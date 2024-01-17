Круговой доиграет сезон в «Зените-2»

Данил Круговой больше не сыграет в Мир РПЛ в этом сезоне.

Защитник «Зенита» летом перейдет в . Сегодня клубы официально объявили о предстоящем трансфере.

Во второй половине сезона-2023/24 25-летний игрок будет выступать за « » во Второй лиге.

Круговой – воспитанник « ». В 2018 году он перешел в «Уфу», но уже в 2020-м вернулся в петербургскую команду, с которой трижды выиграл чемпионат России.

В этом сезоне Данил сыграл в 12 матчах , но всего три раза провел на поле все 90 минут. Статистика защитника – здесь.