Быстров предложил «Спартаку» пригласить Моуринью: «Зачем тратить деньги на клоунов, если можно взять великого человека, который выстроит империю и будет брать кубки» 

Теги Спартак Владимир Быстров Жозе Моуринью премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров предложил «Спартаку» назначить главным тренером Жозе Моуринью.

«Жозе — великий победитель. Он умеет выигрывать титулы, он приносит радость болельщикам. Некоторым надоело, что он получал красные карточки, а мне это не надоело, мне это приносило удовольствие, потому что Жозе привык побеждать.

Когда идет что‑то не по его плану, он бесится. Не столько бесится из‑за футболистов, сколько на самого себя, потому что у него что‑то не получается. Отставка [из «Ромы»] логичная. 

Я бы на месте руководителей «Спартака» вложил бы деньги и предложил бы ему возглавить клуб. Для чего тратить деньги на каких‑то клоунов, ежели можно просто взять великого человека, который вокруг команды выстроит империю, которая будет приносить пользу и бороться за титулы, брать кубки», — сказал бывший футболист сборной России.

После 18 туров красно-белые занимают в Мир РПЛ 5-е место.

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118 комментариев
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Ну, кто-то же должен был это предложить
+131
-2
+129
Это будет не просто смело, а ###### как смело
+131
-5
+126
Зачем Моуриньо идти в Спартак?
+51
-7
+44
Ответ Бенедикто
Это будет не просто смело, а ###### как смело
Мы реально при###еем
+31
-1
+30
Ответ Никита Аксанов
Зачем Моуриньо идти в Спартак?
За славой.
+32
-9
+23
Ответ Никита Аксанов
Зачем Моуриньо идти в Спартак?
за неустойкой
+19
-1
+18
Ответ Бенедикто
Это будет не просто смело, а ###### как смело
Сомнительно, но.... окэээй
+17
-1
+16
Ответ Дмитрий Иванов
А когда если не сейчас ?)
Ну а в смысле? Он что, чеканит 200 раз или что? Давно ли он в футболе?
+14
-1
+13
Ответ pav11k
Ну, кто-то же должен был это предложить
Только тот, кому только смешить людей в цирке 🤡 коротко по другому здесь определить нельзя этого эксперта...
+18
-8
+10
да причем здесь тренер????каждый раз одно и тоже ! да хоть Гвардиолу зовите ...!у наших футболеров совести нет !желания играть нет вообще!!!!только деньги на уме!чем плох был Абаскаль по началу ?а потом что произошло ?начал искать новые схемы и тут то наших понесло...что то новое в схеме принимать не хотят ,кое как нагрузки по физике приняли а дальше ноги не поднимаются для нормального удара!опять же Гвардиола ....разве он не эксперементирует со схемой ?ещё как!только там футбол любят и против тренера заговоров нет!да, у нас есть молодые амбициозные ребята которые хотят играть Пруцев,Литвинов....а толку ?если вокруг другие только за бабки играют вот и вся проблема нашего футбола !зенит мы тут гнобим ...ну тут тоже все просто!чем бразилы хороши ?физика и техника а остальные за ними тянуться что бы фикалиями не поливали !и внутри команды не все потеряно,если есть такие лодыри то их мало потому что конкуренция ...есть баланс !а в Спартаке его нет давно!сидим на лавке бабки капают! плевать (другие побегают)...так что не пишите ерунду!Спартак будет Спартаком когда всю команду по косточкам переберут ЗП урежут и оставят нужных ,а таких в команде раз -два и приехали !
+10
-2
+8
Ответ Антон Фалафель
За славой.
Я понимаю, в России на старых достижениях и большом числе возрастных болельщиков как-то пока ещё держится миф о славе и величии Спартака. Но Моуриньо в Спартак за славой – это ахахах. Эмери уже сходил за славой.
+25
-18
+7
🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 Ха ха ха...
+11
-7
+4
Ответ Никита Аксанов
Зачем Моуриньо идти в Спартак?
А когда если не сейчас ?)
+6
-2
+4
Фалькао к нам не поедет, тогда можно с Моуриньо попробовать.
+3
-1
+2
Его ЗП и бюджет на трансферы нужных ему игроков Лукойл потянет?! Может и потянет, но обойти Зенит можно, вообще-то, гораздо менее затратно, уверен.
+3
-1
+2
Ответ Олег Щетников
А сколько Моур начеканить может - вот в чём вопрос...
он вместо себя Аленичева почеканить попросит, по старой дружбе :) ассистентом возьмëт :))))
+4
-2
+2
Володька "умный", дурного не посоветует)
+3
-1
+2
Моур в последние годы просто фармит деньги с неустоек на клоунах. Так с чего в Спартаке он будет менять схему?!
+4
-2
+2
Ответ Никита Аксанов
Я понимаю, в России на старых достижениях и большом числе возрастных болельщиков как-то пока ещё держится миф о славе и величии Спартака. Но Моуриньо в Спартак за славой – это ахахах. Эмери уже сходил за славой.
за развитием. смотри как Эмери вырос в срартаке как тренер. пока он этих буратин учил играть сильно прокачал скилл и потом как пошëл титулы клепать :) Так и мауру надо на перезагрузку карьеры :)))))))))))
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Ответ NIK7478
Его ЗП и бюджет на трансферы нужных ему игроков Лукойл потянет?! Может и потянет, но обойти Зенит можно, вообще-то, гораздо менее затратно, уверен.
Даже если реально это все замутить, то не целесообразно без лиги чемпионов, что бы хоть как то покрывать расходы, нужно как минимум каждый год попадать в ЛЧ и выходить там из группы. Иначе будет как с Анжи Керимова, мыльный пузырь быстро сдуется.
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Ответ Никита Аксанов
Зачем Моуриньо идти в Спартак?
Потому что это великий клуб
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Что скажет Зарема? )
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Ответ Klinsmann32
следущий тренер КБ это Мостовой и точка!
А сколько Моур начеканить может - вот в чём вопрос...
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Ответ Никита Аксанов
Зачем Моуриньо идти в Спартак?
Бросить себе вызов, замахнуться на кубок мачтв.
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Что значит даже? А кома мамуриньо помог? Его удел борьба за 6-7 места уже много лет
С теми ресурсами, которые он имел в последние годы, он тем не менее умудрялся брать трофеи или доводить команду до финалов турнира. Для примера, он самый успешный тренер МЮ, после ухода Фергюсона, хотя некоторые считают, что он там провалился, но трофеи, в том числе и ЛЕ Европы завоеваны именно при нём. Кто бы , что бы не говорил, но он даёт результат.
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Я бы с удовольствием посмотрел на прессухи Моуриньо после слива спартака от очередного Акрона :)

Это было бы просто ФЕЕРИЧНО!
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Пора госпитализировать Володьку!
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Ответ Никита Аксанов
Зачем Моуриньо идти в Спартак?
чтобы править...
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Ответ Zenith forever
Интересно, а Маур в своей тренерской карьере 1-7 проигрывал? Если нет, то нужно приглашать в Спартак, нужно же человеку все в жизни попробовать.
Где вас таких твердолобых выращивают только?
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Если Спартак в ЛЧ играл, то была бы вероятность, и то %7 !!!
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