Круговой – первый за 27 лет футболист, который будет играть за ЦСКА сразу после «Зенита»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия трансферы Предраг Ранджелович 1976 Максим Боков Дмитрий Хомуха Владимир Кулик Данил Круговой Футбол

Данил Круговой первым с 1997 года перешел в ЦСКА сразу после «Зенита».

Сегодня армейцы объявили о переходе защитника петербуржцев. Он присоединится к ЦСКА летом на правах свободного агента.

Этот трансфер – первый за 27 лет, при котором игрок переходит в ЦСКА сразу после игры за «Зенит». В последний раз такое произошло в 1997 году: тогда из «Зенита» в ЦСКА перешли Владимир КуликДмитрий Хомуха и Максим Боков.

Последний трансфер из ЦСКА в «Зенит» состоялся в 2002 году: это переход Предрага Ранджеловича.

Круговой доиграет сезон в «Зените-2»

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41 комментарий
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Ответ BaltikaSPb
Пускай Федотов его теперь его учит ауты выбрасывать
Давайте не будем требовать от Федотова невозможного
+62
-1
+61
Пускай Федотов его теперь его учит ауты выбрасывать
+40
-4
+36
Он жаловался, что зарплата не растёт.
Теперь-то хоть вырастет?
+22
-4
+18
хороший трансфер для ЦСКА и для кругового тоже.
+10
-1
+9
Ответ SkSK
Вы хоть проверяйте новость: Предраг перешел в 2002 году.
Предраг наоборот, из ЦСКА в Зенит ушел
+8
0
+8
Парня можно понять, он хочет играть, но при живом Сантосе это невозможно. Удачи ему в ЦСКА.
+8
-2
+6
Круговой, в декабре 2023:

"Принципиальных команд нет. Всё возможно. Не буду говорить, как делает уже половина, что никогда не буду где-то там играть. Зачем так заявлять? В жизни может произойти всё что угодно!"

Вот так и надо отвечать. на заметку Фернандесам, Мединам, Изидорам, которые обещали не переходить в другие команды РПЛ. А Данил оказался более дальновидным.
+7
-2
+5
Ответ Жаргал Шадапов
Я думал ему 23-25 лет😳
Иногда лучше прочитать статью, а не строчить первым...
+5
0
+5
Больше запомнился переход Валерия Брошина.
+4
-1
+3
Ответ Жаргал Шадапов
Я думал ему 23-25 лет😳
так ему и есть 25.
весной 26 исполнится.
+5
-2
+3
Ответ Владддд
Комментарий скрыт
Марио другой случай. За 3 года до перехода он открыто говорил, что будет играть в России только за ЦСКА, и что есть вещи, которые важнее денег. Увы, но у него таких вещей не оказалось.
+3
-1
+2
А чего, вот вам обратный замен на Фернандеса получился.
+3
-2
+1
Ответ Александр Воронцов
хороший трансфер для ЦСКА и для кругового тоже.
У Кругового прошлый сезон был очень хороший, а этот отвратительный, возможна нужна смена обстановки.
+1
0
+1
Ответ Фахрик
да причём здесь возраст Кругового? там пишут, что за 27 лет первый трансфер. Куда спешите?)
Фахрик, встань и ме-е-едленно отойди от клавиатуры.
+1
0
+1
Хорошие деньги дают наверное, ведь кроме денег взять с ЦСКА нечего, уйдёт Сухарян и кранты.
+2
-1
+1
Ну не сразу после, получается. «Зенит-2» - не команда что ли?
+1
0
+1
Ну что же, добро пожаловать, ждём летом😎
+2
-1
+1
припоминаю кто был раньше : Денис Машкарин, Василий Иванов, Брошин, Дмитриев, Быстров ( в обратном направлении)
0
0
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Я не пойму, это какая-то сенсация или нет? Как жить дальше после этого?
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Кулик, Боков и Хомуха стали если не легендами, то очень важными игроками в том ЦСКА. Причем в первую очередь, как ни странно, на мой взгляд, Боков и Хомуха. Посмотрим, что у Кругового получится...
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Неожиданно!!!!
0
0
0
Круговому успехов
+2
-2
0
Успехов!!!
+1
-1
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Вы хоть проверяйте новость: Предраг перешел в 2002 году.
+6
-6
0
Ответ Кирилл
Ух сколько его болельщики Зенита будут защищать и отстаивать возможность подписания контракта с любым клубом, учитывая как они Марио защищали((( Или это другое))))
Право имел, игрок хороший, но прямо сейчас защищать не будем по понятным причинам.
0
0
0
Я думал ему 23-25 лет😳
+2
-2
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Ответ Назар Игорь
Парня можно понять, он хочет играть, но при живом Сантосе это невозможно. Удачи ему в ЦСКА.
Не смотрю РПЛ уже года 3. И как раз 3 года назад это было актуально: перспективный и интересный игрок плотно сидел под бразильцами. Сейчас уже совсем не верится, что ему надо в футбол играть -- пересидел на лавке.
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Ответ sancho81
Кулик, Боков и Хомуха стали если не легендами, то очень важными игроками в том ЦСКА. Причем в первую очередь, как ни странно, на мой взгляд, Боков и Хомуха. Посмотрим, что у Кругового получится...
а были ведущими в Зените, и ещё Зубко
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Ответ Сибирский литовец
а были ведущими в Зените, и ещё Зубко
Тоже верно. Про Кругового такого не скажешь...
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Ответ angry horse
Ну что же, добро пожаловать, ждём летом😎
Да хорошее приобретение, из россиян его амплуа, возможно, лучшее. Поздравляю.
Из под Сантоса ему один фиг не светило в основе заиграть. Удачи в общем :)
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