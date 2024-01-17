Хендерсону не платили в Саудовской Аравии: он договорился с «Аль-Иттифаком» об отсрочке, чтобы избежать налогов в Великобритании. Теперь ему могут вовсе не выплатить зарплату

Теги Ливерпуль высшая лига Нидерланды Аякс Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак деньги Футбол

Джордан Хендерсон до сих пор не получал зарплату в «Аль-Иттифаке».

Ранее стало известно, что полузащитник договорился о расторжении контракта с саудовским клубом ради перехода в «Аякс». 33-летний игрок перешел в «Аль-Иттифак» летом 2023 года из «Ливерпуля».

По данным The Telegraph, «Аль-Иттифак» не платил Хендерсону в те шесть месяцев, что он играл за клуб, так как стороны договорились об отсрочке выплаты зарплаты. По контракту англичанину полагалось 350 тысяч фунтов в неделю

Точная причина неизвестна, но Хендерсон сделал это в том числе для того, чтобы приезжать в Великобританию и играть за сборную Англии, не платя налоги с зарплаты в «Аль-Иттифаке».

Чтобы не платить налог от иностранных заработков, нужно провести менее 91 дня в Великобритании, из которых не более 30 по работе. Хендерсону сообщили, что после перехода и до конца 2023-го он мог провести в Британии максимум 21 день, чтобы потерять британское налоговое резидентство и не платить налоги. Из-за этого Хендерсон решил пойти на отсрочку зарплаты. Среди прочего, он хотел иметь возможность приезжать в Великобританию, чтобы навестить друзей и родственников.

Источники, близкие к игроку, ожидают, что теперь ему могут никогда не выплатить эту зарплату из-за расторжения контракта.

Почему Хендерсон не вернется в АПЛ? Ответ прост: чтобы из-за налогов не потерять 8 млн фунтов

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77 комментариев
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Умник на всех стульях усидеть хотел!
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Клоун. По всем фронтам л……нулся
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Чтобы избежать налогов в Великобритании? Настоящий патриот, получается?
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"На всякую хитрую жопу найдётся ещё более хитрая", — гласит народная мудрость.
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Но в интервью расскажет про отсутствие болельщиков и плохие поля
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Господи, англичайник попытался в махинации с арабами. )))
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Ответ gninnur esrever*
Скаузеры знамениты своим айкю на острове. Хендо сделал эту славу международной
Только вот Хендерсон ни разу не скаузер, он из Сандерленда
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Говорили для Хендо деньги не главное, а оно вон как повернулось ахаха
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Гейская схема не прошла.
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Фееричный
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Решил нагнуть Иттифак? Вот тебе фак!
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Надеюсь саудовцы его кинут. И так денег до дури, а он на налогах экономит, умник
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Ответ ZhuLio
Оу ноу, ведь на западе все законопослушные, ай кант поверить в зис ньюз🤯
интересно при чем здесь законопослушность? Законопослушность - есть следование законам. Если по закону можно уменьшить себе налоги законопослушный человек может их уменьшить
+15
-2
+13
Ответ Джони Му
Умник на всех стульях усидеть хотел!
Думал там пики точёные
+11
0
+11
Ответ Камбоджа Иванов
Чтобы избежать налогов в Великобритании? Настоящий патриот, получается?
Оу ноу, ведь на западе все законопослушные, ай кант поверить в зис ньюз🤯
+28
-19
+9
еще один познакомился с чарующим Востоком.
+8
0
+8
Хитрозадсон
+10
-3
+7
Ответ Leon Petov
Но в интервью расскажет про отсутствие болельщиков и плохие поля
Там нет болельщиков и плохие поля, плюс отсутствие конкуренции. Наличие Роналду абсолютно ничего не меняет
+9
-3
+6
Это надо было очень постараться за полгода так просрать весь свой авторитет, который с 2011 года в ЛФК он себе по крупицам создавал🤦
Положа руку на сердце Хендо был переоценен с самого начала. Где бы он был, если бы не тренерский гений Юргена Клоппа
+9
-3
+6
Узнал культуру.
+6
0
+6
Ох уж эти мамины махинаторы
+6
0
+6
Чел утверждал что не из-за денег поехал в СА, а из-за нового опыта, а сам какие-то хитрые схемы замутил, чтобы налогов не платить ))
+5
0
+5
Ответ boxellevogue
Клоун. По всем фронтам л……нулся
как говорится - л.х это призвание. хотел намутить, а намутили его. миллионы получают, а отдавать не любят
+4
0
+4
🤡
+3
0
+3
Ответ Melissa Parker
Все кто ушли из Ливерпуля в эпоху Клоппа всегда страдали в футбольном плане
Милнер вроде не страдает
+3
0
+3
Просчитался... Но где???
+2
0
+2
Ответ Человек_Легенда
Надеюсь саудовцы его кинут. И так денег до дури, а он на налогах экономит, умник
Практически все у кого денег до дури экономят на налогах.
+3
-1
+2
Ответ Боб91
Там нет болельщиков и плохие поля, плюс отсутствие конкуренции. Наличие Роналду абсолютно ничего не меняет
отсутствие конкуренции - да ну❓🤣просто думал, что едет "свадебным генералом", а от него потребовали реальной отдачи... вот и всё ☝️
+7
-5
+2
Ответ Биомеханоид
Думал там пики точёные
Этому персонажу и второй стул в пору
+2
0
+2
Ответ Okaka
этот пузырь лопнет как и китайский
Как показала реальность, этот пузырь даже надуть не получается, как не дуют.
+2
0
+2
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