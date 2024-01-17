Генич проиграл 15-20 млн рублей на ставках: «Активно играю уже лет восемь. Это не лудомания – я не продавал машину, не выносил из дома вещи»

Теги премьер-лига Россия Константин Генич Ставки на футбол деньги Футбол

Константин Генич рассказал, что проиграл больше 10 миллионов рублей на ставках.

– Сколько ты проиграл [на ставках]?

– Меня трудно назвать шпилером. Мне в комментариях пишут, мол, лудоман, все проиграл. Если бы я все проиграл, я бы не мог приехать сюда на шоу на машине, не смог бы купить дом, о котором долго мечтал. Это не лудомания.

В какой-то момент мне не нравилось, что я проигрываю. Я ненавижу проиграть и не отыграться. Меня это затаскивало.

Активно я играю уже лет восемь. Это началось примерно в 2016 году. На Евро-2016 я уже играл.

– Какую сумму ты проиграл? 10 миллионов есть?

– Есть.

– До 20 миллионов? Или больше?

– Я не считал, но думаю, что примерно в этом диапазоне. 15-20 миллионов. Это глупость, я признаю. Но это никогда не влияло на продажи – я не продавал машину, не выносил из дома вещи.

– А сколько максимально выигрывал?

– Тысяч 300.

– Остановился сам? Или специалисты помогали?

– Я могу продолжить сейчас. Я ходил к разным людям, но очень сложно найти специалиста. Есть группы, секты, где ты садишься и говоришь: «Я игрок». Но это болезнь, когда ты все проиграл, когда тащишь все из дома, начинаешь брать взаймы, кредиты.

У меня были встречи с психологом. Она посоветовала купить в «Детском мире» рулетку и крутить ее. То есть, вообще не понимала, о чем со мной говорить. Это развлечение. Просто для кого-то оно поставить 500 рублей, а для кого-то – 5 тысяч.

Для меня, слава богу, это развлечение не уходит в небеса. Могу 10 тысяч поставить. Но к 50 годам стараюсь себя контролировать, – сказал комментатор «Матч ТВ». 

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173 комментария
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Псих не признаёт себя психом, алкоголик редко отдаёт себе отчёт, в том, что он алкоголик. Так и лудоман - ну подумаешь, 20 млн. руб. проиграл, квартиру-то я не проигрывал. Значит не лудоман.
+307
-17
+290
Проиграть 20 мультов не лудомания. Ясненько, понятненько...
+122
-9
+113
"я пью уже десять лет без остановки, но белочку ещё не ловил, поэтому меня нельзя назвать алкоголиком"
+93
-7
+86
В конце 90- х - начале 2000-х в Спортлэнде и Ампире постоянно пересекался с ребятами с НТВ плюс по ставкам. Особенно Мельников этим жил, но и Вася частенько, и Розанов. Честно, не знаю, как с этого соскочить можно. Никак, наверное. Я с 91 года играю, и вроде жив пока, и не нищий, но просрал не только бабло, лямов 30-40 наверное в сумме, хотя по нынешним ценам больше намного, но и всю жизнь свою. Это страшней, чем алкашка или наркомания даже. Тех то хотя бы сразу видно. А здесь внешне нормальный человек. А внутри ничего. Пустота. Попробую может пост написать на эту тему, может поможет кому. Но за рекламу букмекеров на ТВ уголовка должна быть. Это убийство. Причем не одного человека, а и его ближайшего кружения тоже
+47
0
+47
Матч Тв получает бабло от буков, Генич как сотрудник канала потом просто делает им кэшбек, сливая деньги обратно букмекерам. И получается квартиру он всё-таки проиграл - если взять даже 15 млн, то это двушка в Москве не самая плохая, а то и трёшка.
+43
-3
+40
уверен много проиграл именно на матчах Реал))
+37
-2
+35
Генич 3 года назад: Копил деньги, чтобы купить квартиру детям, но ничего не вышло. Сейчас почти завязал – точно близок к финишу

