Сон Хын Мин признан игроком года в Азии седьмой раз подряд. Он опередил Кима и Роналду
Сон Хын Мин признан лучшим футболистом 2023 года в Азии.
Форвард «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи победил в голосовании среди азиатских футбольных журналистов и экспертов, набрав 22,9% голосов. Сон стал обладателем этой награды в девятый раз в карьере и седьмой раз подряд.
Второе место по итогам опроса занял Ким Мин Чжэ («Наполи» / «Бавария», сборная Южной Кореи) – он набрал 19,54% голосов. На третьей строчке расположился Криштиану Роналду («Аль-Наср», Португалия) – у него 17,06% голосов.
На приз лучшему футболисту Азии могут претендовать игроки, которые либо представляют страны, входящие в состав Азиатской футбольной конфедерации, либо играют за клубы, выступающие под эгидой АФК.
Такой позор Роналду не нужен
Честно надо выигрывать
Сон Хын Мин купил звание лучшего в Азии.
В седьмой раз.
Да и то, что он в тройке в Азии уже удивительно. Первые двое играет в топ лигах.