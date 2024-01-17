Алексей Шевченко о «Сибири»: «У Гордеева американское спортивное гражданство. В каких-то матчах играли в 4 легионера, это техническое поражение. КХЛ, разберись»

Теги Сибирь КХЛ лимит на легионеров Алексей Шевченко Федор Гордеев Хоккей

Алексей Шевченко высказался о лимите на легионеров в «Сибири».

«У меня вопрос по исключению «Сибири». 

Как выяснилось, есть скандал. В каких-то матчах новосибирский клуб играл в 4 легионера, а значит, за все эти игры нужно им засчитывать поражения. 

Оказывается, у Федора Гордеева американское СПОРТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО (это важно, потому и выписал). Сам по себе российский паспорт ничего не означает для КХЛ (и ФХР). Важно именно СПОРТИВНОЕ гражданство. 

А в ЦИБе (скрин есть) у Гордеева стоит флажок США. 

Получается, что в каких-то матчах «Сибири» (я насчитал 4 игры) на льду появлялись Гордеев, Мерфи, Андреофф и Бек. 

Это технические поражения. Лига, разберись», – написал Алексей Шевченко в телеграм-канале.

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30 комментариев
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Ответ Dundee
Что значит Спортивное гражданство ?? Шева придумал новый правовой акт?))) У человека может быть двойное гражданство . Шевченко ,как обычно ,накидывает на вентилятор
Это значит что Гордеев может играть за сборную США а за сборную России не может. То есть он является легионером в КХЛ. Перед тем как выставлять свою неграмотность и приправлять её смайликами, изучите то о чём идёт речь.
+12
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+9
Ответ Dundee
Что значит Спортивное гражданство ?? Шева придумал новый правовой акт?))) У человека может быть двойное гражданство . Шевченко ,как обычно ,накидывает на вентилятор
Так он прав.
+9
-2
+7
Ух,как он неравнодушен к Сибири.
+8
-3
+5
а у этих всех "новых русских и казахов" которые паспорта получают разве нет спортивного гражданства? или как это понимать, у кого-то там Гордеева есть, а у граждан США и Канады его нет и не было, кто то может разъяснить? он что за сборную заигран, откуда у него спортивное гражданство взялось?
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+4
Ответ IVAN-67
Прикольно , американское спортивное гражданство . Видимо ещё бывает семейное , бытовое , душевное и прочие виды гражданств. Спортс , не позорьтесь такими заголовками.
Не позорьте себя. Перед тем как что-то написать, хорошо подумайте, а потом не пишите, чтобы не выглядеть дурачком.
+6
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Ну, принципиально он прав. Если такие игры были, то руководству лиги, однозначно, нужно принять меры.
+7
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самое смешное, что колхоз узнает об этом от шевченко)
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Ответ mbauer
Ну погуглите же сперва, что это значит, прежде чем позориться
ну задал вопрос нормально,ни одного ответа ,одна желчь .Всезнайки,которые не могут конструктивно ответить .Зачем мне гуглить,если на этом ресурсе ,все , всё знают.Так объясните мля,чего понты крутить .Особенность всезнаек спортса,не ответить ,написать замануху и отправить гуглить .Если знаешь,ответь так то и так то.Я не гордый ,соглашусь ,если чего то не знаю
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Он не играет с того момента, когда вышел Мерфи. Не надо хрень выдумывать.
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Ответ Ilya Ilya
Так он прав.
он прав,потому что он прав ?)Я ведь не спорить пытаюсь ,а понять ))Объясните по фактам пожалуйста .Что за манера сказать А,без Б?))
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Ответ Sever12
вы несёте чушь, он должен быть заигран за эту сборную, все лигионеры которые получили паспорта могут играть за обе сборные они почему-то лигионерами не считаются теперь
"все лигионеры которые получили паспорта могут играть за обе сборные" Господи что Вы несёте?! Хоть чуть-чуть изучите то о чём пишите. Я уж молчу про "лигионереров".
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Ответ Goodvin55
Это значит что Гордеев может играть за сборную США а за сборную России не может. То есть он является легионером в КХЛ. Перед тем как выставлять свою неграмотность и приправлять её смайликами, изучите то о чём идёт речь.
вы несёте чушь, он должен быть заигран за эту сборную, все лигионеры которые получили паспорта могут играть за обе сборные они почему-то лигионерами не считаются теперь
