Дженнифер Эрмосо о зарплатах футболисток: «Мы просто хотим зарабатывать на жизнь футболом – не на уровне Месси. Меня злит, что нас называют капризными и эгоистичными»

Теги Лионель Месси женский футбол сборная Испании жен деньги Дженнифер Эрмосо Футбол

Дженнифер Эрмосо высказалась о разнице в зарплатах в мужском и женском футболе.

«Самые высокооплачиваемые футболистки зарабатывают около миллиона евро в год. Мы никогда не говорили, что хотим зарабатывать, как Лео Месси, мы просто хотим, чтобы у игроков была минимальная годовая зарплата, которая позволяла бы им жить за счет футбола. Есть много игроков-женщин, которые работали утром, а затем тренировались днем.

Я думаю, что среди нас очень мало привилегированных. Я включая себя в число футболисток, которые могут зарабатывать на жизнь футболом, но есть много игроков, которым год или два назад приходилось совмещать свою работу с футболом и теперь они получают минимальную заработную плату.

Меня очень злит, что всегда говорили, что мы капризны, что мы эгоистичны, что мы считаем себя выше мужчин. Я думаю, мы требуем минимума, чтобы иметь возможность играть и быть футболистками», – сказала полузащитник «Пачуки» и женской сборной Испании в интервью Planeta Calleja. 

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78 комментариев
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Если женский футбол будет таким же прибыльным и популярным как мужской - пожалуйста зарабатывайте, никто же не против.
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Так большинство футболистов тоже ничего не зарабатывают. Высокие зарплаты лишь в высших дивизионах, а все кто играет в первых дивизионах и ниже имеют не высокий заработок
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На уровне Месси даже мужчины-футболисты не зарабатывают. Тоже мне аргумент
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Ответ Marcus-light
Ну как большинство. Простая математика. Минимум 16 команд 10 лучших лиг это уже 4 тысячи игроков. Если брать по миру, думаю цифра на порядок выше. И это минимум, не считая пенсов на выставочных турнирах. У женщин, сомневаюсь, если тысяча на весь мир найдется.
Ну и чем он не прав? Ты сам говоришь что нашёл 4000 игроков с огромной зп, а всего в мире 130 тысяч про футболистов, если взять и любителей то в мире несколько десяток миллионов игроков. Так что все правильно, большинство мало зарабатывают.
+31
-2
+29
Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
Я хочу, чтобы мне дали миллиард долларов. Вон у Абрамовича же есть 10 миллиардов, хотя он не собирает стадионы. А ведь всего лишь одну десятую часть прошу.
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+25
Ответ SaH4r.
Если женский футбол будет таким же прибыльным и популярным как мужской - пожалуйста зарабатывайте, никто же не против.
Сексист! Сексист!
+27
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+23
Блин, я вот тоже хочу зарабатывать на жизнь футболом. Играть не умею, но очень хочу так зарабатывать. Дайте деняк пазязя.
+20
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Почему футболисты чемпионатов африканских стран не плачут что не получают такую же зарплату как игроки в чемпионатах топ-5??? Потому что понимают разный уровень футбола показывают+ спонсоры и т.д. И т.п. Так почему же теперь чиновники должны переплачивать футболисткам??? Чисто из за того что они женщины?????
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Ну а за счет 300 тыс. долларов в год не может футболистка жить?
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+12
Такой как она быстрее зарабатывать шантажом , тем более опыт уже есть
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Ответ Marcus-light
Что такое доход в футболе? В АПЛ на 99 процентнв это выплаты от лиги и спонсоров. Но для примера, доход от продажи билетов и атрибутики у достиг максимума в этом году и составил 9 млн фунтов. То есть, как вы понимаете, доход Борнмута целиком и полностью зависит не от них, а от МЮ, Челси, Арсенала и прочих. Так почему, к примеру, игроеи женского МЮ имеют к этим доходам меньше отношения, чем какой-то пацан из другой команды с 420 минутами за 6 лет карьеры?
Ок, как посмотрю, про 15 млрд ответить вы не в состоянии. Тогда придется констатировать, что цифру вы взяли из воздуха. И ваш аргумент, соответственно, в пыль.
Игроки женского МЮ имеют меньше отношения к доходам мужской АПЛ, потому что в отличие от мужского Борнмута, они не играют в играх против мужских МЮ, Челси, Арсенала и прочих, за просмотр которых люди готовы платить деньги.
+8
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Мало хотеть, если Ваш вид спорта экономически нецелесообразен, то Вы на нём не сможете зарабатывать. Это азы рыночной экономики! Сделайте так, чтобы женский футбол стал привлекателен для зрителей, а следовательно и для спонсоров, тогда может с Вами и начнут говорить на равных. Пока же Вы только клянчите себе преференции, вот и весь современный феминизм в своей красе. По сути ничем от BLM’шиков не отличаются.
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+8
если мы возьмем сборные Фарер или кого нам там приподносили что в жизни они пожарные, полицейские и почтальоны и поставим сыграть против женской сборной Испании, то есть большая вероятность, что мужчины выиграют, хотя они совмещают футбол с работой в отличие от этого состава женщин. Может Эрмосо и говорит о минимальной оплате труда, но предыдущие ораторы, типа Рапино, верещали что хотят чтобы им платили как мужчинам. ну и как правильно выразились тут в комментариях - большинство футболистов также совмещают.
а ещё помню историю Алексея Петухова, нашего лыжника-спринтера, который зажигал всего 2-3 года - он говорил, что чтобы позволить себе соревноваться ему надо работать на обычной работе где он получал 50000 рублей.
+7
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+7
Ответ Marcus-light
Средняя зарплата в женской АПЛ - 47 тысяч фунтов в год, вдвое ниже чем у Гэвин Килкенни. Кто такой Гэвин?
А какой средний доход у команды из женской АПЛ? И как он сравнивается с доходом клуба Гэвина АФК Борнемут?
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Какая она Д.Эрьмозо
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Месси столько получает, потому что интересен миллионам, будет женский футбол также популярен, то и футболистки будут зарабатывать дофига. есть же много спортсменок, которые котируются типа Марии Шараповой

