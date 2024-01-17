Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Деян Милоевич скончался после сердечного приступа

Теги происшествия Голден Стэйт НБА Деян Милоевич Баскетбол

Сербский тренер Деян Милоевич скончался в возрасте 46 лет.

Ассистент главного тренера «Уорриорз» Деян Милоевич перенес сердечный приступ.

Тренер был доставлен в больницу Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Во время инцидента игроки и тренеры «Уорриорз» ужинали в ресторане.

Ранее НБА объявила, что сегодняшний матч между «Уорриорз» и «Джаз» в Солт-Лейк-Сити перенесен.

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9 комментариев
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Кошмар. Коварная штука.
Не фанат ГСВ,но хочется пожелать им не развалиться и заползти в плей-офф
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Мне 44, успешно борюсь с высоким холестерином.
Батя умер в 43.
Всем здоровья и берегите себя. Не на словах. Нужно знать свои болезни.
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Рип. Мало что знал о нём до видео на канале ГСВ (https://www.youtube.com/watch?v=xVQfJSWhclA), но по нему произвёл на меня впечатление крайне положительного мужика.

Привет всем, кто под прошлым постом писал про "зачем игру то переносить, травмы каждый день случаютcя" и особенно сторонникам теории заговора о том, что это все спланировано, чтобы спасти ГСВ от поражения. Не забудьте вечером перед сном таблетки выпить.
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рип. очень грустно.

мораль в гсв совсем к нулю стремится
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Кошмар, совсем молодой...
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Кошмар (( светлая память ((
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Смотришь игры и видишь его на скамейке постоянно. Вроде бы внимания не обращает на себя , но как болельщик я привык к нему. Царство небесное.
Насколько для Уорриорз ужасный сезон…
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все это произошло так быстро, покойся с миром.
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