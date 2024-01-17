КХЛ присудила «Сибири» 4 технических поражения за нарушение лимита на легионеров. С клуба сняли 4 очка, он заплатит штраф

«Сибирь» присудили 4 технических поражения за нарушение лимита на легионеров.

В матчах Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард» – «Сибирь», «Барыс» – «Сибирь», «Сибирь» – «Барыс», «Сибирь» – «Автомобилист» новосибирским клубом был нарушен регламент. В этих матчах играли четыре легионера: , , и .

КХЛ наложила на «Сибирь» денежный штраф, результаты соответствующих матчей аннулировали, « » засчитали технические поражения.

В тех матчах, где «Сибирь» проиграла в основное время, результат остается прежним. Индивидуальная статистика хоккеистов во всех четырех играх сохраняется.

Отмечается, что автоматизированная система проверка легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала.

После идентификации нарушения провели дополнительную проверку установленного на сезон спортивного гражданства хоккеиста Федора Гордеева, имеющего российский паспорт. По итогам было подтверждено, что Гордеев не имеет права выступать за сборную России. При этом о легионерском статусе игрока Федора Гордеева клубу было известно во время заявки на сезон.

Алексей Шевченко о «Сибири»: «У Гордеева американское спортивное гражданство. В каких-то матчах играли в 4 легионера, это техническое поражение. КХЛ, разберись»