 1/8 лч, и от Аякса в 1/4. Это и получили. Вопросов к Роналду нет.
+8
-4
+4
"Давайте скажем..." - да уж. Все пытаются юлить, подбирать слова, когда говорят о клубничном аромате. Когда речь заходит об игре в футбол, все говорят о его нефутбольных качествах - как он там на тренировках выкладывается, как работает, как в бассейне и тренажерке занимается, как приходит за 4 часа до тренировки и т.п., а про футбол ни слова. Не пойму, почему никто не может прямо сказать - "игрок среднего уровня, которому повезло играть с Модричем, Кашшаем и Эдером" ? )
+4
-1
+3
Ответ Carver
Я не фанат Роналду, но мне интересно, какие были ожидания? Что Роналду затащит Ювентусу ЛЧ в одно рыло? Открою секрет: с игроками уровня Щенсны, Ругани, Джана и Маккенни ЛЧ не выиграть ни с праймовым Месси, ни с Холандом, ни Мбаппе. Свои голы Роналду забивал? Значит, работу выполнял хорошо.
Уж по крайней мере форвард за такую цену и с такой зарплатой мог бы забивать порядком больше Дибалы и Игуаина - особенно с учётом перестройки всей игры под него))

Не отбирай этот конченый эгоист штрафные у Пьянича и Дибалы, Юве имел бы на 4-5 голов за год больше.
+3
0
+3
Пробитые пенальти за карьеру:

1. Роналдо - 190
2. Месси - 139
3. Баджо - 119
4. Куман - 118
5. Тотти 106

Это вам на случай, если какой-то чушпан будет писать, что у Месси пробитых пенальти как и у Роналду, ну подумаешь на 51 меньше:))🤣🤣🤣
+11
-8
+3
Ответ rigobersong
Кстати у Криштика уже 190 пенальти пробитых за карьеру, думаю в этом году уже юбилейный будет:)) 25% своих голов забил с пенок, это просто позорище:)))
Пенальтист замыкатель симулянт☝️☝️
+5
-2
+3
Ответ S100 Winner
Абсурдное утверждение от Маротты. Роналду в ветеранском возрасте, в новой для себя футбольной стране, наколотил аж 101 гол за клуб и завоевал абсолютно все по разновидности трофеи и награды Италии, причём не по одному разу: Серия А, Кубок, Суперкубок, Футболист года в Италии, Самый ценный игрок Серии А, Лучший нападающий Серии А. То есть выиграл всё, кроме ЛЧ. Судить его за то, что он в одиночку не завоевал для Юве лишь ЛЧ за довольно короткий срок - это абсурд, не иначе.
Эксперты (а Маротту им можно назвать) говорят абсурд. Простые болельщики, что видели команду и до и во время пребывания Роналду и после, видимо, тоже.

По-факту дело обстоит так: Ювентус был командой с большой буквы. Командная игра, командная работа. Роналду же оказался ярко выраженным единоличником и разрушил все те связи, что приносили результат ранее. На старом багаже, за счет слабых соперников и да, местами, на его личном высоком мастерстве, пальму внутреннего первенства держать еще удавалось, но об успехе в Европе можно было забыть.
+3
0
+3
Ответ Montenegro Serbian
Так то Роналду не волшебник. Они чë думали что подписав одного топового нападающего будут всех выносить как в лёгком уровне FIFA на PlayStation?
Ну у руководства реально было ощущение, что команда прогрессирует и не хватает мелких деталей. Как уже писали: финал, вылет от Баварии Пепа в крутейшей двухматчеврй дуэли, где тактические качели были в обе стороны и зарешали детали, ещё финал, вылет от Реала при 0:3 и 3:1, где тоже только мелкие детали решили.
Как сделать из финалиста ЛЧ победителя? Явно не весь состав поменять
+3
0
+3
Роналду сделал главное - убрал гегемона и дал возможность другим стать чемпионами. Жаль, что в Баварии не поиграл. Он хотел, но там наотрез отказались иметь с ним дело.
+6
-3
+3
Ответ S100 Winner
Абсурдное утверждение от Маротты. Роналду в ветеранском возрасте, в новой для себя футбольной стране, наколотил аж 101 гол за клуб и завоевал абсолютно все по разновидности трофеи и награды Италии, причём не по одному разу: Серия А, Кубок, Суперкубок, Футболист года в Италии, Самый ценный игрок Серии А, Лучший нападающий Серии А. То есть выиграл всё, кроме ЛЧ. Судить его за то, что он в одиночку не завоевал для Юве лишь ЛЧ за довольно короткий срок - это абсурд, не иначе
Рональду в Юве брали за тем, чтобы якобы "король ЛЧ" затащил Юве хотя бы в финал, а по факту выступления в ЛЧ с приходом Рональду стали только хуже...
+3
-1
+2
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Как же не принёс!!? Роналду забил кучу пенальти за Юве, и боролся по этому показателю с Иммобиле в рекордном для Чиро сезоне? Это ты называешь не дал должного результата?
А как над ним 70ти летний Квальярелла надругался, до сих пор смешно:))
+10
-8
+2
Ответ AF007
Криштик дал то, что он умеет - замкнул 60 навесов, реализовал 40 пенок. Требовать от узкопрофильного наконечника чего-то большее бесполезно. Просто не надо даже заикаться, что эти зависимые палки (Хохланд, Роналду, Левандовски) достойны конкурировать за индивидуальные награды с разноплановыми игроками (Месси, Неймар, Азар, Салах, Де Брюйне, Гризманн)
Всё верно. Узкопрофильный Роналду сузил силу Ювентуса в Европе.
+4
-2
+2
это говорит человек, которое имеет прямое отношение к клубу, а не какой-нибудь там хейтер Ротен))
+4
-2
+2
ему не сказали? Чтобы Криш тащил нужно в добавок покупать Нанимодрича + Кашая, Оливера..
+7
-5
+2
Как же не принёс!!? Роналду забил кучу пенальти за Юве, и боролся по этому показателю с Иммобиле в рекордном для Чиро сезоне? Это ты называешь не дал должного результата?
+16
-14
+2
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