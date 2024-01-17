Севикян перешел из «Пари НН» в «Ференцварош» за 1,1 млн евро

Эдгар Севикян перешел из «Пари НН» в венгерский «Ференцварош».

Российский клуб объявил о трансфере 22-летнего полузащитника. Ранее сообщалось, что « » получит 1,1 миллиона евро.

выступал за нижегородцев с сезона-2022/23. В текущем сезоне Мир он провел 18 матчей и забил 4 гола.

Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.