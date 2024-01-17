Сон Хын Мин признан игроком года в Азии седьмой раз подряд. Он опередил Кима и Роналду

Теги Бавария Криштиану Роналду Сборная Южной Кореи по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия Наполи Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Сон Хын Мин Ким Мин Чжэ Футбол

Сон Хын Мин признан лучшим футболистом 2023 года в Азии.

Форвард «Тоттенхэма» и сборной Южной Кореи победил в голосовании среди азиатских футбольных журналистов и экспертов, набрав 22,9% голосов. Сон стал обладателем этой награды в девятый раз в карьере и седьмой раз подряд.

Второе место по итогам опроса занял Ким Мин Чжэ («Наполи» / «Бавария», сборная Южной Кореи) – он набрал 19,54% голосов. На третьей строчке расположился Криштиану РоналдуАль-Наср», Португалия) – у него 17,06% голосов.

На приз лучшему футболисту Азии могут претендовать игроки, которые либо представляют страны, входящие в состав Азиатской футбольной конфедерации, либо играют за клубы, выступающие под эгидой АФК.

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65 комментариев
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эх играй Месси в Азии...
+88
-12
+76
Ответ Бегис
эх играй Месси в Азии...
да и при том, что не играет, странно, что не дали этот приз ему
+80
-11
+69
Вот ответ всем, кто считал, что Роналду место в номинантах на ЗМ и The Best. Его даже в СА и в Азии лучшим не считают.
+42
-23
+19
Ответ buba 99
потому что свобода голосования, а не вот этот позор " лучшего игрока года 23". Такой позор Роналду не нужен Честно надо выигрывать
позор не нужен Роналду? ты уверена?))) Роналду и позор это и есть синонимы, а ты забыл как она опозорилась пытаясь украсть гол своего соотечественника бруну в плей офф чм? 😂😂😂 и не делай вид что не знаешь о том, что кристи получала утешительные приз , причем от своего же агента Мендеша 😂😂😂
+29
-11
+18
Ответ Илья Мурашов
Вот ответ всем, кто считал, что Роналду место в номинантах на ЗМ и The Best. Его даже в СА и в Азии лучшим не считают.
потому что свобода голосования, а не вот этот позор " лучшего игрока года 23".
Такой позор Роналду не нужен
Честно надо выигрывать
+40
-27
+13
Ну это п-дец какой-то был бы месси там 100 процентный ему дали
+26
-15
+11
И тут нашего Криша с 53 голами за год опрокинули... да что же ты будешь делать... Опять Месси всё купил, не иначе
+25
-17
+8
Ответ Дима
болельщики Рона адекватные, и понимают что лучшим игроком Азии должен быть азиат и голосуют за лучшего футболиста азиата. Месибои типа Аршавина конечно и тут бы протащили месию
А я думал, что болельщика Рона адекватные и понимают, что он не лучший игрок Азии, оказывается, что нет )
+7
0
+7
Как так-то. Сча Роналду с сестрой непотребных смайликов в Инстаграмме накидают им всем.
+21
-15
+6
Ответ Andrey Andreev
Ах-ха-ха
🤦
+7
-2
+5
После вручения the best не буду над Роналду смеяться. Но, тут всё логично. Сон играет в топ 1 чемпе, является одним из лучших игроков апл, тащит ттх, и еще много голов забивает. Роналду в принципе никак конкурировать с ним не может.
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Рабко
А почему Месси не дали ? Он же играл за ПСЖ. Клуб принадлежит азиатам.
Холанн должен что-то получить. Он тоже на арабов играет
+4
0
+4
Ответ buba 99
потому что свобода голосования, а не вот этот позор " лучшего игрока года 23". Такой позор Роналду не нужен Честно надо выигрывать
Когда он несуществующими волосами забил гол, где его честность была?
+3
0
+3
фруктовый король и здесь не победил...
+3
0
+3
Ответ Бегис
эх играй Месси в Азии...
И тут Криш оказался бы под его тенью. Криштаглоры такое не вынесут
+34
-31
+3
Рон Ал Ду занял третье место.
+7
-5
+2
Ответ Дима
болельщики Рона адекватные, и понимают что лучшим игроком Азии должен быть азиат и голосуют за лучшего футболиста азиата. Месибои типа Аршавина конечно и тут бы протащили месию
Лучшим игроком должен быть лучший игрок,вот так не думают адекватные болельщики?
+2
0
+2
А по делу Сонни заслужил. Лидер Тоттенхэма, уже который год подряд в топе АПЛ, прекрасный игрок
+2
0
+2
Ответ NerdFromNerd
Так же как и Месси с Холландом и другими)) Но тут в принципе надоо понимать, что конкурировать в Азии с корейцами очень тяжело, у них дикая популярность на родине. Вот например, многие удивятся, но: "Как сообщает французский журналист Абделла Булма, на популярность Мбаппе претендует южнокорейский футболист Ли Кан Ин. Футболки с его фамилией на спине и 19-м номером продаются даже лучше, чем джерси главной звезды команды. Инсайдер утверждает, на официальном сайте и в магазинах клуба Ли Кан Ин пользуется немного большей популярностью."
Десятый раз один и тот же коммент копировать не надоело ?
+1
0
+1
Ответ buba 99
потому что свобода голосования, а не вот этот позор " лучшего игрока года 23". Такой позор Роналду не нужен Честно надо выигрывать
И в чем была "несвобода голосования" при вручении золотого мяча и The Best?
+1
0
+1
Оказывается, что этот Португалец7 по итогами голосования в Азии не является лучшим, и он там даже не второй) Ха-ха-ха)
+3
-2
+1
Несправедливо. Нужно было дать Месси за матч против Саудовской Аравии
+3
-2
+1
Ответ hedgehog111
ну не мудрено! так ведь азиаты голосовали поэтому и результат такой))
Результат такой справедливый, потому что Месси нет
+1
0
+1
Оцените пожалуйста.

Сон Хын Мин купил звание лучшего в Азии.
В седьмой раз.
+2
-1
+1
Ответ Мохнатый55
Рон Ал Ду занял третье место.
КРо на льду?
+1
0
+1
Какой-то бред. Ведь Месси же был в этом году в Азии, разве этого не достаточно для вручения награды?
+5
-4
+1
Ответ Defulsh
Оцените пожалуйста. Сон Хын Мин купил звание лучшего в Азии. В седьмой раз.
🤦🏻‍♀️
0
0
0
Ответ bulka333
фруктовый король и здесь не победил...
Клубника переспела
0
0
0
Ответ Илья Мурашов
Вот ответ всем, кто считал, что Роналду место в номинантах на ЗМ и The Best. Его даже в СА и в Азии лучшим не считают.
А кто так считал интересно? Что-то не видел таких.
Да и то, что он в тройке в Азии уже удивительно. Первые двое играет в топ лигах.
+1
-1
0
Ответ fedya.abdulaev@icloud.com
Ну это п-дец какой-то был бы месси там 100 процентный ему дали
Наоборот хорошо, что он не играет в Азии и хоть где-то справедливый результат. А то надоел уже награды красть
+9
-9
0
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