Круговой доиграет сезон в «Зените-2»
Данил Круговой больше не сыграет в Мир РПЛ в этом сезоне.
Защитник «Зенита» летом перейдет в ЦСКА. Сегодня клубы официально объявили о предстоящем трансфере.
Во второй половине сезона-2023/24 25-летний игрок будет выступать за «Зенит-2» во Второй лиге.
Круговой – воспитанник «Зенита». В 2018 году он перешел в «Уфу», но уже в 2020-м вернулся в петербургскую команду, с которой трижды выиграл чемпионат России.
В этом сезоне Данил сыграл в 12 матчах РПЛ, но всего три раза провел на поле все 90 минут. Статистика защитника – здесь.
Представляю, что Круговой может наговорить молодым игрокам второй команды и какой пример отношения они будут иметь перед глазами. Излишняя токсичность в Зените 2 практически гарантирована.
Шансы ему Семак давал
Тот же Круговой в сравнении с Дугласом - Гранта-барабан против Бентли.
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Которого до это Рубин купил за эту сумму?
другой говорил, что выбрал Локомотив
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О ком речь?