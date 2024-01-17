Круговой доиграет сезон в «Зените-2»

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Данил Круговой больше не сыграет в Мир РПЛ в этом сезоне.

Защитник «Зенита» летом перейдет в ЦСКА. Сегодня клубы официально объявили о предстоящем трансфере.

Во второй половине сезона-2023/24 25-летний игрок будет выступать за «Зенит-2» во Второй лиге.

Круговой – воспитанник «Зенита». В 2018 году он перешел в «Уфу», но уже в 2020-м вернулся в петербургскую команду, с которой трижды выиграл чемпионат России.

В этом сезоне Данил сыграл в 12 матчах РПЛ, но всего три раза провел на поле все 90 минут. Статистика защитника – здесь.

114 комментариев
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Странное решение от Зенита. Для чего такая показательная порка? Могли бы в Сочи отдать в аренду до конца сезона тогда уж. По примеру Спартака, который отдал Дзюбу в Ростов перед уходом в Зенит.
Представляю, что Круговой может наговорить молодым игрокам второй команды и какой пример отношения они будут иметь перед глазами. Излишняя токсичность в Зените 2 практически гарантирована.
+113
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Ссылка??)
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+28
Лихо его подрезали. Неплохо. Ну главное зп идет! И срок.
+21
-5
+16
Ответ Peter Parker
Странное решение от Зенита. Для чего такая показательная порка? Могли бы в Сочи отдать в аренду до конца сезона тогда уж. По примеру Спартака, который отдал Дзюбу в Ростов перед уходом в Зенит. Представляю, что Круговой может наговорить молодым игрокам второй команды и какой пример отношения они будут иметь перед глазами. Излишняя токсичность в Зените 2 практически гарантирована.
Потому что это Зенит. Хотят - берут игроков просто чтобы за конкурентов не играли, хотят - не отпускают, чтобы в Питере на лавке сидели. Если без разрешения кто-то хочет уйти - показательная порка. За игровой практикой или в Сочи, или никуда.
+34
-20
+14
а когда инсайды про это появились, в комментах писали, что все это вымыслы журналюг😁😁😁
+12
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+10
Ответ Егор Крид58
а если Сантос сломается ?
Во-первых Сантос не ломается, во-вторых Алип-терминатор есть.
+10
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+9
Ответ Никита Аксанов
Так а смысл его в первой команде держать, если уходит? Лучше Зенит-2, чем лавку полировать.
Все игроки рано или поздно уходят - смысл их в составе держать?
+12
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+9
Ответ Егор Крид58
а если Сантос сломается ?
Всегда можно использовать на этой позиции Эраковича или Караваева. Ничего страшного
+9
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+7
кто-то напишет, что ЦСКА ослабляет конкурента?)
+9
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+6
Ответ Peter Parker
Странное решение от Зенита. Для чего такая показательная порка? Могли бы в Сочи отдать в аренду до конца сезона тогда уж. По примеру Спартака, который отдал Дзюбу в Ростов перед уходом в Зенит. Представляю, что Круговой может наговорить молодым игрокам второй команды и какой пример отношения они будут иметь перед глазами. Излишняя токсичность в Зените 2 практически гарантирована.
Какая разница что он им наговорит))) Эти игроки все равно никогда не будут играть в основе Зенита .
+7
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+6
Ответ Slavnov
2 унижение и сбежал, послав медведева и зп будет получать не напрягаясь, красавчик
До вашей крали далеко. Заплатили такие бабки, а он помахал ручкой и свалил. Знатно нахлобучил и унизил. Красавчик!
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Ответ Ruscello
Зачем продавать его конкурентам?
ни продают, он свободным агентом переходит, с Зенитом он по деньгам не сошёлся
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Ответ Nogoi89
Ну, если не дурак, не будет говорить. Да и пацаны не дураки, наверное. Какой смысл слушать обиженника? Ведь, Круг сторона конфликта, а значит он будет предвзят.
Да здесь даже если не слушать, пример показательный: в основе свои нужны только для лавки, а если хочешь играть, можешь уйти только в Сочи. А в основе будут играть бразильцы и колумбийцы.
+11
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+5
Ответ Spartakus1984
Кинул зенит,а они на зло будут мариновать его во второй команде)).
Как бы у ваших один прожорливый Жора бунт не устроил). А Круговой так и так под Сантосом на скамейке
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Ответ naxerger
я одного не пойму: зачем он ЦСКА сдался? абсолютно донный уровень
ЦСКА сам клуб дно с дно составом.
