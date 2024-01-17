Беппе Маротта: «Трансфер Роналду в «Юве» не принес желаемых результатов. Вклад Криштиану не соответствовал высоким ожиданиям»

Трансфер Криштиану Роналду не оправдал ожиданий «Ювентуса».

Об этом заявил бывший генеральный директор туринского клуба , в данный момент работающий в « ».

«Трансфер Криштиану Роналду в «Юве» не принес желаемых результатов.

Давайте скажем, что его вклад не соответствовал тем очень высоким ожиданиям, которые были связаны с его приходом», – сказал Маротта в подкасте Wolf – Storie che contano.

Роналду присоединился к « » в 2018 году и покинул его в 2021-м.