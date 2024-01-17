Россияне не выступят на ЧМ по водным видам. Это последняя квалификация на Игры-2024 для пловцов на открытой воде и прыгунов

Теги плавание прыжки в воду Чемпионат мира по водным видам спорта сборная России сборная России жен World Aquatics (FINA) Париж-2024 сборная России (прыжки в воду) сборная России жен (прыжки в воду) Водные виды

Российские спортсмены не выступят на ЧМ по водным видам в Дохе.

Чемпионат мира пройдет в Катаре со 2 по 18 февраля. Срок подачи заявок на участие в турнире завершился 16 января.

«После консультации с Aquatics Integrity Unit (отделом целостности водных видов спорта) можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе», – сообщили в отделе коммуникаций Международной федерации водных видов (World Aquatics).

Чемпионат мира в Дохе – последний квалификационный старт на Олимпиаду-2024 в Париже для пловцов на открытой воде и прыгунов в воду с трамплина. Таким образом, российские спортсмены из этих видов потеряли возможность отобраться на Игры.

Осенью World Aquatics разрешила спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных стартах при соблюдении условий допуска. В настоящее время статус нейтрального спортсмена имеет только пловец Иван Гирев.

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24 комментария
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Увидели заголовок - Ах эта гадская ворлд акватикс, не допустила наших спортсменов, пляшет под американскую дудку, все проплачено западом.💩
Углубились в новость - ах, это наши не подали заявок. Ну и молодцы, унизительные условия, не сильно то и хотели участвовать. Потом ещё с извинениями к нам накаленяхприпалзут 🙃
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То есть наши не подали ни одной заявки, в тч единственный нейтрал.спортсмен?
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Ответ paha
Разрешили участвовать на ОИ в нейтральном статусе, но запретили участвовать в отборах на ОИ
Почему не читаете: "Можем подтвердить, что в настоящее время нет российских спортсменов, зарегистрированных для участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе". Потом окажется, что спортсмены как раньше думали, что все за них самих федерация сделает)))
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Ответ paha
Их поэтому и нет )) что их всеравно не допустят если и будут заявки, условия допуска видели ? )) и я уверен что если спортсмен выполнит все эти условия, то для него придумают новые правила чтоб он туда не попал.
Я вот тоже уверен, что соблазню с первого раза Тейлор Свифт, как увижу ее.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Критерии допуска: - Отсутствие гимна, флага и всякой атрибутики. - Общее для всех федераций направление – никаких эстафет (недопустимость участия в командных соревнованиях, то есть там, где участвует более одного спортсмена, совместные усилия которых приводят к достижению результата). - Только один спортсмен с российским гражданством может плыть на конкретной дистанции. - Квалификационные результаты на крупнейшие турниры должны быть показаны за пределами России. - Отсутствие контрактов с российскими военными структурами или спецслужбами. - Обязательно: отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине: «недопустимы любая форма вербального, невербального или письменного выражения своей позиции, явно или неявно, в любое время с начала СВО, в том числе заявления, сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку СВО, ношение любой символики, в том числе буквы «Z». - Никакой формы, кроме белой. Вся форма (соревновательная, разминочная, официальная, повседневная, для церемоний), вся одежда, снаряжение, аксессуары и личные вещи, которые могут демонстрироваться в местах проведения соревнований, должны быть белого цвета и согласованы с World Aquatics. - Никаких упоминаний о России в документах организаторов: как в печатном, так и в электронном виде, включая, но не ограничиваясь этим, стартовые протоколы, рейтинги, телевизионную графику. - Запрещено: появляться в микст-зоне, участвовать в пресс-конференциях и давать интервью или комментарии журналистам и спортсменам, и вспомогательному персоналу. Ну как? Кто-то еще удивлен, почему россияне не подали заявки на участие в этом?
