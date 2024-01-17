Медведев о Круговом: «На двух стульях за «Зенит» не играют. Он переведен в «Зенит-2» для желаемого игрового времени»
Гендиректор «Зенит» объяснил перевод Данила Кругового в дубль.
Сегодня ЦСКА объявил о переходе защитника петербуржцев, он присоединится к ЦСКА летом на правах свободного агента. «Зенит» сообщил, что во второй половине сезона 25-летний игрок будет выступать за «Зенит-2» в LEON Второй лиге.
«На двух стульях в футбол за «Зенит» не играют.
Круговой переведен во вторую [команду] для получения игровой практики и желаемого футболистом игрового времени», – заявил генеральный директор и председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
А болельщики Зенита верили его словам как своим )
Круговой согласно всем правилам ФИФА имел право вести переговоры с любыми клубами за полгода до окончания контракта.
Разве руководство Зенита не знало об этом и надеялось, что Круговой все равно подпишет контракт с клубом ?