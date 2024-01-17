Круговой – первый за 27 лет футболист, который будет играть за ЦСКА сразу после «Зенита»
Данил Круговой первым с 1997 года перешел в ЦСКА сразу после «Зенита».
Сегодня армейцы объявили о переходе защитника петербуржцев. Он присоединится к ЦСКА летом на правах свободного агента.
Этот трансфер – первый за 27 лет, при котором игрок переходит в ЦСКА сразу после игры за «Зенит». В последний раз такое произошло в 1997 году: тогда из «Зенита» в ЦСКА перешли Владимир Кулик, Дмитрий Хомуха и Максим Боков.
Последний трансфер из ЦСКА в «Зенит» состоялся в 2002 году: это переход Предрага Ранджеловича.
Теперь-то хоть вырастет?
"Принципиальных команд нет. Всё возможно. Не буду говорить, как делает уже половина, что никогда не буду где-то там играть. Зачем так заявлять? В жизни может произойти всё что угодно!"
Вот так и надо отвечать. на заметку Фернандесам, Мединам, Изидорам, которые обещали не переходить в другие команды РПЛ. А Данил оказался более дальновидным.
весной 26 исполнится.
Из под Сантоса ему один фиг не светило в основе заиграть. Удачи в общем :)