удивляет, почему нельзя участвовать в командных соревнованиях, типа четверо соберутся, и будет опасность для других. абсурд конечно.
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Ответ andyon
То есть наши не подали ни одной заявки, в тч единственный нейтрал.спортсмен?
Вы новость читали? Плавание только на открытой воде будет на этих стартах, единственный нейтральный - серебро последней олимпиады в 4х200
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Критерии допуска: - Отсутствие гимна, флага и всякой атрибутики. - Общее для всех федераций направление – никаких эстафет (недопустимость участия в командных соревнованиях, то есть там, где участвует более одного спортсмена, совместные усилия которых приводят к достижению результата). - Только один спортсмен с российским гражданством может плыть на конкретной дистанции. - Квалификационные результаты на крупнейшие турниры должны быть показаны за пределами России. - Отсутствие контрактов с российскими военными структурами или спецслужбами. - Обязательно: отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине: «недопустимы любая форма вербального, невербального или письменного выражения своей позиции, явно или неявно, в любое время с начала СВО, в том числе заявления, сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку СВО, ношение любой символики, в том числе буквы «Z». - Никакой формы, кроме белой. Вся форма (соревновательная, разминочная, официальная, повседневная, для церемоний), вся одежда, снаряжение, аксессуары и личные вещи, которые могут демонстрироваться в местах проведения соревнований, должны быть белого цвета и согласованы с World Aquatics. - Никаких упоминаний о России в документах организаторов: как в печатном, так и в электронном виде, включая, но не ограничиваясь этим, стартовые протоколы, рейтинги, телевизионную графику. - Запрещено: появляться в микст-зоне, участвовать в пресс-конференциях и давать интервью или комментарии журналистам и спортсменам, и вспомогательному персоналу. Ну как? Кто-то еще удивлен, почему россияне не подали заявки на участие в этом?
Да ладно. По мнению некоторых пользователей спортс, это политики и бывшие спортсмены всякие гадости говорят, ура патриоты так сказать. А на самом деле условия вполне приемлемые, очень даже нормальные. Конечно надо ехать, исполнять мечту.
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Ответ Железная Леди
И всеже хотелось бы увидеть эти " условия допуска" в нитивном виде, а не в пересказывании наших чиновников.
https://aquaticsintegrity.com/wp-content/uploads/2023/09/World-Aquatics-Rules-on-the-participation-of-Russian-and-Belarusian-athletes-to-World-Aquatics-Competitions.pdf
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Критерии допуска:
- Отсутствие гимна, флага и всякой атрибутики.
- Общее для всех федераций направление – никаких эстафет (недопустимость участия в командных соревнованиях, то есть там, где участвует более одного спортсмена, совместные усилия которых приводят к достижению результата).
- Только один спортсмен с российским гражданством может плыть на конкретной дистанции.
- Квалификационные результаты на крупнейшие турниры должны быть показаны за пределами России.
- Отсутствие контрактов с российскими военными структурами или спецслужбами.
- Обязательно: отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине: «недопустимы любая форма вербального, невербального или письменного выражения своей позиции, явно или неявно, в любое время с начала СВО, в том числе заявления, сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку СВО, ношение любой символики, в том числе буквы «Z».
- Никакой формы, кроме белой. Вся форма (соревновательная, разминочная, официальная, повседневная, для церемоний), вся одежда, снаряжение, аксессуары и личные вещи, которые могут демонстрироваться в местах проведения соревнований, должны быть белого цвета и согласованы с World Aquatics.
- Никаких упоминаний о России в документах организаторов: как в печатном, так и в электронном виде, включая, но не ограничиваясь этим, стартовые протоколы, рейтинги, телевизионную графику.
- Запрещено: появляться в микст-зоне, участвовать в пресс-конференциях и давать интервью или комментарии журналистам и спортсменам, и вспомогательному персоналу.