Генич сейчас: Это не лудомания – я не продавал машину, не выносил из дома вещи

Ну надо проиграть и квартиру, и машину сразу, а то 20 млн видимо мало, чтоб Генич понял что ставки - это не его
+35
-1
+34
Естественно это лудомания, причем запущенная ,страшная это болезнь сам страдаю от нее всю жизнь( Проиграл мб тыщ 500-600 лет за 10-15 ..
+30
-4
+26
Ответ zzzeeerrrooo
Комментарий скрыт
Речь не о суммах,а о количестве ставок, сколько ты этому посвящаешь сил и времени, постоянно хочешь ещё ещё ещё.
+27
-1
+26
Ответ Pertinax Gandi
Псих не признаёт себя психом, алкоголик редко отдаёт себе отчёт, в том, что он алкоголик. Так и лудоман - ну подумаешь, 20 млн. руб. проиграл, квартиру-то я не проигрывал. Значит не лудоман.
Так для Генича 20 млн это не большие деньги, у него много проектов, работа, реклама от тех же буков. Если человек играет в удовольствие и прекрасно понимает что может условные 10-20% от своей зарплаты потратить на ставки зная что проиграешь, но ты получаешь удовольствие от процесса, то тут ничего от лудомании нет:)
+77
-56
+21
Еще продашь и вынесешь)
+23
-3
+20
Ответ rigobersong
Так для Генича 20 млн это не большие деньги, у него много проектов, работа, реклама от тех же буков. Если человек играет в удовольствие и прекрасно понимает что может условные 10-20% от своей зарплаты потратить на ставки зная что проиграешь, но ты получаешь удовольствие от процесса, то тут ничего от лудомании нет:)
Так лудомания – это зависимость, формирующаяся на фоне прилива эмоций от игры на что-то. Здесь не важно, сколько ты ставишь. Важно то, что ты проигрываешь, но продолжаешь ставить, потому что кайфуешь от процесса игры на что-то. Это и есть лудомания
+22
-2
+20
Ответ rigobersong
Так для Генича 20 млн это не большие деньги, у него много проектов, работа, реклама от тех же буков. Если человек играет в удовольствие и прекрасно понимает что может условные 10-20% от своей зарплаты потратить на ставки зная что проиграешь, но ты получаешь удовольствие от процесса, то тут ничего от лудомании нет:)
20 миллионов для него не большие деньги? Не подскажете в таком случае где он свой Роллс Ройс паркует?
+24
-5
+19
Ответ Pertinax Gandi
Псих не признаёт себя психом, алкоголик редко отдаёт себе отчёт, в том, что он алкоголик. Так и лудоман - ну подумаешь, 20 млн. руб. проиграл, квартиру-то я не проигрывал. Значит не лудоман.
Лудомания - это болезнь.
Если человек на свое развлечение потратил деньги, которые у него есть и которые он может позволить себе потратить на своё развлечение, то с чего вы вдруг ему диагнозы ставите?
Почему 2 миллиона в год потратить в казино или у букмекера - это не норм, а проесть их на Мальдивах - норм?
Каждый сам решает как развлекаться, пока это не причиняет вреда окружающим.
+24
-5
+19
как человек играющий с 1994 года передаю геничу : ЭТО ЛУДОМАНИЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+15
0
+15
Ответ scanner c
уверен много проиграл именно на матчах Реал))
поэтому так орал когда Реал забивал?
+16
-1
+15
Ответ Pertinax Gandi
Псих не признаёт себя психом, алкоголик редко отдаёт себе отчёт, в том, что он алкоголик. Так и лудоман - ну подумаешь, 20 млн. руб. проиграл, квартиру-то я не проигрывал. Значит не лудоман.
Слушай, ну я ставлю 100,200,500,1000 и это никак не повлияет на мое финансовое положение, чисто ради интереса и азарта. Для кого-то условная тысяча это 50000 тысяч, которые тоже никак не скажутся на кошельке. Ну проиграл и проиграл, я столько же в день зарабатываю, не страшно. Поэтому нужно более широко мыслить, а не только себя или знакомых в пример приводить
+38
-23
+15
Генич никогда симпатий не вызывал, но тут только можно посочувствовать. 20 млн проиграл, а говорит об этом так спокойно… чувствую, что настоящие приключения у него ещё впереди
+13
0
+13
Ему наверное Черданцев прогнозы давал-вот он и проиграл столько)))
+11
0
+11
Ну и теперь ясно, что когда он или Чердак (в большей степени) орут в эфире, это ставка заходит))
+12
-1
+11
Нормальные зарплаты на Газпром ТВ
+15
-4
+11
А потом комментирует не без предвзятого отношения...
+12
-1
+11
Очень жуткая болезнь на самом деле... И Генич ею болен. Я сам только благодаря тому что растёт любимый сын , смог вылечиться от этой гадости
+11
-1
+10
Ответ Glukinho
какая разница, куда он спускает свои собственные 20 млн
Т.е. если человек, скажем, набухал за 8 лет, пропив 20 млн на вискари, то ’это не алкоголизм, какая разница, куда спускает свои деньги’? Ага. Дело не в % от доходов, а в регулярности. Это зависимость.
+12
-3
+9
По ’логике’ этого наркомана, если курящий скуривает хоть пачку в день, но ’вещи из дома не продавал’, то он не зависимый от никотина? Или если бухает регулярно, спустил на водку миллионы, но ’квартиру пока не пропил’, значит, не алкоголик?
Зависимость - это психический недуг. Который проявляется в том числе в отмазках, оправданиях, отрицании своего заболевания.
+8
0
+8
Ну конечно не продавал машину, вещи не выносил а просто проиграл квартиру в Москве (по проигранным бабкам)! Лучше бы Черданцеву занял, он бы ипотеку закрыл хотя-бы...)))
+10
-2
+8
Ответ Glukinho
какая разница, куда он спускает свои собственные 20 млн
Какая разница, что криминальные структуры получают деньги за счёт больного человека! Это его выбор 🤡
+16
-8
+8
Ответ rigobersong
Так для Генича 20 млн это не большие деньги, у него много проектов, работа, реклама от тех же буков. Если человек играет в удовольствие и прекрасно понимает что может условные 10-20% от своей зарплаты потратить на ставки зная что проиграешь, но ты получаешь удовольствие от процесса, то тут ничего от лудомании нет:)
’у него много проектов, работа, реклама от тех же буков’ - зарабатывает от рекламы буков и эти же деньги отдает им, проигрывая. Но это ’не лудомания, ага’. Его сделали барыгой этого наркотика, прослойкой. Он его сам употребляет и работает на вышестоящих барыг на распространение.
+10
-2
+8
если говорит, что проиграл 15-20, значит реально спустил миллионов 50-60. Раз не признает, что это проблема, то не скоро вылечится. А вообще забавно, что он считает, что если еще не продал дом и машину. то это не проблема)...
+8
0
+8
Чем больше читаю подобные истории, тем меньше хочу влезать в данное болото. Не играл, и не буду
+8
-1
+7
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