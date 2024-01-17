КХЛ присудила «Сибири» 4 технических поражения за нарушение лимита на легионеров. С клуба сняли 4 очка, он заплатит штраф

Теги Авангард Сибирь Автомобилист КХЛ Барыс Тэйлор Бек лимит на легионеров Энди Андреофф Тревор Мерфи Федор Гордеев Хоккей

«Сибирь» присудили 4 технических поражения за нарушение лимита на легионеров.

В матчах Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» – «Сибирь», «Барыс» – «Сибирь», «Сибирь» – «Барыс», «Сибирь» – «Автомобилист» новосибирским клубом был нарушен регламент. В этих матчах играли четыре легионера: Энди Андреофф, Тэйлор Бек, Федор Гордеев и Тревор Мерфи.

КХЛ наложила на «Сибирь» денежный штраф, результаты соответствующих матчей аннулировали, «Сибири» засчитали технические поражения.

В тех матчах, где «Сибирь» проиграла в основное время, результат остается прежним. Индивидуальная статистика хоккеистов во всех четырех играх сохраняется.

Отмечается, что автоматизированная система проверка легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала.

После идентификации нарушения провели дополнительную проверку установленного на сезон спортивного гражданства хоккеиста Федора Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России. При этом о легионерском статусе игрока Федора Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон.

Алексей Шевченко о «Сибири»: «У Гордеева американское спортивное гражданство. В каких-то матчах играли в 4 легионера, это техническое поражение. КХЛ, разберись»

80 комментариев
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Ответ Goodvin55
Ахах, это же какой уровень квалификации у работников клуба чтобы ТАК обгадиться?!
А какой уровень у КХЛ, если автоматизированная система не сработала?
+91
-9
+82
Алексей Шевченко управляет КХЛ
+69
-4
+65
Ахах, это же какой уровень квалификации у работников клуба чтобы ТАК обгадиться?!
+64
-8
+56
Ответ Serge Vendino
А какой уровень у КХЛ, если автоматизированная система не сработала?
А на хрена она вообще нужна? Или они вживую до 4-х считать не умеют?
+45
-1
+44
А можно этот опыт распространить на тренера с финским паспортом?
+34
-4
+30
Что за дилетанты у нас в команде?!? Что за колхозники?

Не будь этого дебильного лимита, не было бы никаких проблем

Вы бы лучше кол из своей з..дницы вынули, который вам цска вставил с Федотовым, когда вы своим регламентом подтерлись прямо перед стартом сезона, клоуны
+31
-7
+24
колхоз не меняется
+24
-5
+19
Тут колхоз скорее в руководстве Сибири, особенно тот кто делал заявки легионеров на матч)
+18
-2
+16
Шевченко был прав))
+18
-6
+12
фастовский лoх
+11
0
+11
А после первой игры это было сверх сложно понять ?
Нужно было 4 игры отыграть ?
+12
-1
+11
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Что за дилетанты у нас в команде?!? Что за колхозники? Не будь этого дебильного лимита, не было бы никаких проблем Вы бы лучше кол из своей з..дницы вынули, который вам цска вставил с Федотовым, когда вы своим регламентом подтерлись прямо перед стартом сезона, клоуны
Дело не в лимите–при нём играют 20 клубов, но таким фейлом обделалась исключительно Сибирь.Умейте признать что вашим клубом управляют колхозники и всё справедливо)
+15
-4
+11
Уберите лимит ироды, такой бред и колхоз со всеми этими спортивными гражданствами, задолбали!
+12
-4
+8
Ответ 5vgt5xj22m
Таки у Авто на 2 балла больше стало?
С какого это? Сибирь проиграла Авто и так, как и Авангарду. С Барысом победы в овере и по буллитам. По итогу: минус 4 - Сибирь, плюс 2 - Барыс.
+7
0
+7
Как же это взбесило на фоне вручения гражданств настоящим легионерам!!!!!
+11
-4
+7
Основной вопрос, сколько очков из этих 4х добавят СКА, 6 или все 8
+13
-7
+6
Ответ Anti S
Основной вопрос, сколько очков из этих 4х добавят СКА, 6 или все 8
и тут ска виноват?
+7
-1
+6
Шевченко копал, копал под Фастовского и всё-таки нашёл
+7
-2
+5
Ответ Serge Vendino
А какой уровень у КХЛ, если автоматизированная система не сработала?
да ладно
в кубке Испании по футболу такая же фигня была пару раз
правда не 4 матча подряд
+5
0
+5
Ответ Serge Vendino
А какой уровень у КХЛ, если автоматизированная система не сработала?
Ну сами же понимаете что пострадает в данном случае Сибирь а не КХЛ. Лучший конторолер себе- это ты сам, как говорится. Вопросов к КХЛ много, но Сибирь это просто эпичный провал.
+5
0
+5
Меняем Сибирь на Кузню
+6
-1
+5
Сибирь, спасибо за сезон
+4
-1
+3
Амуру подарок и Нефтехимику.
Но неудачники из Амура и этот шанс упустят, нужно больше денег )
+4
-1
+3
Сибирь из КХЛ
+7
-4
+3
Ответ nikitosdaipoltos
да ладно в кубке Испании по футболу такая же фигня была пару раз правда не 4 матча подряд
Ну так то, что это 4 раза произошло и опомнились только после Шевченко, тоже о многом говорит
+3
0
+3
Руководящие головы Сибири нелепо обделались. Зато опыта набрались!
+2
0
+2
Сибирь пора в ВХЛ отправить
+9
-7
+2
Ответ Макс Фет
и тут ска виноват?
ради плюсиков всегда найдется такой олень , который готов приплести СКА куда угодно.
+2
0
+2
да что тут пенять на КХЛ и регламент, реально Фастовский и Климович два неандертальца, можно было всё узаконить, сыграл бы три игры как лег и всё, за сборную он не заигран, юридически все можно было просто оформить. У нас теперь Мерфи лучший бомбардир, если бы он не травмировался даже страшно представить сколько технарей бы нам впаяли, это было бы дно всего чемпионата, а так хоть шанс ещё есть...
+3
-1
+2
Колхоз, понадобилось четыре матча, чтобы об этом узнать и то через журналиста
+2
0
+2
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