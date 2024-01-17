ИИХФ разрешила Израилю принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе

ИИХФ допустила молодежную сборную Израиля до МЧМ в третьем дивизионе.

Международная федерация хоккея разрешила команде принять участие в молодежном чемпионате мира-2024 в третьем дивизионе.

Турнир пройдет в Болгарии с 22 по 29 января 2024 года.

Ранее ИИХФ отстранила Израиль от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников». Напомним, в начале октября 2023 года произошло обострение конфликта в секторе Газа.

«После обмена мнениями и всесторонних обсуждений со всеми заинтересованными сторонами ИИХФ получила от Министерства молодежи и спорта Болгарии и соответствующего Организационного комитета необходимое подтверждение обеспечения охраны и безопасности, нужной для того, чтобы позволить сборной Израиля принять участие в чемпионате мира по хоккею с шайбой U20 2024 года в третьем дивизионе, группе А (WM20IIIA)», – говорится в заявлении ИИХФ.