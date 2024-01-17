Севикян перешел из «Пари НН» в «Ференцварош» за 1,1 млн евро
Эдгар Севикян перешел из «Пари НН» в венгерский «Ференцварош».
Российский клуб объявил о трансфере 22-летнего полузащитника. Ранее сообщалось, что «Пари НН» получит 1,1 миллиона евро.
Севикян выступал за нижегородцев с сезона-2022/23. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 18 матчей и забил 4 гола.
Подробную статистику 22-летнего игрока можно найти здесь.
Потом у него были команды довольно высокого уровня )
1/16 финала ЛK (первый матч): Олимпиакос (Греция) - Ференцварош (Венгрия), 16 февраля 2024.