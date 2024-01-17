Дзюба о победе Месси на The Best: «За гранью моего понимания. За какие заслуги? Холанд назабивал, выиграл ЛЧ. Приз теряет свою значимость»
Артем Дзюба отреагировал на вручение приза The Best Лионелю Месси.
Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины был признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА.
– За гранью моего понимания. У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом, там все вообще в шоке. За какие заслуги? Дали за прошлый чемпионат мира – окей, дальше – это уже беспредел. Холанд назабивал, выиграл Лигу чемпионов. Приз уже теряет свою значимость.
– За кого бы ты проголосовал?
– Вообще мне больше нравится Мбаппе, но надо признать, что Холанд назабивал в самой тяжелой лиге, выиграл Лигу чемпионов. Поэтому Эрлинг Холанд. Или Кевин де Брюйне, – сказал нападающий «Локомотива».
Всё верно, чётко сказал!
Месси дали титул не за спортивные достижения, а чисто потому что это поп-символ современного футбола.