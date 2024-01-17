Генич проиграл 15-20 млн рублей на ставках: «Активно играю уже лет восемь. Это не лудомания – я не продавал машину, не выносил из дома вещи»
Константин Генич рассказал, что проиграл больше 10 миллионов рублей на ставках.
– Сколько ты проиграл [на ставках]?
– Меня трудно назвать шпилером. Мне в комментариях пишут, мол, лудоман, все проиграл. Если бы я все проиграл, я бы не мог приехать сюда на шоу на машине, не смог бы купить дом, о котором долго мечтал. Это не лудомания.
В какой-то момент мне не нравилось, что я проигрываю. Я ненавижу проиграть и не отыграться. Меня это затаскивало.
Активно я играю уже лет восемь. Это началось примерно в 2016 году. На Евро-2016 я уже играл.
– Какую сумму ты проиграл? 10 миллионов есть?
– Есть.
– До 20 миллионов? Или больше?
– Я не считал, но думаю, что примерно в этом диапазоне. 15-20 миллионов. Это глупость, я признаю. Но это никогда не влияло на продажи – я не продавал машину, не выносил из дома вещи.
– А сколько максимально выигрывал?
– Тысяч 300.
– Остановился сам? Или специалисты помогали?
– Я могу продолжить сейчас. Я ходил к разным людям, но очень сложно найти специалиста. Есть группы, секты, где ты садишься и говоришь: «Я игрок». Но это болезнь, когда ты все проиграл, когда тащишь все из дома, начинаешь брать взаймы, кредиты.
У меня были встречи с психологом. Она посоветовала купить в «Детском мире» рулетку и крутить ее. То есть, вообще не понимала, о чем со мной говорить. Это развлечение. Просто для кого-то оно поставить 500 рублей, а для кого-то – 5 тысяч.
Для меня, слава богу, это развлечение не уходит в небеса. Могу 10 тысяч поставить. Но к 50 годам стараюсь себя контролировать, – сказал комментатор «Матч ТВ».
Генич сейчас: Это не лудомания – я не продавал машину, не выносил из дома вещи
Ну надо проиграть и квартиру, и машину сразу, а то 20 млн видимо мало, чтоб Генич понял что ставки - это не его
Если человек на свое развлечение потратил деньги, которые у него есть и которые он может позволить себе потратить на своё развлечение, то с чего вы вдруг ему диагнозы ставите?
Почему 2 миллиона в год потратить в казино или у букмекера - это не норм, а проесть их на Мальдивах - норм?
Каждый сам решает как развлекаться, пока это не причиняет вреда окружающим.
Зависимость - это психический недуг. Который проявляется в том числе в отмазках, оправданиях, отрицании своего заболевания.