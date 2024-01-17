Хендерсону не платили в Саудовской Аравии: он договорился с «Аль-Иттифаком» об отсрочке, чтобы избежать налогов в Великобритании. Теперь ему могут вовсе не выплатить зарплату

Джордан Хендерсон до сих пор не получал зарплату в «Аль-Иттифаке».

Ранее стало известно, что полузащитник договорился о расторжении контракта с саудовским клубом ради перехода в « ». 33-летний игрок перешел в « » летом 2023 года из «Ливерпуля».

По данным The Telegraph, «Аль-Иттифак» не платил Хендерсону в те шесть месяцев, что он играл за клуб, так как стороны договорились об отсрочке выплаты зарплаты. По контракту англичанину полагалось 350 тысяч фунтов в неделю

Точная причина неизвестна, но Хендерсон сделал это в том числе для того, чтобы приезжать в Великобританию и играть за сборную Англии, не платя налоги с зарплаты в «Аль-Иттифаке».

Чтобы не платить налог от иностранных заработков, нужно провести менее 91 дня в Великобритании, из которых не более 30 по работе. Хендерсону сообщили, что после перехода и до конца 2023-го он мог провести в Британии максимум 21 день, чтобы потерять британское налоговое резидентство и не платить налоги. Из-за этого Хендерсон решил пойти на отсрочку зарплаты. Среди прочего, он хотел иметь возможность приезжать в Великобританию, чтобы навестить друзей и родственников.

Источники, близкие к игроку, ожидают, что теперь ему могут никогда не выплатить эту зарплату из-за расторжения контракта.

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