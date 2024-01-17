Загитова, Щербакова, Траньков и Ягудин будут работать на чемпионате России по прыжкам
Загитова, Щербакова, Траньков и Ягудин будут работать на чемпионате России по прыжкам.
Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала в телеграм-канале.
«Яркие, харизматичные, обаятельные, неповторимые, олимпийские чемпионы — все это про Алину Загитову, Анну Щербакову, Максима Транькова и Алексея Ягудина — в субботу и воскресенье они специально для вас сделают чемпионат России по прыжкам еще более огненным», – говорится в сообщении.
Какие роли будут играть фигуристы, не уточняется.
Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 1 января в Москве.
Но, как часто это случается, что-то пошло не так.
Если в записи, то всё подчистят до приличного уровня.
Аня, Максим и Алексей будут отвечать за юмор и внятную речь.