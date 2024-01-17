Загитова, Щербакова, Траньков и Ягудин будут работать на чемпионате России по прыжкам

Теги Максим Траньков Алексей Ягудин сборная России пары мужское катание женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Чемпионат России по прыжкам (фигурное катание) Фигурное катание

Загитова, Щербакова, Траньков и Ягудин будут работать на чемпионате России по прыжкам.

Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала в телеграм-канале. 

«Яркие, харизматичные, обаятельные, неповторимые, олимпийские чемпионы — все это про Алину Загитову, Анну Щербакову, Максима Транькова и Алексея Ягудина — в субботу и воскресенье они специально для вас сделают чемпионат России по прыжкам еще более огненным», – говорится в сообщении. 

Какие роли будут играть фигуристы, не уточняется. 

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 1 января в Москве. 

Материалы по теме

67 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Опять выключать звук на Загитовой...ну сколько можно?! ))
+27
-13
+14
ЧР по прыжкам + батл капитанов + красноречие ведущих - зрелище не для слабонервных)
+14
-2
+12
Здорово! Опять аскрометные перлы в прямом эфире. Я уже скучаю по трижды лучшей вездесущей. Она лучшая клоунесса фигурки. Транькова, Ягудина и Щербакову не надо. Достаточно почти дипломированной профессионалки. Она справится и без них. У нее опыт огромный, а этих на хвост посадили. Все хотят, как у Алины, но не всем дано.
+26
-14
+12
Опять Загитову пропихнули.
+23
-14
+9
Опять тупые вопросы после прокатов?
+15
-7
+8
Скоро ведущих будет больше чем самих спортсменов. Могли бы и Лизу взять🤣
+13
-5
+8
Хотелось бы, чтобы Аня брала интервью у участников после выступлений, на юниорском КПК она отлично с этой ролью справилась.
+18
-10
+8
Нмв, Леша и Аня прекрасно бы справились вдвоем...)
+18
-11
+7
Ответ Lana-shu
Комментарий скрыт
У Ани хорошая речь, она подходит на эту роль.
+15
-8
+7
Кмк, Траньков с Ягудиным вдвоём бы прекрасно справились.
+19
-12
+7
матка боска..
+7
-3
+4
Ответ ezhik38
Опять выключать звук на Загитовой...ну сколько можно?! ))
Зачем? Весело же. Относитесь к ней, как к недоразумению. Не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней.
+14
-10
+4
Ответ метель
ну когда будете ОЧ,может 1 канал сделает так,чтобы вам комфортно было
Вообще-то, телеканал работает для зрителей всей страны, и не должен угождать хотелкам одного человека, даже ОЧ.
Но, как часто это случается, что-то пошло не так.
+8
-5
+3
Ответ Александр Шульгин
Непонятно зачем Щербакова согласилась (заплатили видимо много) опять ее будут болельщицы с ног до головы обливать как на Ледниковом
адекватные её не поливали, наоборот хвалили. А то, что поклонникам самими собими не нравится Аня, так не обращайте внимания. Им никто, кроме родниковой души, не нравится
+6
-3
+3
Ответ Ритт
Здорово! Опять аскрометные перлы в прямом эфире. Я уже скучаю по трижды лучшей вездесущей. Она лучшая клоунесса фигурки. Транькова, Ягудина и Щербакову не надо. Достаточно почти дипломированной профессионалки. Она справится и без них. У нее опыт огромный, а этих на хвост посадили. Все хотят, как у Алины, но не всем дано.
Если это будет прямой эфир, феерия обеспечена.
Если в записи, то всё подчистят до приличного уровня.
+3
-1
+2
Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий скрыт
Несомненно опять поржем, жалко только Галямова он так пыжился и хотел хайпа и известности но про него никто и не вспомнит
+7
-5
+2
Ответ Мистер Уайт
По прыжкам в воду или по прыжкам с трамплина на лыжах?
с края планеты
+3
-1
+2
Ответ Олег Васильев
Комментарий удален модератором
А вы не жалейте, просто на свой канал не приглашайте Алину и всё.
+4
-2
+2
Ответ Олег Васильев
Комментарий удален модератором
Ага, особенно Траня.
+5
-3
+2
Ответ Леди Брэкнелл
Какой ужас. Неужели ни одного нормального ведущего не нашлось?
А чем вам вакуум красноречия не нормальный ведущий? ;)
+4
-2
+2
А почему всего 4 ведущих? Пожадничали организаторы.
Аня, Максим и Алексей будут отвечать за юмор и внятную речь.
+10
-8
+2
Ответ Olga.t
Кмк, Траньков с Ягудиным вдвоём бы прекрасно справились.
Так хайпа меньше. 1 канал хочет хайпа это понятно. Галямов с Козловским на это не тянут
+4
-3
+1
Ответ EmperorNazer
Хотелось бы, чтобы Аня брала интервью у участников после выступлений, на юниорском КПК она отлично с этой ролью справилась.
Их там разделили Щербакова с Траньковым, Загитова с Ягудиным (Загитовой так видимо комфортнее ну а 1 канал все для нее делает что бы ей комфортно было)
+6
-5
+1
Ответ Anatiana
Опять тупые вопросы после прокатов?
Запинаясь и заикаясь, а заканчивать их за нее буде. Ягудин
+9
-8
+1
Ответ Леди Брэкнелл
Все четверо ужасны.
Кого предлагаете? ЭГ? ))
+1
0
+1
Ответ Александр Подгорных
Аня уже на ЛП всех удивила своим неумением держаться в кадре, ну и по 10 дублей с каменным лицом. Алина и Леша отлично бы справились вдвоем, без блатной доченьки.
кого удивила? поклонников лучезарной? ну, это и понятно. Вот только всем остальным Аня в ЛП понравилась.
+1
0
+1
Ответ ezhik38
Нмв, Леша и Аня прекрасно бы справились вдвоем...)
Аня уже на ЛП всех удивила своим неумением держаться в кадре, ну и по 10 дублей с каменным лицом. Алина и Леша отлично бы справились вдвоем, без блатной доченьки.
+5
-4
+1
Ответ Ни Кака Я
А вы не жалейте, просто на свой канал не приглашайте Алину и всё.
Именно, справлялись бы без Загитовой. Неужели грамотной речи троих на одно мероприятие не хватает? Еще и просмотры нужны? ))
+3
-2
+1
Ответ Lana-shu
Билеты вообще не продаются.
не покупаются?
+1
-1
0
Ответ Александр Шульгин
Их там разделили Щербакова с Траньковым, Загитова с Ягудиным (Загитовой так видимо комфортнее ну а 1 канал все для нее делает что бы ей комфортно было)
Ну я так понимаю, опять будет двое интервьюеров-чирлидеров и двое ведущих, как на ЮКПК. Вопрос, кто в какой роли.
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий