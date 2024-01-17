Дзюба о победе Месси на The Best: «За гранью моего понимания. За какие заслуги? Холанд назабивал, выиграл ЛЧ. Приз теряет свою значимость»

Теги Локомотив ПСЖ Артем Дзюба Манчестер Сити МЛС премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лионель Месси лига 1 Франция Кевин де Брюйне Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанд The Best Футбол

Артем Дзюба отреагировал на вручение приза The Best Лионелю Месси.

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины был признан лучшим футболистом 2023 года по версии ФИФА. 

– За гранью моего понимания. У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом, там все вообще в шоке. За какие заслуги? Дали за прошлый чемпионат мира – окей, дальше – это уже беспредел. Холанд назабивал, выиграл Лигу чемпионов. Приз уже теряет свою значимость.

– За кого бы ты проголосовал?

– Вообще мне больше нравится Мбаппе, но надо признать, что Холанд назабивал в самой тяжелой лиге, выиграл Лигу чемпионов. Поэтому Эрлинг Холанд. Или Кевин де Брюйне, – сказал нападающий «Локомотива». 

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105 комментариев
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Вот пусть у Карпина и остальных проголосовавших спрашивают почему их выбор пал на Месси
+91
-13
+78
Никто этого не понимает. Всё-таки подобные награды, где победитель выбирается посредством субъективного голосования - вкусовщиной были, есть и останутся. Трофеи, медали, Золотые Бутсы и т.д. по мне гораздо показательней и адекватней 🤷🏻‍♂️
+77
-10
+67
Ответ morphvirg
Ладно,Холланд. Тут вся 3-ка должна была быть из игроков Сити, но решили впихнуть Месси и Мбаппе.
То, как прокатили Родри и не включили даже в сборную - позор на уровне победы Месси
+43
-6
+37
Сказал тот, кто выиграл "Джентльмен года", опозорив чужую жену.
+52
-17
+35
Ответ Tristan...
Вот пусть у Карпина и остальных проголосовавших спрашивают почему их выбор пал на Месси
Дзюпа не знает кто такой Карпин.
+29
-3
+26
Дзюба: А ещё мне очень нравится Онана.
+31
-10
+21
Ответ MaxBridge
Комментарий скрыт
В 2022 году.Что Месси выиграл в 2023?Кубок официантов и уборщиков.
+21
-3
+18
Дзюба ничего не понимает,1 гол на заднем дворе Макдональдса куда важнее любого из 50 голов Холланда в сильнейшей лиге мира,и сильнейшем клубном турнире в мире.
+38
-23
+15
В кои-то веки юзеры спортса согласятся с Дзюбой
+21
-9
+12
Здесь Дзюба адекватен.
+28
-16
+12
Ответ Ярик01
Сказал тот, кто выиграл "Джентльмен года", опозорив чужую жену.
Да что чужую.. он и свою опозорил.. и дальше позорит)
+10
-1
+9
Наверное, впервые за долгое время согласен с Артёмом! Никто из адекватных реально не понимает: за что? При всех личных и командных успехах футболистов «Сити» отдать The Best за вылет из 1/8 финала ЛЧ со статой 0+0 и полутоварищский кубок в США - это за гранью понимания!
Всё верно, чётко сказал!
+16
-7
+9
Ответ Roman
То, как прокатили Родри и не включили даже в сборную - позор на уровне победы Месси
И Кдб прокатили. После этого говорят, что, мол, там все эксперты, которые разбираются в нюансах и т.д
+9
-2
+7
Ответ Tristan...
Вот пусть у Карпина и остальных проголосовавших спрашивают почему их выбор пал на Месси
а смысл у Карпина спрашивать, он просто и коротко ответит - дальше
+6
0
+6
Там, как выясняется, половина проголосовавших думала, что это за сезон 22/23, а не чисто за 2023 год, другая половина, просто получив очередной опросник и увидив фамилию Месси просто ткнула туда, не думая.
+5
0
+5
Ответ Кирилл Дубасов
а смысл у Карпина спрашивать, он просто и коротко ответит - дальше
"Ну и?"
+5
0
+5
Ответ Алексей Ненахов
За Чм Артём , за ЧМ
ЧМ был в 2022!
+8
-4
+4
Шел 2074 год, Месси уже помер давно, но всё ещё получал золотые мячи и прочие индивидуальные награды
+4
-1
+3
Ответ JENNINGS
Наверное, впервые за долгое время согласен с Артёмом! Никто из адекватных реально не понимает: за что? При всех личных и командных успехах футболистов «Сити» отдать The Best за вылет из 1/8 финала ЛЧ со статой 0+0 и полутоварищский кубок в США - это за гранью понимания! Всё верно, чётко сказал!
так может тогда этот вопрос адресовать тем, кто голосовал? Конкретно в реале Месси первое место отдали Модрич и Вальверде
+4
-1
+3
Приз теряет ценность и возможно, Месси и не the Best, но за гранью понимания публичные рассуждения игрока, получившего ЗМС за 8-е место на домашнем ЧМ.
+3
0
+3
Вопросы к электорату, номинанты ни при чем
+4
-1
+3
Не совсем понятно почему у многих так бомбит. Этот приз вручают Согласно Результатам Голосования. Его не вручают Чиновники. Если люди голосуют за Месси то ему приз не давать????
+6
-3
+3
Ладно,Холланд. Тут вся 3-ка должна была быть из игроков Сити, но решили впихнуть Месси и Мбаппе.
+11
-8
+3
Ответ morphvirg
И Кдб прокатили. После этого говорят, что, мол, там все эксперты, которые разбираются в нюансах и т.д
КДБ даже Лукаку прокатил - партнер по сборной называется. У него Месси, Мбаппе, Холланд
+2
0
+2
Существующим форматом голосования ФИФА компрометирует сама себя. Лучшим игроком года признали того, кто лучшим не был даже в полупрофессианальном МЛС! Что тут ещё сказать? Позорище!
+5
-3
+2
Я не фонат Месси, даже скорее наоборот.Но блин не сам же он наградил себя этой наградой.Его винить за что?
+11
-9
+2
Дзюба здорового человека.
Месси дали титул не за спортивные достижения, а чисто потому что это поп-символ современного футбола.
+8
-6
+2
За предстоящую копу😄
+6
-4
+2
Ответ Седесим Куиндесимов
По сути самая адекватная индивидуальная награда - игрок года УЕФА. Прсосто чекните список победителей и сравните с ЗМ.
Боюсь вас разочаровать, но этой награды больше не существует. Начиная с этого года УЕФА совместно с Франс Футбол будет вручать ЗМ)
+5
-3
+2
Тот случай, когда Дзюба адекватнее Модрича)
+9
-8
+1
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