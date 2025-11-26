У Араухо четыре удаления в составе «Барсы» с марта 2023-го – второй результат в топ-5 лиг за этот период среди игроков одной команды

Рональд Араухо удалялся почти чаще всех за 2,5 года.

Рональд Араухо получил свою четвертую красную карточку в составе «Барселоны» с марта 2023 года – в матче Лиги чемпионов с «Челси » (0:2, второй тайм).

За этот период только Домингуш Дуарте из «Хетафе » (5) был удален чаще, играя за одну команду в топ-5 европейских лиг.