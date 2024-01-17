Медведев о Круговом: «На двух стульях за «Зенит» не играют. Он переведен в «Зенит-2» для желаемого игрового времени»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Вторая лига Б Александр Медведев Зенит-2 Данил Круговой Р-Спорт Футбол

Гендиректор «Зенит» объяснил перевод Данила Кругового в дубль.

Сегодня ЦСКА объявил о переходе защитника петербуржцев, он присоединится к ЦСКА летом на правах свободного агента. «Зенит» сообщил, что во второй половине сезона 25-летний игрок будет выступать за «Зенит-2» в LEON Второй лиге.

«На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют.

Круговой переведен во вторую [команду] для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», – заявил генеральный директор и председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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165 комментариев
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Обиженки)
+210
-32
+178
Ответ Islam Gasanov
Это наказание видимо зато что Круговой не выучил бразильский язык)
Бразильский язык знал только Жирков
+121
-2
+119
Это наказание видимо зато что Круговой не выучил бразильский язык)
+111
-12
+99
Круг воспользовался своим правом вести переговоры с другими клубами, а клуб воспользовался своим правом отправить его во вторую команду
+73
-17
+56
Ответ Баксик Кот
Комментарий скрыт
Где Зенит был готов, если за 4 месяца до истечения контракта игрока ничего не сделал?
+65
-11
+54
решение о переводе может и логичное, но вот такие язвительно-надменные комментарии, ещё и о своём воспитанннике - перебор.
+43
-9
+34
Ответ Баксик Кот
Комментарий скрыт
Да-да, как обычно, все виноваты вокруг, один зенитик милый и хороший
+38
-8
+30
Ответ Баксик Кот
Комментарий скрыт
Зенит готов был дать больше денег, но Круговой втихаря договорился на меньшую зп с ЦСКА. Откуда ж вы такие беретесь?
+33
-4
+29
Ответ Георгий Барса
значит всё-таки круговой за спиной договорился обо всём, вот и ссылка во вторую команду. поделом.
Имел право, за полгода до конца контракта даже ФИФА не запретит вести переговоры
+36
-8
+28
Ответ Домоседов
Бразильский язык знал только Жирков
Поэтому видимо до 40 лет играл в Зените)
+27
-1
+26
Да, лучше купим 150 бразильцев за оверпрайс! Вот такие мы принципиальные, утютю!
+33
-9
+24
Какие мелочные все таки руководство с Питера,казалось всего лишь лавочник ушел, а они плюют в спину
+28
-5
+23
Я уверен, в Питере теперь месяц будут бегать за Круговым, чтобы какую-нибудь пакость еще сделать и поорать "вот видишь, это тебе за переход", настолько они мелочные
+39
-19
+20
А что со стульями не так? Человек свой стул выбрал, с лета за новую команду играть будет, а крепостное право в России отменили в 1861 году. Стул, видимо, не ваш, вот и обиделись((
+29
-10
+19
Ответ Shuller18
Имел право, за полгода до конца контракта даже ФИФА не запретит вести переговоры
Так и клуб имеет право отправить игрока в дубль.
+22
-6
+16
https://www.sports.ru/football/1115767936-gendirektor-zenita-o-perexode-krugovogo-v-czska-letom-nepravda.html - а ведь так заявлял Медведев )
А болельщики Зенита верили его словам как своим )
+17
-4
+13
Ответ Георгий Барса
значит всё-таки круговой за спиной договорился обо всём, вот и ссылка во вторую команду. поделом.
Почему «за спиной» ?

Круговой согласно всем правилам ФИФА имел право вести переговоры с любыми клубами за полгода до окончания контракта.

Разве руководство Зенита не знало об этом и надеялось, что Круговой все равно подпишет контракт с клубом ?
+15
-2
+13
Вначале этот недалекий тип говорил, что переход никогда не состоится, теперь от злости перевел игрока в дальний дубль. Просто позор иметь такого руководителя... Впрочем, Зенит другого не заслуживает
+15
-3
+12
Ответ bellyashe
решение о переводе может и логичное, но вот такие язвительно-надменные комментарии, ещё и о своём воспитанннике - перебор.
а какой оно логичное? и почему все фаны Зенита пропихивают тезис про "за спиной"? если уж в СМИ информация гуляла о том что переговоры ведутся, то внутренний менеджмент уж точно должен был знать, и это чисто их косяк. хотя скорее всего прекрасно они знали всё, просто игрок не так уж и нужен был. с теми кто им нужен, они чуть ли не каждый год контракт обновляют, а с этим дотянули до последнего. ЦСКА дал больше, парень ушëл. Всё логично. Обижаться, ещё и так пафосно, вообще глупо, или что, есть люди которые думают, что кроме Кержа там кто-то за эмблему играет?
+8
-2
+6
а к чему такие высокомерные комментарии, если судить по игровому времени, зенит особо на него и не рассчитывал? или он злится от того, что не все футболисты готовы сидеть на скамейке за деньги, а стремятся играть? ну думаю вечерком соберутся и обсудят вдвоем с Фернандесом, как это непорядочно бросать клуб, который предлагает тебе пряник с чаем
+5
0
+5
Медведев проспал игрока,пока был занят жестами,тот сбежал
+13
-9
+4
Потихоньку русскоговорящие игроки начинают приходить в себя в этом сан пауло
+10
-6
+4
Мелковато
+5
-2
+3
Здесь все правы. Зениту видимо был не особо нужен, что факт ( не игрок старта и даже не первой замены) раз не продлили за 4 месяца до окончания контракта. Круговой тоже прав, имеет право хотеть играть больше, ровно как и вести переговоры с другим клубом за 6 месяцев до истечения срока действующего соглашения. Но и Зенит, платят зарплату, имеет право использовать игрока так, как считает нужным, тем более, что на него летом нельзя рассчитывать уже точно. В общем, без обид, все получили то, что хотели. Ну не думал же Круговой, что он будет играть за Зенит последние пол года, имея на руках подписанный контракт с прямым конкурентом Зенита. Таких историй много, когда игроки доигрывают в старте, перед переходом в другой клуб, но здесь не та значимость, не тот калибр игрока...
+3
0
+3
Ответ Игорь Новиков
Где Зенит был готов, если за 4 месяца до истечения контракта игрока ничего не сделал?
Делал,предлагали новый контракт ,Круговому условия не понравились.
+10
-7
+3
Ответ bellyashe
решение о переводе может и логичное, но вот такие язвительно-надменные комментарии, ещё и о своём воспитанннике - перебор.
От этого «товарища» и не такое услышим , уже совсем берегов не видит косолапый
+4
-1
+3
Ответочка от Цска за пенсионера Марио )
+3
0
+3
Ответ Islam Gasanov
Какие мелочные все таки руководство с Питера,казалось всего лишь лавочник ушел, а они плюют в спину
А зачем он на скамейке нужен, если уходит? Есть, кому сыграть.
+4
-1
+3
Ответ ramoncarlos
Зенит готов был дать больше денег, но Круговой втихаря договорился на меньшую зп с ЦСКА. Откуда ж вы такие беретесь?
А откуда ты знаешь что на меньшую? Могли ему нормально насыпать,он свободным агентом приходит.
+6
-3
+3
Гадкая командочка и руководство!
+5
-3
+2
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