У Араухо четыре удаления в составе «Барсы» с марта 2023-го – второй результат в топ-5 лиг за этот период среди игроков одной команды
Рональд Араухо удалялся почти чаще всех за 2,5 года.
Рональд Араухо получил свою четвертую красную карточку в составе «Барселоны» с марта 2023 года – в матче Лиги чемпионов с «Челси» (0:2, второй тайм).
За этот период только Домингуш Дуарте из «Хетафе» (5) был удален чаще, играя за одну команду в топ-5 европейских лиг.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sofascore
