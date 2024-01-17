Бензема хочет уйти из «Аль-Иттихада». Несколько клубов АПЛ заинтересованы

Карим Бензема может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Ранее нападающий был отстранен от тренировочных сборов с « » по решению главного тренера.

Как утверждает ESPN, француз рассматривает возможность ухода из клуба и изучает возможные варианты. 36-летний футболист недоволен тем, как складывается его пребывание в чемпионате Саудовской Аравии.

Отмечается, что обладателем «Золотого мяча»-2022 интересуются несколько клубов . Один из этих клубов может быть « », хотя ранее сообщалось, что «синие» предпринимали никаких шагов по подписанию .

Возвращение в « » не считается возможным.

Сам «Аль-Иттихад» не хочет ни продавать, ни отдавать Карима в аренду.