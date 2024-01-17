Россияне не выступят на ЧМ по водным видам. Это последняя квалификация на Игры-2024 для пловцов на открытой воде и прыгунов

Российские спортсмены не выступят на ЧМ по водным видам в Дохе.

мира пройдет в Катаре со 2 по 18 февраля. Срок подачи заявок на участие в турнире завершился 16 января.

«После консультации с Aquatics Integrity Unit (отделом целостности водных видов спорта) можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе», – сообщили в отделе коммуникаций Международной федерации водных видов (World Aquatics).

Чемпионат мира в Дохе – последний квалификационный старт на Олимпиаду-2024 в для пловцов на открытой воде и прыгунов в воду с трамплина. Таким образом, российские спортсмены из этих видов потеряли возможность отобраться на Игры.

Осенью World Aquatics разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных стартах при соблюдении условий допуска. В настоящее время статус нейтрального спортсмена имеет только пловец Иван Гирев.