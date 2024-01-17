Севикян перешел из «Пари НН» в «Ференцварош» за 1,1 млн евро

Теги премьер-лига Россия высшая лига Венгрия трансферы Ференцварош Пари НН Эдгар Севикян Футбол

Эдгар Севикян перешел из «Пари НН» в венгерский «Ференцварош».

Российский клуб объявил о трансфере 22-летнего полузащитника. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получит 1,1 миллиона евро.

Севикян выступал за нижегородцев с сезона-2022/23. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 18 матчей и забил 4 гола.

Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.

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35 комментариев
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РПЛ и Нижний потеряли яркого игрока. Надеюсь, ЮраНН сможет сохранить какую-никакую результативность и не свалиться вниз. Эдгару удачи и быстрой адаптации!
+34
-2
+32
Ответ Андрей Балабаев
Комментарий скрыт
Сергей Николаевич, успокойтесь
+33
-3
+30
Удачи, чё.
+17
-1
+16
Ответ Денис Давыдов
Севикяну желаю удачи и чтобы поскорее избавился от влияния своего папаши на карьеру
Какой плохой папаша. Провернул трансфер игрока сверкнувшего полгода в Нижнем в зарубежный клуб, который мелькает в еврокубках.
+15
-1
+14
Молодец, что решил выбраться из футбольного болота
+20
-14
+6
Ответ Денис Давыдов
Севикяну желаю удачи и чтобы поскорее избавился от влияния своего папаши на карьеру
без папаши не было бы мамаши, а соответственно и Эдгарика..., так что папаша знает что делает..
+8
-2
+6
Вилли свободен
+4
0
+4
Ответ Трент Резнор
Удачи, чё.
епт
+4
0
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Ответ Евпатий Романов
Молодец, что решил выбраться из футбольного болота
Вопрос только в том, зачем он приехал в болото. Вроде в Леванте числился, все нормально было.
+2
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Ответ Дмитрий Воронцов
Удачи ему! Нашим дубам нужен пример, когда уходишь в средний европейский чемпионат и постепенно поднимаешься по карьерной лестнице. Куча примеров из других стран множества игроков. Но нашим же только топ-5 лиг и топ, либо около топ-клуб подавай для трансфера.
Мхитарян начал международную карьеру в Металурге из Донецка
Потом у него были команды довольно высокого уровня )
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Ответ Денис Давыдов
Не знаете биографию и характер папаши - не сотрясайте воздух, собирая беспонтовые плюсики
Хорошо, буду собирать только понтовые
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Жаль стаса там давно нет,пожарили бы шашлык
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1 млн. переплаты.
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Быстрый путь в ЕК)
1/16 финала ЛK (первый матч): Олимпиакос (Греция) - Ференцварош (Венгрия), 16 февраля 2024.
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Эдгару удачи
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Ну уехал и уехал. Бог с ним.
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Хрен знает, как у него там сложится. Он игрок не командный, полагается лишь на свое индивидуальное мастерство. Это было видно когда он за нашу молодежку играл. Если тренер его сможет в игровую модель встроить, тогда будет из него прок. Ни у Юрана, ни у тренера армянской сборной это не вышло. Так что, как говорится, поживем - увидим.
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Венгры братушки получается.
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Ответ pav11k
РПЛ и Нижний потеряли яркого игрока. Надеюсь, ЮраНН сможет сохранить какую-никакую результативность и не свалиться вниз. Эдгару удачи и быстрой адаптации!
Потеряли аж 4 гола за 18 матчей в нападении. Потеря потерь
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Удачи ему! Нашим дубам нужен пример, когда уходишь в средний европейский чемпионат и постепенно поднимаешься по карьерной лестнице. Куча примеров из других стран множества игроков. Но нашим же только топ-5 лиг и топ, либо около топ-клуб подавай для трансфера.
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В любом случае удачи. Яркий игрок.
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Двоякий трансфер. По клубу явное повышение, но лига для прогресса слабая, разве что через 1-2 сезона отправится в Бундеслигу. По мне, примерно всю карьеру и останется примерно на таком уровне, хотя живая техника в нем нравится.
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Ответ Дороф
Вопрос только в том, зачем он приехал в болото. Вроде в Леванте числился, все нормально было.
Пришел свободным агентом, возможно Леванте его просто не продлил.
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Ответ Евпатий Романов
Молодец, что решил выбраться из футбольного болота
Лол, при том что именно в этом "болоте" он получил возможность для качественного роста, сначала в одной из Академий (в Локо вроде бегал), а затем, транзитом через Испанию в Пари НН, где тренер сумел грамотно его адаптировать под схему и возможности. Какие же вы мерзкие людишки, либшизоиды.
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Севикяну желаю удачи и чтобы поскорее избавился от влияния своего папаши на карьеру
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