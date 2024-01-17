Дженнифер Эрмосо о зарплатах футболисток: «Мы просто хотим зарабатывать на жизнь футболом – не на уровне Месси. Меня злит, что нас называют капризными и эгоистичными»
Дженнифер Эрмосо высказалась о разнице в зарплатах в мужском и женском футболе.
«Самые высокооплачиваемые футболистки зарабатывают около миллиона евро в год. Мы никогда не говорили, что хотим зарабатывать, как Лео Месси, мы просто хотим, чтобы у игроков была минимальная годовая зарплата, которая позволяла бы им жить за счет футбола. Есть много игроков-женщин, которые работали утром, а затем тренировались днем.
Я думаю, что среди нас очень мало привилегированных. Я включая себя в число футболисток, которые могут зарабатывать на жизнь футболом, но есть много игроков, которым год или два назад приходилось совмещать свою работу с футболом и теперь они получают минимальную заработную плату.
Меня очень злит, что всегда говорили, что мы капризны, что мы эгоистичны, что мы считаем себя выше мужчин. Я думаю, мы требуем минимума, чтобы иметь возможность играть и быть футболистками», – сказала полузащитник «Пачуки» и женской сборной Испании в интервью Planeta Calleja.
Игроки женского МЮ имеют меньше отношения к доходам мужской АПЛ, потому что в отличие от мужского Борнмута, они не играют в играх против мужских МЮ, Челси, Арсенала и прочих, за просмотр которых люди готовы платить деньги.
а ещё помню историю Алексея Петухова, нашего лыжника-спринтера, который зажигал всего 2-3 года - он говорил, что чтобы позволить себе соревноваться ему надо работать на обычной работе где он получал 50000 рублей.
а футболистки просто мало кому на сегодня нужны. с таким же успехом дядьки из 4го дивизиона Англии могут рассуждать, что им приходится работать на обычной работе и играть в футбол. или игрокам сборной Люксембурга)
Без которой все ваши аргументы, к сожалению, в пыль.
Очевидно, что девушки хотят получать ,не смотря на то, что они нафиг никому не нужны, кроме как для левой повестки и левых скандалов
Какая капризная и эгоистичная женщина…
В общем, за футбол платить женщинам не выходит. Но вот Эрмосо можно платить миллион - она скандально известная селебрити...а уж футбол, не футбол - это важно.
Уточню свою точку зрения. Женщинам не должны платить дополнительно за то, что они женщины. Вы должны устроить шоу для зрителей, а там уже платить будут рекламодатели. Но для шоу нужны продюсеры, а я что-то не замечаю, чтобы ФИФА их нашла или хотя бы искала. А без этого ничего не будет.