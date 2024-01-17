Алексей Шевченко о «Сибири»: «У Гордеева американское спортивное гражданство. В каких-то матчах играли в 4 легионера, это техническое поражение. КХЛ, разберись»
Алексей Шевченко высказался о лимите на легионеров в «Сибири».
«У меня вопрос по исключению «Сибири».
Как выяснилось, есть скандал. В каких-то матчах новосибирский клуб играл в 4 легионера, а значит, за все эти игры нужно им засчитывать поражения.
Оказывается, у Федора Гордеева американское СПОРТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО (это важно, потому и выписал). Сам по себе российский паспорт ничего не означает для КХЛ (и ФХР). Важно именно СПОРТИВНОЕ гражданство.
А в ЦИБе (скрин есть) у Гордеева стоит флажок США.
Получается, что в каких-то матчах «Сибири» (я насчитал 4 игры) на льду появлялись Гордеев, Мерфи, Андреофф и Бек.
Это технические поражения. Лига, разберись», – написал Алексей Шевченко в телеграм-канале.
PS. По факту он не заигран ни за одну сборную, поэтому у него нет никакого спортивного гражданства, вернее, он сам волен выбрать себе спортивное гражданство.
Уже КХЛ написали про это