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Ответ Goodvin55
Это значит что Гордеев может играть за сборную США а за сборную России не может. То есть он является легионером в КХЛ. Перед тем как выставлять свою неграмотность и приправлять её смайликами, изучите то о чём идёт речь.
А как вы определяете ,за какую сборную он может играть,за какую нет? де факто. Если у него два паспорта .Я понимаю,если бы он сыграл или был заявлен за другую сборную .
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Ответ Серафим Войнов
Он не играет с того момента, когда вышел Мерфи. Не надо хрень выдумывать.
Учитывая мощь аналитического отдела КХЛ, не исключено, что до конца сезона будут выяснять
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Ответ ARAMIS777
Ух,как он неравнодушен к Сибири.
ух как неравнодушна Сибирь к нарушениям регламента
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2 ляма штрафа нам вкатили и два технаря, толтая лысая жаба хлопает в ладоши
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А за конюшню овер дофига игр провел некий Иван Ф. с недействительным контрактом.
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Вот бы всех желтушных журнашлюг аля Шевченко собрать вместе, да всех их...на какой-нибудь остров...на Луне.
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Меня больше удивляет почему американское? Везде пишут что двойное Россия/Канада, а про США нигде нет
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Ответ Dundee
Что значит Спортивное гражданство ?? Шева придумал новый правовой акт?))) У человека может быть двойное гражданство . Шевченко ,как обычно ,накидывает на вентилятор
Ну погуглите же сперва, что это значит, прежде чем позориться
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На сайте КХЛ он россиян. Больше говорить не о чем. Шевченко горазд желтизну вытаскивать там, где её нет. Видимо, на сайтах его стали забывать, вот и выплыл с очередной чушью ))) А ведь есть те, кто верит каждому его слову )))))
PS. По факту он не заигран ни за одну сборную, поэтому у него нет никакого спортивного гражданства, вернее, он сам волен выбрать себе спортивное гражданство.
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Шевченко в телеге так пишет, как будто из-за четвертого легионера Сибирь вообще существование должна вот-вот прекратить
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Ответ Goodvin55
"все лигионеры которые получили паспорта могут играть за обе сборные" Господи что Вы несёте?! Хоть чуть-чуть изучите то о чём пишите. Я уж молчу про "лигионереров".
.ля,ты можешь без своего высокомерия ,объяснить нам по факту.Я ведь не пытаюсь спорить,может я просто чего то не знаю .Ну объясни ,что так мрл и так ,что за школьная позиция?,типа :"Ты не умный,а я умный" Объяснить ни кто не может ,сразу отправляют в гугл)))Что заментальность такая агрессивная ?)
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Ответ Sever12
а у этих всех "новых русских и казахов" которые паспорта получают разве нет спортивного гражданства? или как это понимать, у кого-то там Гордеева есть, а у граждан США и Канады его нет и не было, кто то может разъяснить? он что за сборную заигран, откуда у него спортивное гражданство взялось?
Всё просто, не обязательно выступать за сборную. Просто он как гражданин КАНАДЫ а не США, как спиздел Шевченко, числится в ИИХФ как канадец и соответственно в КХЛ является легионером. Поменять в данном случае спортивное гражданство не составит труда, так-как он даже не был заигран за сборные. Просто этим нужно заниматься. Тут одно из двух либо Шевченко напиздел, либо в Сибири работают лохи которые это не проверили. Оба варианта одинаково возможны.
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Ответ kost68
самое смешное, что колхоз узнает об этом от шевченко)
После матча звезд началось расследование, тут вы немного не правы)
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Ответ Эд..19
На сайте КХЛ он россиян. Больше говорить не о чем. Шевченко горазд желтизну вытаскивать там, где её нет. Видимо, на сайтах его стали забывать, вот и выплыл с очередной чушью ))) А ведь есть те, кто верит каждому его слову ))))) PS. По факту он не заигран ни за одну сборную, поэтому у него нет никакого спортивного гражданства, вернее, он сам волен выбрать себе спортивное гражданство.
https://www.khl.ru/news/2024/01/17/526248.html
Уже КХЛ написали про это
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