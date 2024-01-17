«Всей командой смотрим «Слово пацана», даже иностранцы – есть английские субтитры, переводчик для латиносов. Вкушаем русскую историю, культуру». Арбузов о сборах «Балтики»

Теги премьер-лига Россия Балтика Ярослав Арбузов кино Футбол

Весь состав «Балтики» смотрит сериал «Слово пацана» на сборах.

Об этом рассказал новичок калининградцев Ярослав Арбузов.

«Мы вчера начали смотреть «Слово пацана», кто не смотрел. Кто смотрел, тоже присоединяются. Чтобы быть в коллективе, в команде. Даже иностранцы смотрят его, там английские субтитры есть, переводчик для латиносов.

Всей командой сидим, смотрим, вкушаем русскую историю, русскую культуру», – рассказал полузащитник.

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109 комментариев
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Пушкин, Чайковский, Толстой - чушпаны какие-то. Гопники из "слово пацана" - вот она истинная русская культура
+176
-13
+163
Футболисты никогда умом не отличались...
Какая же это русская культура? Это культура советская - культура насилия и зоны...
+99
-30
+69
«Всей командой смотрим «Нарко», про Пабло Эскобара, даже иностранцы – есть русские субтитры, переводчик для русских. Вкушаем колумбийскую историю, культуру». Хосе Родригес о сборах «Индепендьенте Медельин».
+52
-1
+51
Возможность читать Пушкина, Лермонтова, Толстого, Гоголя, Чехова и т.д., смотреть Гайдая, Данелию, Рязанова, Михалкова в оригинале: просто существует

Арбузов: всей командой сидим, смотрим «Слово пацана», вкушаем русскую историю, русскую культуру
+43
-8
+35
Ответ counsel
до Союза насилия и тюрем не существовало? Лев Яшин по твоей логике русский или советский, а Романцев и Черенков?
до Союза не было культа блатной романтики, который расцвел после массовых посадок
+36
-11
+25
Для таких как этот Арбузов, наверно университет это отмотанный на зоне срок.
+16
0
+16
Вкушать русскую историю и культуру смотря быдло-сериал,очень "умно"🤦
+17
-2
+15
Ответ trav
Комментарий удален модератором
Вы сейчас на полном серьёзе сравниваете "Крёстного отца" с вот этим вот?..
+15
-1
+14
Ответ Leon Petov
Пушкин, Чайковский, Толстой - чушпаны какие-то. Гопники из "слово пацана" - вот она истинная русская культура
Какие времена - такие и культурные герои.
+14
-2
+12
Люди, не пуганные культурой.
+11
0
+11
Лучше бы латиносы им Город Бога показали, да и не только им, что бы показать людям что такое действительно тяжелая жизнь в трущобах, а не жизнь когда у тебя есть все блага цивилизации еда, свет, квартира, а ты вместо того что бы заняться полезными делами, с такими же лентями от безделья собираешься в стадо:))
+18
-9
+9
Бандитизм, да ещё и подростковый оказывается русская культура ) мда.. кто их воспитывал, где они учились. Поколение пепси и гамбургеров..
+10
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+9
Сериал конечно талантливо сделано, но боже, как надоели его пиарить из всех "утюгов"
+13
-6
+7
Это, скажем так, очень специфическая часть русской культуры, с которой стоит знакомиться лишь в плане того, что "и такое в истории было, но повторять не стоит".

Хотя, бразильцы, наверное, поймут, у них в фавелах что-то подобное было, наверное, даже более жестокое.
+6
0
+6
Ответ Домоседов
до Союза не было культа блатной романтики, который расцвел после массовых посадок
Это большое заблуждение.

"Шилка и Нерчинск не страшны теперь:
Горная стража меня не поймала,
В дебрях не тронул прожорливый зверь.
Пуля стрелка - миновала".

Это из "Славное море, священный Байкал", а Шилка с Нерчинском - рудники и главные поселения сибирской каторги в царской России.

"Бежал из тюрьмы темной ночью,
В тюрьме он за правду страдал —
Идти дальше нет больше мочи,
Пред ним расстилался Байкал".

Это уже из "По диким степям Забайкалья" (она же "Песня сибирских каторжан").

