ЦСКА объявил о трансфере Кругового из «Зенита». Защитник перейдет летом, контракт – по схеме «4+1»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия трансферы Данил Круговой Футбол

Данил Круговой присоединился к ЦСКА.

Московский клуб объявил о трансфере 25-летнего защитника из «Зенита». Контракт рассчитан до конца сезона-2027/28 и начнет действовать с 4 июня.

Договор предусматривает опцию продления еще на один год. Этот сезон Круговой доиграет в «Зените-2».

Круговой провел за «Зенит» 105 матчей с лета 2020 года, отметившись 2 голами и 9 ассистами. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.

Статистику игрока можно найти здесь.

199 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спасибо любимому клубу за это. Немощный Фернандес нам просто жизненно необходим, а свой воспитанник, способный сыграть на разных позициях, пусть идёт лесом. Чудесно.
И минус Дима Чистяков ещё. А на носу столетие клуба. Спасибо за селекцию, чудаки на букву м.
+94
-29
+65
Ответ Serge Vendino
А ведь мог еще из Уфы перейти в ЦСКА. В итоге потерял несколько лет карьеры на лавке. Но заработал наверняка нормально.
Да заработал кучу трофеев
+75
-19
+56
Ответ Лев Бабенко
Проверни подобную сделку "Зенит", все бы вопили об админресурсе и ужасах Газпрома. А ЦСКА можно, ребята ж не на госфинансировании сидят, они светлые и приятные
Эм, нет?
Зенит провернул ровно такую сделку с Ахметовым. Взял лавочника конкурента. Все только плечами пожали.
+66
-16
+50
Ответ Лев Бабенко
Проверни подобную сделку "Зенит", все бы вопили об админресурсе и ужасах Газпрома. А ЦСКА можно, ребята ж не на госфинансировании сидят, они светлые и приятные
простите, а что не так в этой сделке? в чем админресурс?
или лишь бы своих обелить, а на чужих набросить?
+52
-12
+40
Ответ Ямальский СБГ
Спасибо любимому клубу за это. Немощный Фернандес нам просто жизненно необходим, а свой воспитанник, способный сыграть на разных позициях, пусть идёт лесом. Чудесно. И минус Дима Чистяков ещё. А на носу столетие клуба. Спасибо за селекцию, чудаки на букву м.
Что за заламывание рук? Не хочет Круг бороться за место в составе и выбрал команду слабее - хозяин-барин. Зенит тут при чём? Контракт ему был предложен. Или надо было искусственно его в состав пихать, так как "воспитанник" и "столетие клуба"?
+48
-17
+31
Проверни подобную сделку "Зенит", все бы вопили об админресурсе и ужасах Газпрома. А ЦСКА можно, ребята ж не на госфинансировании сидят, они светлые и приятные
+96
-69
+27
Только селекция Армейцев могла такое провернуть
+39
-13
+26
Ответ Serge Vendino
А ведь мог еще из Уфы перейти в ЦСКА. В итоге потерял несколько лет карьеры на лавке. Но заработал наверняка нормально.
В итоге стал чемпионом, перенял опыт у сильнейших игроков страны, а не у Щенникова.
+38
-19
+19
Ослабляют конкурента, не иначе )
+18
-2
+16
Ответ Pigmalion
В итоге стал чемпионом, перенял опыт у сильнейших игроков страны, а не у Щенникова.
так-то у Щенникова опыта поболее, чем у этих типа сильнейших.
в том числе, например, побед в еврокубках на выезде
+14
-4
+10
Глядишь и заиграет парень
+15
-5
+10
Ответ Поцелуй Оздоева
Забрать игрока с лавки?
для справедливости, под сантосом бы сидели все левые защитники нашего чемпионата
+9
-1
+8
За несколько лет так и остался всадником без головы, никакого прогресса, беготня да и только. Тот же Мостовой хоть немного, но спрогрессировал.

Ну, в любом случае, удачи в ЦСКА!
+9
-1
+8
Ответ Spartakus1984
Кто захочет тренироваться с кучей латиносов?
Кто-то же хочет тренироваться с братоубийцей избившем ещё и жену и наркоторговцем
+8
-1
+7
Ответ Уберите_ с трассы_КАМАЗы
Комментарий скрыт
Да пофиг на него уже, если честно
+10
-4
+6
Ответ Egobrain
простите, а что не так в этой сделке? в чем админресурс? или лишь бы своих обелить, а на чужих набросить?
Ни в чем. Также как не было его в ситуации с Бакаевым, Коваленко и другими. Что не мешало здесь некоторым персонажам биться в истерике именно с такой аргументацией. Об этом и речь в изначальном комментарии.
+9
-3
+6
по кругу пошёл :)
+5
-1
+4
Жаль, хороший игрок.
+4
0
+4
ЦСКА как обычно, ослабил конкурента. Баблом заманили 🤣
+7
-3
+4
А ведь мог еще из Уфы перейти в ЦСКА. В итоге потерял несколько лет карьеры на лавке. Но заработал наверняка нормально.
+36
-32
+4
Ответ Лев Бабенко
Проверни подобную сделку "Зенит", все бы вопили об админресурсе и ужасах Газпрома. А ЦСКА можно, ребята ж не на госфинансировании сидят, они светлые и приятные
А что не так? Купили лавочника, который особо не нужен был Зениту...
+5
-1
+4
Ответ SMART789
Прямое ослабление конкурента на деньги государственной компании в убытках Вдвойне противно от того, что еврокубков нет и могли бы выращивать своих вместо убивания баблом паспортов Там Подольск замерзает, но к ВЭБа есть дела поважнее
наоборот скажите спасибо. Взяли небольшую долю трат газпрома на себя, а то после марио улицы питера совсем перестали убирать, пенсионерам вот как гулять в таких условиях???
+5
-1
+4
ну и правильно сделал, что ушел
+13
-10
+3
Грустно даже не от того, что сам Круговой уходит, а от того, что Зенит, который в большую часть своей истории играл своими воспитанниками и наибольших успехов добивался с ними в составе, будет встречать столетие почти без своих игроков (Миша Кержаков, возможно Чистяков, возможно Сутормин, и дублёры, всё).
+7
-4
+3
Ответ Pigmalion
В итоге стал чемпионом, перенял опыт у сильнейших игроков страны, а не у Щенникова.
Ну да, полируя лавку опыт прям перенимался ого-го)))
+4
-1
+3
Все, что Медведев опровергает, в итоге оказывается правдой.
+9
-6
+3
Ответ Serge Vendino
А ведь мог еще из Уфы перейти в ЦСКА. В итоге потерял несколько лет карьеры на лавке. Но заработал наверняка нормально.
потерял несколько лет, играя в ЛЧ и выигрывая трофеи)
+7
-4
+3
Ответ Filipp Gorski
Да заработал кучу трофеев
Условный Чепчугов тоже кучу трофеев заработал, но стала ли от этого его карьера крутой?
+7
-4
+3
ЦСКА - отличный клуб для продолжения карьеры. Успехов только можно пожелать!
+3
-1
+2
Тошнит от руководства уже. Реально, Зенит Рио-де-Жанейро стал...
+3
-1
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий