Поздняков о намерении мэра Парижа искупаться в Сене: «От клопов сбежать решила в воду?»

Теги Станислав Поздняков ОКР Париж-2024 Легкая атлетика

Станислав Поздняков высказался о желании мэра Парижа искупаться в Сене.

– Мэр Парижа заявила, что собирается искупаться в Сене, хотя там купаться запрещено уже как сто лет и даже больше. Что вы подумали, когда эту новость увидели?

– От клопов сбежать решила в воду? Наверное, клопов сто лет назад было меньше, когда принимали это решение, – сказал глава ОКР в эфире канала «Россия 24».

Босса ОКР Позднякова немного жаль. Он прошел путь от уважения к спортсменам до их посвящения в крысы

Нашествие постельных клопов на Париж: жители в панике, а власти боятся за Олимпиаду-2024. Что происходит?

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57 комментариев
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Гопник-стайл - это все о чиновниках нынешней России.
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Он наверное думает, что это смешно? Ну пусть в Москве-реке искупается!
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А ведь раньше я болел за это на Олимпиаде. Как говорил Светоч "Нет предела человеческой мерзости". Вот это точно про Позднякова
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Какой то галимый понт, ей-Богу!
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И потом эти же поздняковы с пеной на губах орут про русофобию.
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Больше следи за чужими клопами, пока свои же спортсмены (в том числе и зятья) бегут из страны и меняют гражданство!
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Ответ Павел Федин
А ведь раньше я болел за это на Олимпиаде. Как говорил Светоч "Нет предела человеческой мерзости". Вот это точно про Позднякова
Зато Вы сможете дать хороший совет своим детям, как родитель, что не нужно выбирать в качестве ориентира какого-то спортсмена, потому что потом по жизни он может оказаться тем ещё... Хотя тут даже необязательно своим детям такой совет давать, это актуально в принципе для всей молодёжи.
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Поздняков хотел обкакать проклятый Запад, но пока только пукнул и испортил воздух вокруг себя.
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Ответ Иван Алейников
Какой то галимый понт, ей-Богу!
Как это часто бывает, нужно изучить контекст, чтобы понимать откуда ноги растут.
Париж, как и все крупные города подвергается техногенному загрязнению. Но есть амбициозный проект Париж-2030 по созданию "самого зеленого города в Европе".
Там и ограничение на движение автомобилей, и увеличение зеленых зон и куча всего, включая контроль за сбросом сточных вод и очищение воды.
Видимо мэр хочет продемонстрировать что по последним пунктам есть о чем отчитаться.
Лично я был бы не против если бы Собянин показушно каждый день ездил на работу на своем любимом метро, или в реке купался на камеру.
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Ответ Батяня Вомбат
Гопник-стайл - это все о чиновниках нынешней России.
Испанский стыд!
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Такое ощущение, что сейчас власть хабалок, и что наверху заседания проходит в духе:
- Ну чего уши Греем?
-Вы на Олимпиаде знамя целовать будете, а не женщину!
-А вы че это, надули что ли или резиновая попа?
-Ой, давай не будем, а если будем, то давай.
-А мэр-то Парижу, в Сене от клопов решил спрятаться!
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Судя по всему на Олимпиаду в Париже у Позднякова надежды больше нет))
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Уровень диалога рос чиновников упал до: «Тьфу на тебя, мэр Парижа «

Впрочем, соответствуют, глав гопнику.
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Ответ Батяня Вомбат
Гопник-стайл - это все о чиновниках нынешней России.
Вот именно, что чиновник. Не трепло какое журналистское.
Заставят, поедет к этой мэрше ручкаться и обниматься
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Риторика господа, риторика наших чиновников и прочих прихлебателей. Чуть прижали как всё гавно наружу полезло, гавкаем как злые собаки, а караван идёт и без нас
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Ответ Ебздрогыч
Он наверное думает, что это смешно? Ну пусть в Москве-реке искупается!
Он же пока не мэр ☝️🤬
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У царя новый придворный шут. Дела, видать, совсем плохи, раз он Петрушкой решил заделаться.
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зачем вообще спрашивать этого 🤡 про мэра Парижа? какое отношение он имеет к Парижу и мэрству?
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Ответ Чебурашка от Гены
Комментарий скрыт
Кстати в Зальцбурге мэр ежегодно на публике пьёт воду из местной реки, чтобы подтверить её чистоту.
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Уровень профессионализма журналиста и главы ОКР не так уж сильно отличается)
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Ответ Max Volkov
В коментах обычное кококо стоит, но это не отменяет глупость и популизм заявления мэра. Никуда она не полезет . Нормальная реакция на этих лицемеров.
А почему Поздняков вообще реагирует на мэра Парижа? Он там что, живет? А еще его реакция на мэров Тегусигальпы или Асунсьона никого не интересует?
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Шутки гопника из подворотни. Неужели Поздняков не понимает, в какую помойку он опустился?
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Скоро посмотрим, как на Крещение чиновники полезут в проруби греться - по определению в них будет плюсовая температура.
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Глава олимпийского российского комитета (ОРК)
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Ответ Bleffinho
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глава ОКР четырехкратный олимпийский чемпион так-то
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А почему в Париже сено не горит?
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Ответ Ебздрогыч
Он наверное думает, что это смешно? Ну пусть в Москве-реке искупается!
Нет, он думает, что это понравится Путину. И он прав
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Подколол, так подколол, петросянщина какая то
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да да ...у них там клопы, а тут медведи на улицах... у всех свои представления о мире.
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Интересно, откуда у Позднякова такая осведомленность про запреты купаться в Сене?
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