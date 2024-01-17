Бензема хочет уйти из «Аль-Иттихада». Несколько клубов АПЛ заинтересованы
Карим Бензема может продолжить карьеру в чемпионате Англии.
Ранее нападающий был отстранен от тренировочных сборов с «Аль-Иттихадом» по решению главного тренера.
Как утверждает ESPN, француз рассматривает возможность ухода из клуба и изучает возможные варианты. 36-летний футболист недоволен тем, как складывается его пребывание в чемпионате Саудовской Аравии.
Отмечается, что обладателем «Золотого мяча»-2022 интересуются несколько клубов АПЛ. Один из этих клубов может быть «Челси», хотя ранее сообщалось, что «синие» предпринимали никаких шагов по подписанию Бензема.
Возвращение в «Реал» не считается возможным.
Сам «Аль-Иттихад» не хочет ни продавать, ни отдавать Карима в аренду.
Что арабу Бензема не понравилось в мусульманской стране за 100-200 миллионов в год?
Ну раз ты про него вспомнил, стреляет он 3 раза за 32 минуты)