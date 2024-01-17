Поздняков о намерении мэра Парижа искупаться в Сене: «От клопов сбежать решила в воду?»

Станислав Поздняков высказался о желании мэра Парижа искупаться в Сене.

– Мэр Парижа заявила, что собирается искупаться в Сене, хотя там купаться запрещено уже как сто лет и даже больше. Что вы подумали, когда эту новость увидели?

– От клопов сбежать решила в воду? Наверное, клопов сто лет назад было меньше, когда принимали это решение, – сказал глава ОКР в эфире канала «Россия 24».

Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы

Нашествие постельных клопов на Париж: жители в панике, а власти боятся за Олимпиаду-2024. Что происходит?