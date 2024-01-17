Кононов возглавил «Торпедо», идущее 8-м в Первой лиге. Контракт – на 2,5 года

Теги Первая лига Торпедо Олег Кононов Футбол

Олег Кононов возглавил «Торпедо».

Московский клуб объявил о назначении 57-летнего специалиста на пост главного тренера. Стороны заключили контракт на 2,5 года. 

Автозаводцы занимают 8-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 27 очков после 20 туров.
 
Кононов стал третьим тренером «Торпедо» в этом сезоне – ранее командой руководили Пеп Клотет и Артем Горлов. Последний покинул свой пост вчера. 

Изображение: телеграм-канал «Торпедо»

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36 комментариев
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Успехов, уважаемый. Глядишь и снова увидим в рпл
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До Кононов после Краснодара 2015-2016 годов так и не нашел себя( Печально
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Я понимаю, что для многих Кононов за время работы в Спартаке стал мемом, но надо понимать, что это скорее оценка его как слабовольного человека, чем как плохого тренера. В нетоксичном коллективе (а собственно команду в Торпедо сложно назвать токсичной, проблемы у нас скорее в опыте и адекватности руководства) всё может получиться. Это точно куда более осмысленный кандидат, чем какой-нибудь Клотет. Обещаю на трибунах появляться почаще теперь
+25
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+24
Ответ Алексей Ненахов
Арсеналом нормально порулил в свой первый заход
В Риге чемпионом Латвии за 18 матчей стал (15 побед, 3 поражения).
+21
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Ответ Спартак сила
Комментарий скрыт
Не физрук. Просто мягкий и слишком тактичный человек. Ему бы характер Горлуковича, например.
+17
-3
+14
Ответ Виталий Губарев
До Кононов после Краснодара 2015-2016 годов так и не нашел себя( Печально
Арсеналом нормально порулил в свой первый заход
+13
-1
+12
Ответ Wiley Fox
Петрушка бандитская Следите за руками, на это фото намекает
Вы такой старый и такой злой. Не первый раз замечаю.
+12
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Искренне желаю успехов Кононову. То, что с ним случилось в Спартаке - позор и хочется, чтобы вновь нашёл себя.
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«Я не тот, кто корабли сжигает, я порты сжигаю»

О.Г. Кононов
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Неплохой вариант для Торпедо. И для Кононова. В отсутствие давления он ставит вполне симпатичную игру.
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Ответ Иван1984
Комментарий скрыт
О себе, Ваня?
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Етить он постарел и зарос!
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Торпедо никак в рпл хочет))
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Кононову удачи! А в современном Спартаке ни у кого не получится...
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Ответ Quest
Бегают из клуба в клуб, ничего не добиваются, потом живут на неустойки…
лучше 30 лет на одном заводе как настоящие мужики да?
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Ответ Quest
Бегают из клуба в клуб, ничего не добиваются, потом живут на неустойки…
Они из клуба в клуб, а ты из комментиков в комментики. Чего сам добился, чтоб других журить?
+3
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Только пуговицы перешить на клубном пиджаке в очередной раз :)))
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Ответ serbolthwatson
Я понимаю, что для многих Кононов за время работы в Спартаке стал мемом, но надо понимать, что это скорее оценка его как слабовольного человека, чем как плохого тренера. В нетоксичном коллективе (а собственно команду в Торпедо сложно назвать токсичной, проблемы у нас скорее в опыте и адекватности руководства) всё может получиться. Это точно куда более осмысленный кандидат, чем какой-нибудь Клотет. Обещаю на трибунах появляться почаще теперь
да нормальный тренер, с хорошим опытом работы... неудачи у всех бывают... 🤔
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У Торпедо великолепный стадион, даже Жозе бы не отказался.
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А тот ли ныне Кононов?
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Посмотрим.
Интересно, какие ему задачи поставили на весну?
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Сразу вспоминается легендарная кричалка болел Спартака)
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А может, он и не так плох.
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через полгода уйдёт
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