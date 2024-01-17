Ассистент главного тренера «Голден Стэйт» Деян Милоевич скончался после сердечного приступа
Сербский тренер Деян Милоевич скончался в возрасте 46 лет.
Ассистент главного тренера «Уорриорз» Деян Милоевич перенес сердечный приступ.
Тренер был доставлен в больницу Солт-Лейк-Сити во вторник вечером. Во время инцидента игроки и тренеры «Уорриорз» ужинали в ресторане.
Ранее НБА объявила, что сегодняшний матч между «Уорриорз» и «Джаз» в Солт-Лейк-Сити перенесен.
Не фанат ГСВ,но хочется пожелать им не развалиться и заползти в плей-офф
Батя умер в 43.
Всем здоровья и берегите себя. Не на словах. Нужно знать свои болезни.
Привет всем, кто под прошлым постом писал про "зачем игру то переносить, травмы каждый день случаютcя" и особенно сторонникам теории заговора о том, что это все спланировано, чтобы спасти ГСВ от поражения. Не забудьте вечером перед сном таблетки выпить.
мораль в гсв совсем к нулю стремится
Насколько для Уорриорз ужасный сезон…