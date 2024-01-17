Россияне не выступят на ЧМ по водным видам. Это последняя квалификация на Игры-2024 для пловцов на открытой воде и прыгунов
Российские спортсмены не выступят на ЧМ по водным видам в Дохе.
Чемпионат мира пройдет в Катаре со 2 по 18 февраля. Срок подачи заявок на участие в турнире завершился 16 января.
«После консультации с Aquatics Integrity Unit (отделом целостности водных видов спорта) можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе», – сообщили в отделе коммуникаций Международной федерации водных видов (World Aquatics).
Чемпионат мира в Дохе – последний квалификационный старт на Олимпиаду-2024 в Париже для пловцов на открытой воде и прыгунов в воду с трамплина. Таким образом, российские спортсмены из этих видов потеряли возможность отобраться на Игры.
Осенью World Aquatics разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных стартах при соблюдении условий допуска. В настоящее время статус нейтрального спортсмена имеет только пловец Иван Гирев.
Углубились в новость - ах, это наши не подали заявок. Ну и молодцы, унизительные условия, не сильно то и хотели участвовать. Потом ещё с извинениями к нам накаленяхприпалзут 🙃
- Отсутствие гимна, флага и всякой атрибутики.
- Общее для всех федераций направление – никаких эстафет (недопустимость участия в командных соревнованиях, то есть там, где участвует более одного спортсмена, совместные усилия которых приводят к достижению результата).
- Только один спортсмен с российским гражданством может плыть на конкретной дистанции.
- Квалификационные результаты на крупнейшие турниры должны быть показаны за пределами России.
- Отсутствие контрактов с российскими военными структурами или спецслужбами.
- Обязательно: отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине: «недопустимы любая форма вербального, невербального или письменного выражения своей позиции, явно или неявно, в любое время с начала СВО, в том числе заявления, сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку СВО, ношение любой символики, в том числе буквы «Z».
- Никакой формы, кроме белой. Вся форма (соревновательная, разминочная, официальная, повседневная, для церемоний), вся одежда, снаряжение, аксессуары и личные вещи, которые могут демонстрироваться в местах проведения соревнований, должны быть белого цвета и согласованы с World Aquatics.
- Никаких упоминаний о России в документах организаторов: как в печатном, так и в электронном виде, включая, но не ограничиваясь этим, стартовые протоколы, рейтинги, телевизионную графику.
- Запрещено: появляться в микст-зоне, участвовать в пресс-конференциях и давать интервью или комментарии журналистам и спортсменам, и вспомогательному персоналу.
Ну как? Кто-то еще удивлен, почему россияне не подали заявки на участие в этом?
Интереснее например "по одной спортсмену имеющему спортивное гражданство России и Белоруссии на дистанцию". Или "время должно быть показано за пределами страны", а при этом WA верифицировала в прошлом году мировые рекорды показанные на территории РФ (причем на сайте WA спортсмены с флагами и прочим, вообще не нейтральные)