Так что подобный жанр вовсе не изобретение советских тюрем. Просто раньше основной тематикой таких песен была попытка вырваться на свободу, зачастую тяжелая или неудачная, а не кутежи-карты-бухло.
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Где он там русскую культуру увидел - непонятно. Часть русской истории - да , а вот про культуру там нет ничего.
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Латиносов… забавный новичок
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А разве это не татарская культура, дело вроде в Казани происходит и чушпан не русское слово.
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Ответ Pigmalion
Комментарий скрыт
Когда надо объяснять, то не надо объяснять.
+4
0
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Ну да, культура, Дни Турбиных, Обломов, Афоня, Доживем до Понедельника и многое другое, вот что стоило бы показать
+6
-2
+4
Слово "вкушаем"....ох уж эти эстеты..))
+4
0
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Стыд.
+5
-1
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Ответ Михон Мясной
Футболисты никогда умом не отличались... Какая же это русская культура? Это культура советская - культура насилия и зоны...
В СССР никогда не романтизировали криминал - славили труд, благородство, героизм трудовой и военный и т.д.. Советская культура - великая культура. Это не обсуждается. Кинематограф, литература, советская классическая музыка и эстрада, театр и т.д. Русская культура столь же великая. А вот сейчас культура российская. О ней ничего хорошо сказать нельзя. В ней нет ничего значимого для мировой культуры, конечно.
+4
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+3
вот она какая*русская культура* оказывается..Чехов с Пушкиным в гробу перевернулись...и опять померли
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Да уж футболисты как всегда на вершине культурного развития.
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Ответ Альтависта
Какие времена - такие и культурные герои.
Вы знаете,можно смотреть великую классику советского/российского кинематографа,и при этом любить условный сериал "Бригада".
Так же как и слушать и любить музыку Верди,Моцарта,Баха или Вагнера и в то же время, ставить иногда,а может и чаще "Лесоповал",Ивана Кучина,или Юру Шатунова.
Мир он не чёрно-бел.И это здорово.
Не все смотрящие "Слово пацана" либо пацаны в хардкоре,либо чушпаны(в моё молодое время(1988-1994) их называли гамаки,гонцы или загнанные).
В целом вы правы,время меняется.
Но если основы заложенные в семье крепки(не обижай слабого,помогай ближнему и цени помощь и дружбу), то никакие сериалы или рекламные ролики не изменят натуру человека.
+4
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Какие же баобабы. У меня сын, 10 лет, и друзья его, втихаря посмотрели, романтика, б…, а я малой попал под эту тему. Страшно это и ни черта не романтично. Теперь только и слышно - чушпан
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Ответ Александр Александров
что значит "было"? Есть и будет всегда, съезди на перефирию как-нибудь
Это сейчас надо в очень глубокую и бесперспективную периферию ехать. А тогда в крупном городе было и не в одном.
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Ответ Александр Насонов
Ну да, культура, Дни Турбиных, Обломов, Афоня, Доживем до Понедельника и многое другое, вот что стоило бы показать
В 1991 году нам на сборах показали фильм Бертолуччи Очки в золотой оправе. И хотя многие из нас знали режиссера, среднее общее мнение было - фильм про ...эдика. Так и есть, хотя фильм глубокий и трагичный, о времени Муссолини. Из того, что ты предлагаешь, молодёжь с трудом поймёт Афоню, а остальное просто не станет смотреть, к сожалению :(
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Ответ vadned
Это большое заблуждение. "Шилка и Нерчинск не страшны теперь: Горная стража меня не поймала, В дебрях не тронул прожорливый зверь. Пуля стрелка - миновала". Это из "Славное море, священный Байкал", а Шилка с Нерчинском - рудники и главные поселения сибирской каторги в царской России. "Бежал из тюрьмы темной ночью, В тюрьме он за правду страдал — Идти дальше нет больше мочи, Пред ним расстилался Байкал". Это уже из "По диким степям Забайкалья" (она же "Песня сибирских каторжан"). Так что подобный жанр вовсе не изобретение советских тюрем. Просто раньше основной тематикой таких песен была попытка вырваться на свободу, зачастую тяжелая или неудачная, а не кутежи-карты-бухло.
А кто вообще отрицал само существование блатных песен до революции?
Только до коммунистов эти песни имели хождение в воровских притонах, которые, по известным причинам, были изолированы от основной массы населения. А вот после 53 года притоном уже, в сущности, стала вся страна. И это неудивительно, учитывая, сколько народу пересидело в тюрьмах и лагерях, и как потом этот народ стал возвращаться домой после помилования.
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