а футболистки просто мало кому на сегодня нужны. с таким же успехом дядьки из 4го дивизиона Англии могут рассуждать, что им приходится работать на обычной работе и играть в футбол. или игрокам сборной Люксембурга)
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+5
Ответ Marcus-light
Комментарий скрыт
А можно вас попросить привести источник цифры оборота в женском футболе в 15 млрд в год?
Без которой все ваши аргументы, к сожалению, в пыль.
+5
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+4
Ну, так зарабатывайте. Я тоже хочу зарабатывать около миллиона евро в год, но пока как-то не зарабатываю, так как не сделал ничего, чтобы привлекало столько финансов.

Очевидно, что девушки хотят получать ,не смотря на то, что они нафиг никому не нужны, кроме как для левой повестки и левых скандалов
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дай
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+4
Ответ Кирилл Дубасов
если мы возьмем сборные Фарер или кого нам там приподносили что в жизни они пожарные, полицейские и почтальоны и поставим сыграть против женской сборной Испании, то есть большая вероятность, что мужчины выиграют, хотя они совмещают футбол с работой в отличие от этого состава женщин. Может Эрмосо и говорит о минимальной оплате труда, но предыдущие ораторы, типа Рапино, верещали что хотят чтобы им платили как мужчинам. ну и как правильно выразились тут в комментариях - большинство футболистов также совмещают. а ещё помню историю Алексея Петухова, нашего лыжника-спринтера, который зажигал всего 2-3 года - он говорил, что чтобы позволить себе соревноваться ему надо работать на обычной работе где он получал 50000 рублей.
Ну да. Логика отсутствует. Т.е. они просят равноправия в отношении, в оплатах и т.д. Но при этом тогда и качество игры, скорости, физику и прочее надо сравнивать в абсолютных показателях без поправки на пол и объективную физику. А тут тихонько выносят за скобки, что женский футбол на фоне мужского по всем показателям неконкурентоспособен. Ну разве что на попки приятнее смотреть женские, чем мужские )))
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что за логика,*****. мужик футболист и я футболистка, давайте нам одинаковые зарплаты. ну просто так, буквы в профессии одинаковые ведь
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Играть научитесь. В любой женской команде, например, вратарь это катастрофа, мяч ловить вообще не могут...
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Мужики, играющие на уровне тех самых женщин, которых футбол не кормит, тоже вынуждены искать доп. работу, их тоже футбол не кормит.
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Не капризная и эгоистичная, а скорее наивная и глупенькая.
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Если верить Каррагеру, то на зарплаты футболистов приходится 7% от рекламных отчислений, а на зарплаты футболисток - 20%. Т.е. в процентном отношении от доходов вида спорта футболистки зарабатывают больше. Так что все упирается исключительно в интерес зрителей. Пусть спросят у теннисисток, как тем удается делать женский теннис популярнее мужского.
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Вот наглые то. Ищите спонсоров, пусть платят, если захотят. Как не пытался смотреть женский футбол, ну не в какие ворота.
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Ну, понеслась бабоньки!
Какая капризная и эгоистичная женщина…
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Кому интересен женский футбол? Только родственникам футболистки. Я один раз смотрел ради прикола и не терпел больше 10мин. На дворе пацаны играют лучше не говоря уже проф. футбол
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Ну, в той же Испании, начиная с 4-го дивизиона - полулюбители. Причем эти полулюбители не пиарятся на поцелуях и точно вынесут женскую сборную Испании по футболу десять раз из десяти.

В общем, за футбол платить женщинам не выходит. Но вот Эрмосо можно платить миллион - она скандально известная селебрити...а уж футбол, не футбол - это важно.
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Это вопрос к федерациям футбола всех рангов. Женщины во всех видах спорта зарабатывают вроде как меньше мужчин. Но в шахматах есть возможности, в баскетболе есть WNBA, я не очень в курсе, что там в волейболе, но женский я в телевизоре видел чаще мужского. А главное - теннис. Спросите у Касаткиной, хватает ли ей денег на жизнь.

Уточню свою точку зрения. Женщинам не должны платить дополнительно за то, что они женщины. Вы должны устроить шоу для зрителей, а там уже платить будут рекламодатели. Но для шоу нужны продюсеры, а я что-то не замечаю, чтобы ФИФА их нашла или хотя бы искала. А без этого ничего не будет.
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