«Всей командой смотрим «Слово пацана», даже иностранцы – есть английские субтитры, переводчик для латиносов. Вкушаем русскую историю, культуру». Арбузов о сборах «Балтики»

Весь состав «Балтики» смотрит сериал «Слово пацана» на сборах.

Об этом рассказал новичок калининградцев .

«Мы вчера начали смотреть «Слово пацана», кто не смотрел. Кто смотрел, тоже присоединяются. Чтобы быть в коллективе, в команде. Даже иностранцы смотрят его, там английские субтитры есть, переводчик для латиносов.

Всей командой сидим, смотрим, вкушаем русскую историю, русскую культуру», – рассказал полузащитник.