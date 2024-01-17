ИИХФ разрешила Израилю принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе

Теги ИИХФ молодежный чемпионат мира по хоккею сборная Израиля Политика Хоккей

ИИХФ допустила молодежную сборную Израиля до МЧМ в третьем дивизионе.

Международная федерация хоккея разрешила команде принять участие в молодежном чемпионате мира-2024 в третьем дивизионе.

Турнир пройдет в Болгарии с 22 по 29 января 2024 года. 

Ранее ИИХФ отстранила Израиль от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников». Напомним, в начале октября 2023 года произошло обострение конфликта в секторе Газа.

«После обмена мнениями и всесторонних обсуждений со всеми заинтересованными сторонами ИИХФ получила от Министерства молодежи и спорта Болгарии и соответствующего Организационного комитета необходимое подтверждение обеспечения охраны и безопасности, нужной для того, чтобы позволить сборной Израиля принять участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой U20 2024 года в третьем дивизионе, группе А (WM20IIIA)», – говорится в заявлении ИИХФ.

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43 комментария
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Ого, как неожиданно, кто бы мог подумать , что есть хорошие войны и есть плохие
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А как же безопасность ?
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Отстранять одну из центральных команд в данном виде спорта и одновременно разрешать выступление команды, которая мало вообще кому интересна, кроме может самих участников. Да это просто невероятный успех для хоккея, роста его популярности и зрительского интереса к турнирам под эгидой этой организации. И да, "это другое".
+50
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+39
Ответ Виктор Победов
А как же безопасность ?
Их не жалко)
+31
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Уже даже не стесняются, черти
+26
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Этодругин тоннами
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-7
+16
#этодругое
+14
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+8
Клоуны
+8
-2
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Понравился комментарий к недавней новости про отстранение Израиля:
"Ну тут ИИХФ хотя бы последователен"
+5
-1
+4
Ответ Pavel Gurin
Ого, как неожиданно, кто бы мог подумать , что есть хорошие войны и есть плохие
не войны, а воеватели)
+10
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а потом нам рассказывают о демократии, что все равны... заговоров никаких нет, вы все придумываете... ахаххаха 🤣
+10
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Классика. Все равны, но некоторые равнее
+6
-3
+3
Вообще это очень удобно. Получил от организаторов заверение обеспечения безопасности в отношении кого-то - допустил, не получил - отстранил. Даже объяснять долго и нудно ничего не нужно. ) И политика не при чем. Я бы, конечно, отстранял организаторов, которые неспособны обеспечить безопасность, но ИИХФ виднее. Долбаный цирк. )
+3
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Отстранение Израиля продержалось 5 или 6 дней. Зачем вообще был этот фарс? В ИИХФ действительно клинические клоуны сидят во главе с Тардифом даже по меркам других спортфедераций.
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+3
Ответ Yallonen
Что все разнылись? По факту это другая война
Все войны другие..
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Уффф
+3
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Ответ Yallonen
Что все разнылись? По факту это другая война
Все войны разные.А люди то гибнут.Видимо какие-то нации можно в расход а какие-то нет. Или каким-то странам можно вторгаться и бомбить а каким-то нет итд.
+1
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Ну понятно вообщем все теперь всем))
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Ответ goshforever
Отстранение Израиля продержалось 5 или 6 дней. Зачем вообще был этот фарс? В ИИХФ действительно клинические клоуны сидят во главе с Тардифом даже по меркам других спортфедераций.
Тут все просто. Чтобы показать что мы последовательны независимы и не предвзяты. Думали что пронесет т.к. сия сборная в принципе никому и не нужна кроме Израиля. И то не факт что она и там много кому нужна. Но внезапно выяснилось что зависимы и пришлось дать заднюю))
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Ответ Ру7евоЙ
Все войны другие..
Все другие войны - другие. (с) один нырятель в воду из британии....
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Ответ Дмитрий Рабко
То есть Вас бы устроило участие сборной в третьем дивизионе ?
Меня лишь единые правила для всех устраивают.
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Ответ Pavel Gurin
Ого, как неожиданно, кто бы мог подумать , что есть хорошие войны и есть плохие
Именно так, устраиваемая сейчас Ираном тоже одна из хороших )
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Ответ Sergio666
Арабы не гоняют шайбу...
Зато могут погонять еврейцев. Весьма удобно это делать на массовых мероприятиях.
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Ответ Виктор Победов
А как же безопасность ?
Арабы не гоняют шайбу...
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Спортивный юрист Прокопец верно на одном из эфиров, приглашенный Тимуром Гурцкая, задался вопросом. А как в Испании смогли обеспечить безопасность на матче баскетбольной Евролиги против Маккаби, если Россия была с такой же формулировкой отстранена?

Почему Тардиф не может сказать прямо - из-за политики, а не из-за безопасности. Зачем врать как это делали вчера в Давосе садоводы Бореля? Дурачок и дурачки.
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Сейчас Болгария очень торит за Израиль,поэтому всеми силами и стараются не упустить этот турнир.Хотя совершеннно непонятно,почему православные там топят только за них.
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кекос
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Видимо антиизраильские настроения стали спадать, а в Болгарии их вероятно особо и не было.
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Это другое
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Что все разнылись? По факту это другая война
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