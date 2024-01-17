Бензема хочет уйти из «Аль-Иттихада». Несколько клубов АПЛ заинтересованы

Теги Карим Бензема Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Ранее нападающий был отстранен от тренировочных сборов с «Аль-Иттихадом» по решению главного тренера.

Как утверждает ESPN, француз рассматривает возможность ухода из клуба и изучает возможные варианты. 36-летний футболист недоволен тем, как складывается его пребывание в чемпионате Саудовской Аравии.

Отмечается, что обладателем «Золотого мяча»-2022 интересуются несколько клубов АПЛ. Один из этих клубов может быть «Челси», хотя ранее сообщалось, что «синие» предпринимали никаких шагов по подписанию Бензема.

Возвращение в «Реал» не считается возможным.

Сам «Аль-Иттихад» не хочет ни продавать, ни отдавать Карима в аренду. 

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60 комментариев
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А вот и разваливается потихоньку саудовский проект, думал все дольше продержится
+60
-8
+52
Ладно когда снежок меняющий свои взгляды каждые 5 минут как Хендерсон уходит, но Бензема, брат всех мусульман который был подписан для продвижения турнира бежит оттуда спустя полгода, это вызывает только улыбку:))) Но Кринжу даже лучше, меньше конкурентов, больше мусорных голов этой арабской медиалиге:))
+39
-18
+21
Проект Верблюдия закончен! Алилуя
+19
-9
+10
Ответ Дзмітрый Фарботка
О каких привычках идёт речь? Что арабу Бензема не понравилось в мусульманской стране за 100-200 миллионов в год?
Ни один из моих знакомых арабов, живущих в Европе, не хочет ездить домой больше чем на неделю-две. Потому что даже за очень большие деньги сервис, мягко говоря, средний, не говоря про религию
+10
-1
+9
Ответ Marcus-light
Странно было считать, что большие игроки в старости готовы отказаться от своих дурацких привычек. Роналду - да, там дисциплина, но никак не Бензема и Хендерсон
О каких привычках идёт речь?
Что арабу Бензема не понравилось в мусульманской стране за 100-200 миллионов в год?
+10
-1
+9
Ответ Горец916
Комментарий скрыт
Там лига не мусорная, а основана на коммерческом потенциале, где цена франшизы и порог вступления в лигу 500 млн, и заполучить клуб МЛС это уже престиж для потенциального инвестора. Забитые стадионы, ТВ контракты на миллиарды с Эпл, мировые селебы на каждом матче, у многих доли в клубах, забитые до отказа современные стадионы, а не саранча на тухлом стадионе при жаре в +50:)))
+16
-10
+6
Ответ Football poet
А вот и разваливается потихоньку саудовский проект, думал все дольше продержится
Но как же так?! Криштиано ведь открыл дверь в новый чудесный мир, а эти неблагодарные хотят убежать🤦🏻‍♂️
+11
-5
+6
Ответ Marcus-light
Странно было считать, что большие игроки в старости готовы отказаться от своих дурацких привычек. Роналду - да, там дисциплина, но никак не Бензема и Хендерсон
про какие дурацкие привычки ты говоришь?))
+5
0
+5
Ответ Капибарбер
Бензема, Фирмино, Хендерсон на момент подписания жили в иллюзорном мире, который придумали фанаты Рональду, за это Бенз и поплатился
В СА идут потому что там платят нереальные для всего остального мира деньги, и ни по каким другим причинам.
+6
-1
+5
Ответ Football poet
А вот и разваливается потихоньку саудовский проект, думал все дольше продержится
Странно было считать, что большие игроки в старости готовы отказаться от своих дурацких привычек. Роналду - да, там дисциплина, но никак не Бензема и Хендерсон
+10
-5
+5
В Палестину пусть валит
+4
-1
+3
Ответ Дзмітрый Фарботка
О каких привычках идёт речь? Что арабу Бензема не понравилось в мусульманской стране за 100-200 миллионов в год?
