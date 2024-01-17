«Всей командой смотрим «Слово пацана», даже иностранцы – есть английские субтитры, переводчик для латиносов. Вкушаем русскую историю, культуру». Арбузов о сборах «Балтики»
Весь состав «Балтики» смотрит сериал «Слово пацана» на сборах.
Об этом рассказал новичок калининградцев Ярослав Арбузов.
«Мы вчера начали смотреть «Слово пацана», кто не смотрел. Кто смотрел, тоже присоединяются. Чтобы быть в коллективе, в команде. Даже иностранцы смотрят его, там английские субтитры есть, переводчик для латиносов.
Всей командой сидим, смотрим, вкушаем русскую историю, русскую культуру», – рассказал полузащитник.
Какая же это русская культура? Это культура советская - культура насилия и зоны...
Арбузов: всей командой сидим, смотрим «Слово пацана», вкушаем русскую историю, русскую культуру
Хотя, бразильцы, наверное, поймут, у них в фавелах что-то подобное было, наверное, даже более жестокое.
"Шилка и Нерчинск не страшны теперь:
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь.
Пуля стрелка - миновала".
Это из "Славное море, священный Байкал", а Шилка с Нерчинском - рудники и главные поселения сибирской каторги в царской России.
"Бежал из тюрьмы темной ночью,
В тюрьме он за правду страдал —
Идти дальше нет больше мочи,
Пред ним расстилался Байкал".
Это уже из "По диким степям Забайкалья" (она же "Песня сибирских каторжан").
Так что подобный жанр вовсе не изобретение советских тюрем. Просто раньше основной тематикой таких песен была попытка вырваться на свободу, зачастую тяжелая или неудачная, а не кутежи-карты-бухло.
Так же как и слушать и любить музыку Верди,Моцарта,Баха или Вагнера и в то же время, ставить иногда,а может и чаще "Лесоповал",Ивана Кучина,или Юру Шатунова.
Мир он не чёрно-бел.И это здорово.
Не все смотрящие "Слово пацана" либо пацаны в хардкоре,либо чушпаны(в моё молодое время(1988-1994) их называли гамаки,гонцы или загнанные).
В целом вы правы,время меняется.
Но если основы заложенные в семье крепки(не обижай слабого,помогай ближнему и цени помощь и дружбу), то никакие сериалы или рекламные ролики не изменят натуру человека.
Только до коммунистов эти песни имели хождение в воровских притонах, которые, по известным причинам, были изолированы от основной массы населения. А вот после 53 года притоном уже, в сущности, стала вся страна. И это неудивительно, учитывая, сколько народу пересидело в тюрьмах и лагерях, и как потом этот народ стал возвращаться домой после помилования.