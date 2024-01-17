Круговой – первый за 27 лет футболист, который будет играть за ЦСКА сразу после «Зенита»

Данил Круговой первым с 1997 года перешел в ЦСКА сразу после «Зенита».

Сегодня армейцы объявили о переходе защитника петербуржцев. Он присоединится к летом на правах свободного агента.

Этот трансфер – первый за 27 лет, при котором игрок переходит в ЦСКА сразу после игры за «Зенит». В последний раз такое произошло в 1997 году: тогда из « » в ЦСКА перешли , и Максим Боков.

Последний трансфер из ЦСКА в «Зенит» состоялся в 2002 году: это переход .

Круговой доиграет сезон в «Зените-2»