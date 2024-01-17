Кононов возглавил «Торпедо», идущее 8-м в Первой лиге. Контракт – на 2,5 года
Олег Кононов возглавил «Торпедо».
Московский клуб объявил о назначении 57-летнего специалиста на пост главного тренера. Стороны заключили контракт на 2,5 года.
Автозаводцы занимают 8-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 27 очков после 20 туров.
Кононов стал третьим тренером «Торпедо» в этом сезоне – ранее командой руководили Пеп Клотет и Артем Горлов. Последний покинул свой пост вчера.
Изображение: телеграм-канал «Торпедо»
О.Г. Кононов
Интересно, какие ему задачи поставили на весну?