Кононов возглавил «Торпедо», идущее 8-м в Первой лиге. Контракт – на 2,5 года

Олег Кононов возглавил «Торпедо».

Московский клуб объявил о назначении 57-летнего специалиста на пост главного тренера. Стороны заключили контракт на 2,5 года.

Автозаводцы занимают 8-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 27 очков после 20 туров.



стал третьим тренером « » в этом сезоне – ранее командой руководили Пеп Клотет и Артем Горлов. Последний покинул свой пост вчера.

Изображение: телеграм-канал «Торпедо»