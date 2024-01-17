Поздняков о намерении мэра Парижа искупаться в Сене: «От клопов сбежать решила в воду?»
Станислав Поздняков высказался о желании мэра Парижа искупаться в Сене.
– Мэр Парижа заявила, что собирается искупаться в Сене, хотя там купаться запрещено уже как сто лет и даже больше. Что вы подумали, когда эту новость увидели?
– От клопов сбежать решила в воду? Наверное, клопов сто лет назад было меньше, когда принимали это решение, – сказал глава ОКР в эфире канала «Россия 24».
Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы
Нашествие постельных клопов на Париж: жители в панике, а власти боятся за Олимпиаду-2024. Что происходит?
Париж, как и все крупные города подвергается техногенному загрязнению. Но есть амбициозный проект Париж-2030 по созданию "самого зеленого города в Европе".
Там и ограничение на движение автомобилей, и увеличение зеленых зон и куча всего, включая контроль за сбросом сточных вод и очищение воды.
Видимо мэр хочет продемонстрировать что по последним пунктам есть о чем отчитаться.
Лично я был бы не против если бы Собянин показушно каждый день ездил на работу на своем любимом метро, или в реке купался на камеру.
- Ну чего уши Греем?
-Вы на Олимпиаде знамя целовать будете, а не женщину!
-А вы че это, надули что ли или резиновая попа?
-Ой, давай не будем, а если будем, то давай.
-А мэр-то Парижу, в Сене от клопов решил спрятаться!
Впрочем, соответствуют, глав гопнику.
Заставят, поедет к этой мэрше ручкаться и обниматься