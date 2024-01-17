Дженнифер Эрмосо о зарплатах футболисток: «Мы просто хотим зарабатывать на жизнь футболом – не на уровне Месси. Меня злит, что нас называют капризными и эгоистичными»

Дженнифер Эрмосо высказалась о разнице в зарплатах в мужском и женском футболе.

«Самые высокооплачиваемые футболистки зарабатывают около миллиона евро в год. Мы никогда не говорили, что хотим зарабатывать, как Лео Месси, мы просто хотим, чтобы у игроков была минимальная годовая зарплата, которая позволяла бы им жить за счет футбола. Есть много игроков-женщин, которые работали утром, а затем тренировались днем.

Я думаю, что среди нас очень мало привилегированных. Я включая себя в число футболисток, которые могут зарабатывать на жизнь футболом, но есть много игроков, которым год или два назад приходилось совмещать свою работу с футболом и теперь они получают минимальную заработную плату.

Меня очень злит, что всегда говорили, что мы капризны, что мы эгоистичны, что мы считаем себя выше мужчин. Я думаю, мы требуем минимума, чтобы иметь возможность играть и быть футболистками», – сказала полузащитник «Пачуки» и женской сборной Испании в интервью Planeta Calleja.