Ну как? Кто-то еще удивлен, почему россияне не подали заявки на участие в этом?
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И всеже хотелось бы увидеть эти " условия допуска" в нитивном виде, а не в пересказывании наших чиновников.
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Ответ Diyas
удивляет, почему нельзя участвовать в командных соревнованиях, типа четверо соберутся, и будет опасность для других. абсурд конечно.
Тут как раз есть подобие логики, в командных соревнованиях участвуют страны, и тяжело объяснить на каком основании нейтральные спортсмены выступают вместе.
Интереснее например "по одной спортсмену имеющему спортивное гражданство России и Белоруссии на дистанцию". Или "время должно быть показано за пределами страны", а при этом WA верифицировала в прошлом году мировые рекорды показанные на территории РФ (причем на сайте WA спортсмены с флагами и прочим, вообще не нейтральные)
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Ответ Железная Леди
не особенно. наши спортсмены на всех парадахна Красной площади всегда в бедой форме. не помню, кто из действующих спортсменов носит Z, или высказывался о СВО. Если ты нейтральный, то естественно флаг должен быть общемировой, т.е. олимпийский. Не очень понятно про команды. хотя какие команды у нас выигрывают ? .
Минус все синхронное плавание (2 золота в Токио), минус синхронные прыжки в воду (единственная медаль в Токио), минус все эстафеты
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Критерии допуска: - Отсутствие гимна, флага и всякой атрибутики. - Общее для всех федераций направление – никаких эстафет (недопустимость участия в командных соревнованиях, то есть там, где участвует более одного спортсмена, совместные усилия которых приводят к достижению результата). - Только один спортсмен с российским гражданством может плыть на конкретной дистанции. - Квалификационные результаты на крупнейшие турниры должны быть показаны за пределами России. - Отсутствие контрактов с российскими военными структурами или спецслужбами. - Обязательно: отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине: «недопустимы любая форма вербального, невербального или письменного выражения своей позиции, явно или неявно, в любое время с начала СВО, в том числе заявления, сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку СВО, ношение любой символики, в том числе буквы «Z». - Никакой формы, кроме белой. Вся форма (соревновательная, разминочная, официальная, повседневная, для церемоний), вся одежда, снаряжение, аксессуары и личные вещи, которые могут демонстрироваться в местах проведения соревнований, должны быть белого цвета и согласованы с World Aquatics. - Никаких упоминаний о России в документах организаторов: как в печатном, так и в электронном виде, включая, но не ограничиваясь этим, стартовые протоколы, рейтинги, телевизионную графику. - Запрещено: появляться в микст-зоне, участвовать в пресс-конференциях и давать интервью или комментарии журналистам и спортсменам, и вспомогательному персоналу. Ну как? Кто-то еще удивлен, почему россияне не подали заявки на участие в этом?
обидно пропускать турнир из-за того что не нашел белые плавки.
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Ответ Diyas
удивляет, почему нельзя участвовать в командных соревнованиях, типа четверо соберутся, и будет опасность для других. абсурд конечно.
команда представляет страну, нет такой страны Нейтралия.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Критерии допуска: - Отсутствие гимна, флага и всякой атрибутики. - Общее для всех федераций направление – никаких эстафет (недопустимость участия в командных соревнованиях, то есть там, где участвует более одного спортсмена, совместные усилия которых приводят к достижению результата). - Только один спортсмен с российским гражданством может плыть на конкретной дистанции. - Квалификационные результаты на крупнейшие турниры должны быть показаны за пределами России. - Отсутствие контрактов с российскими военными структурами или спецслужбами. - Обязательно: отсутствие поддержки специальной военной операции на Украине: «недопустимы любая форма вербального, невербального или письменного выражения своей позиции, явно или неявно, в любое время с начала СВО, в том числе заявления, сделанные в соцсетях, участие в демонстрациях или мероприятиях в поддержку СВО, ношение любой символики, в том числе буквы «Z». - Никакой формы, кроме белой. Вся форма (соревновательная, разминочная, официальная, повседневная, для церемоний), вся одежда, снаряжение, аксессуары и личные вещи, которые могут демонстрироваться в местах проведения соревнований, должны быть белого цвета и согласованы с World Aquatics. - Никаких упоминаний о России в документах организаторов: как в печатном, так и в электронном виде, включая, но не ограничиваясь этим, стартовые протоколы, рейтинги, телевизионную графику. - Запрещено: появляться в микст-зоне, участвовать в пресс-конференциях и давать интервью или комментарии журналистам и спортсменам, и вспомогательному персоналу. Ну как? Кто-то еще удивлен, почему россияне не подали заявки на участие в этом?
ну если нет ума то калеки.а они и есть калеки
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