то что он европеец по менталитету с самого рождения и не всё можно купить за деньги, и миллионеру это понятнее чем нам.
+3
0
+3
Лучше бы в Лион вернулся и помог своему родному клубу, вот это была бы красивая история!:)
+4
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+3
Ох, где эти Кавказские бышовцы которые рассказывали про крутость верблюжий лиги?
+4
-2
+2
Ответ хавбек+
списанных игроков сауды летом не набирали, все кого забрали в сериале бы лет пять ещё бегали
Ой херня. Канте уже давно не бегает. Менди привозит как дворовый вратарь, да и не спасает совсем. Хендо ужасен последние годы. Кулибали сейчас бездарен абсолютно, да ему и 32. Bейналдум 33 летний травмат, который в той же Серии А провалился. Никаких 5 лет ни один из перечисленных мною игроков в Серии А не отыграл бы, а зная их лички, они туда даже переходить бы не захотели.
+2
0
+2
Чемпионат Саудовской Аравии - это надолго и серьезно. Верной дорогой в топ 5 идут.
+3
-1
+2
Ответ Tristan...
Инвалидов разгромить и Барса может, а что насчёт пикового соперника? Как это делала Барса с Реалом
это когда реал разнес в щепки 4-0 чемпиона испании и якобы лучшую оборону в мире?
+2
0
+2
Ответ Tristan...
Кроос: «Позорище» И это обладатель ЗМ, на секундочку
4-1
+4
-3
+1
Ответ nmnackjbxkasbk
между ними и до этого было недопонимание
Да, но после 7 октября это уже конфликт, а не недопонимание
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Ладно когда снежок меняющий свои взгляды каждые 5 минут как Хендерсон уходит, но Бензема, брат всех мусульман который был подписан для продвижения турнира бежит оттуда спустя полгода, это вызывает только улыбку:))) Но Кринжу даже лучше, меньше конкурентов, больше мусорных голов этой арабской медиалиге:))
Каким образом присутствие или отсутствие нападающего в другой команде повлияет на количество голов Криштиану? Или лишь бы ляпнуть?🤣
+2
-1
+1
Бензема, Фирмино, Хендерсон на момент подписания жили в иллюзорном мире, который придумали фанаты Рональду, за это Бенз и поплатился
+8
-7
+1
Ответ Tristan...
Раз в год и Винисиус стреляет
Причём здесь Винисиус?)
Ну раз ты про него вспомнил, стреляет он 3 раза за 32 минуты)
+1
0
+1
Жизнь в Саудии настолько невыносима, что даже сотни мультов эту боль унять не могут?!
+2
-1
+1
Да уж.. золотая клетка она такая
+1
0
+1
Ответ Tristan...
Кроос: «Позорище» И это обладатель ЗМ, на секундочку
Кросс про молодых говорил, про доигрывать карьеру ничего
0
0
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Ответ Олег Тюткало
Да, но после 7 октября это уже конфликт, а не недопонимание
на Востоке часто одно от другого и не отличить
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Сдувается чемпик.
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Ответ Олег Тюткало
Будто бы подтверждается версия об участии Бензема в движении Братьев мусульман. После 7 октября у организации с СА большие разногласия.
между ними и до этого было недопонимание
0
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Почему то не удивлён, что самые первые из мусульманского мира бегут мусульмане и те кто громче всех разглагольствовал , что это суперлига, будущее футбола, лучшее место на земле бла бла...
+2
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0
Ответ rigobersong
Ладно когда снежок меняющий свои взгляды каждые 5 минут как Хендерсон уходит, но Бензема, брат всех мусульман который был подписан для продвижения турнира бежит оттуда спустя полгода, это вызывает только улыбку:))) Но Кринжу даже лучше, меньше конкурентов, больше мусорных голов этой арабской медиалиге:))
Кринж это ты 🤡
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