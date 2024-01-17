Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Деян Милоевич скончался после сердечного приступа

Сербский тренер Деян Милоевич скончался в возрасте 46 лет.

Ассистент главного тренера «Уорриорз» Деян Милоевич перенес сердечный приступ.

Тренер был доставлен в больницу Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Во время инцидента игроки и тренеры «Уорриорз» ужинали в ресторане.

Ранее НБА объявила, что сегодняшний матч между «Уорриорз» и «Джаз» в Солт-Лейк-Сити перенесен.