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Ответ Spartakus1984
Кинул зенит,а они на зло будут мариновать его во второй команде)).
Его привозы стоили команде очков
Шансы ему Семак давал
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+4
правильно зачем немотивированный игрок в составе, можно и к Владу отправить в медиалигу
+5
-1
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Ответ Serge Vendino
Да здесь даже если не слушать, пример показательный: в основе свои нужны только для лавки, а если хочешь играть, можешь уйти только в Сочи. А в основе будут играть бразильцы и колумбийцы.
Дак если свои в разы слабее бразильцев и колумбийцев, то с чего они должны в основе быть?
Тот же Круговой в сравнении с Дугласом - Гранта-барабан против Бентли.
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0
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Ответ Кирилл
Слушайте, я не думаю что Круговой так резко бы стал требовать увеличение минут на поле за полгода до истечения контракта. По деньгам возможно, конечно. Но в ЦСКА он идет точно на меньшую зп, чем мог бы сидеть в Зените - я как болельщик ЦСКА вам говорю. Он же даже на сборы с вами поехал, насколько я знаю. А сейчас после новости о подписании контракта с ЦСКА бах - и резко отправлен в Зенит-2. Как говорится: Совпадение ? - Не думаю.
Понятно, что это случилось в результате переговоров о новом контракте. Но, из Зенита много кто уходил, и мало кто через дубль. Вот о чем речь.
+3
0
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Не помню, когда в последний раз кого вот так в дубль ссылал. Видимо какую то договоренность Данил нарушил. Если это так, то очень некрасивый поступок по отношению к родному клубу
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-7
+3
Видать Даня что-то не то сделал, раз Семак его во второй Зенит отправил. Ведь давал же играть.
+5
-2
+3
Ответ Peter Parker
Странное решение от Зенита. Для чего такая показательная порка? Могли бы в Сочи отдать в аренду до конца сезона тогда уж. По примеру Спартака, который отдал Дзюбу в Ростов перед уходом в Зенит. Представляю, что Круговой может наговорить молодым игрокам второй команды и какой пример отношения они будут иметь перед глазами. Излишняя токсичность в Зените 2 практически гарантирована.
Ну, если не дурак, не будет говорить. Да и пацаны не дураки, наверное. Какой смысл слушать обиженника? Ведь, Круг сторона конфликта, а значит он будет предвзят.
+10
-8
+2
Считают себя великим клубом, а пакостят как малые дети
+2
0
+2
Ответ Sultan Abdulazizov
молод ещё.если возьмёт себя в руки,возможно что нибудь да вырастет
25 лет человеку, если у этому возрасту ума нет, то и дальше вряд ли появится
+3
-1
+2
а если Сантос сломается ?
+4
-2
+2
Ответ Peter Parker
Странное решение от Зенита. Для чего такая показательная порка? Могли бы в Сочи отдать в аренду до конца сезона тогда уж. По примеру Спартака, который отдал Дзюбу в Ростов перед уходом в Зенит. Представляю, что Круговой может наговорить молодым игрокам второй команды и какой пример отношения они будут иметь перед глазами. Излишняя токсичность в Зените 2 практически гарантирована.
Ничего странного, он подписал контракт за спиной у руководства и тренера.
+4
-2
+2
Ответ Slavnov
Да вы в футболе разбираетесь, как зенит в лиге чемпионов играет, всегда в конце,крал одной арендой в апл отбил большую часть трансфера,а потом были еще 2 или 3 аренды,в германии,голландии
А вы ещё лучше разбираетесь. Как спартак в лиге чемпионов играет. Всегда вылет в квалификации. Ах да, забыл 2 героические ничьи с Марибором. Какими арендами крал мог отбить если приостановил контракт и свалил. Ну у ваших и промес не уголовник, хотя по одному делу уже признан виновным)). Тушинские художники так видят
+2
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Ответ Spartakus1984
Кинул зенит,а они на зло будут мариновать его во второй команде)).
Как там кралотилы и прочая шушера спартачок кинули, напомнить?
+2
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Ответ Marat_NJL
Надо Зенит в Зенит 33 тогда переименовать. У вас больше половины игроков по-крысиному в команду перешли)) один достался в свое время по цене не самого последнего айфона, другой говорил, что выбрал Локомотив, а потом бац и не Локомотив. И тд и тп)
один достался в свое время по цене не самого последнего айфона
***
Которого до это Рубин купил за эту сумму?

другой говорил, что выбрал Локомотив
***
О ком речь?
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Ответ ЗЕНИТ65
ЦСКА ослабляет. Правда, ЦСКА не конкурент, но всё равно. Написал.
Так, в этом то и шутка, дружищеее! Молодец!)
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