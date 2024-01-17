ЦСКА объявил о трансфере Кругового из «Зенита». Защитник перейдет летом, контракт – по схеме «4+1»
Данил Круговой присоединился к ЦСКА.
Московский клуб объявил о трансфере 25-летнего защитника из «Зенита». Контракт рассчитан до конца сезона-2027/28 и начнет действовать с 4 июня.
Договор предусматривает опцию продления еще на один год. Этот сезон Круговой доиграет в «Зените-2».
Круговой провел за «Зенит» 105 матчей с лета 2020 года, отметившись 2 голами и 9 ассистами. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом страны и обладателем Суперкубка России.
Статистику игрока можно найти здесь.
И минус Дима Чистяков ещё. А на носу столетие клуба. Спасибо за селекцию, чудаки на букву м.
Зенит провернул ровно такую сделку с Ахметовым. Взял лавочника конкурента. Все только плечами пожали.
или лишь бы своих обелить, а на чужих набросить?
в том числе, например, побед в еврокубках на выезде
Ну, в любом случае, удачи в ЦСКА!