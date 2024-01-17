Беппе Маротта: «Трансфер Роналду в «Юве» не принес желаемых результатов. Вклад Криштиану не соответствовал высоким ожиданиям»
Трансфер Криштиану Роналду не оправдал ожиданий «Ювентуса».
Об этом заявил бывший генеральный директор туринского клуба Беппе Маротта, в данный момент работающий в «Интере».
«Трансфер Криштиану Роналду в «Юве» не принес желаемых результатов.
Давайте скажем, что его вклад не соответствовал тем очень высоким ожиданиям, которые были связаны с его приходом», – сказал Маротта в подкасте Wolf – Storie che contano.
Роналду присоединился к «Ювентусу» в 2018 году и покинул его в 2021-м.
Открою секрет: с игроками уровня Щенсны, Ругани, Джана и Маккенни ЛЧ не выиграть ни с праймовым Месси, ни с Холандом, ни Мбаппе. Свои голы Роналду забивал? Значит, работу выполнял хорошо.
101 гол
22 ассиста
5 трофеев
Вполне неплохо
А стата топ, учитывая стиль игры Ювентуса
Реальность: 3 вылета в плей офф ЛЧ от Порту, Лион и Аякса
Всё остальное у Юве было. Открой состав Юве в 2017 в финале - Хедира, Пьянич, Дибала, Манджукич. На банке Квадво Асамоа, Лемина, Лихштайнер. Это типа топ состав?
Дошли же до финала, а почему с Роналду то клуб только хуже стал играть?
В то время, как тот же Бонуччи перекладывал вину и ныл, что Криш не давал раскрыться другим, что все расслаблялись, рассчитывая на него и т.д
Видимо, ждали, что каждый матч будет как с Атлетико вытаскивать
плачь 😂😂
Не отбирай этот конченый эгоист штрафные у Пьянича и Дибалы, Юве имел бы на 4-5 голов за год больше.
1. Роналдо - 190
2. Месси - 139
3. Баджо - 119
4. Куман - 118
5. Тотти 106
Это вам на случай, если какой-то чушпан будет писать, что у Месси пробитых пенальти как и у Роналду, ну подумаешь на 51 меньше:))🤣🤣🤣
По-факту дело обстоит так: Ювентус был командой с большой буквы. Командная игра, командная работа. Роналду же оказался ярко выраженным единоличником и разрушил все те связи, что приносили результат ранее. На старом багаже, за счет слабых соперников и да, местами, на его личном высоком мастерстве, пальму внутреннего первенства держать еще удавалось, но об успехе в Европе можно было забыть.
Как сделать из финалиста ЛЧ победителя? Явно не весь состав поменять