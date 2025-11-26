18-летний Эстевао забил во всех трех первых матчах ЛЧ, в которых вышел в старте. Только Мбаппе и Холанду удавалось это до 20-летия

Эстевао повторил достижение Мбаппе и Холанда по голам.

Эстевао (18 лет 215 дней) стал третьим игроком до 20 лет, забившим в каждом из своих первых трех матчей в стартовом составе в Лиге чемпионов после Килиана Мбаппе (18 лет 113 дней) и Эрлинга Холанда (19 лет 107 дней).

Вингер «Челси » забил «Барселоне» в 5-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:0, второй тайм). До этого он забил «Аяксу» (5:1) и «Карабаху» (2:2).