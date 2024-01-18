Пресс-конференцию только для женщин организовала президент «Палмейрас» Лейла Перейра: «Хотим, чтобы мужчины почувствовали то, что мы чувствуем с рождения»

«Палмейрас» устроил пресс-конференцию исключительно для женщин.

Мероприятие организовала президент бразильского клуба Лейла Перейра.

«Для меня огромное удовольствие быть здесь с вами в этот день, который, без тени сомнения, является историческим для нас, женщин. Я не знаю ни одного случая в мире, чтобы на пресс-конференции присутствовали только женщины.

Когда у нас возникла эта идея, мы ее огласили и, как ни странно, я услышал много вопросов: «Почему только женщины?» Я говорю мужчинам: не впадайте в истерику (смеется). Разве не так о нас говорят? Мы не истерички, мы просто хотим, чтобы они почувствовали то, что мы, женщины, чувствуем с самого рождения.

Мы не хотим привилегий. Мы хотим иметь возможность показать, что мы компетентны, мы хотим иметь место в мире футбола, который такой мужской.

Я постоянно хожу на пресс-конференции, и там одни мужчины. Я созываю пресс-конференции в академии и вижу 30 мужчин и двух-трех женщин. Я чувствую себя совершенно одинокой, поэтому нам нужно остановить это. Не может быть нормальным то, что всего одна женщину руководит топ-клубом в Южной Америке. Почему это происходит? Потому что мы страдаем от ограничений.

Мы можем быть там, где захотим, именно поэтому мы сегодня встретились. Пусть сегодняшний день станет для нас, женщин, важной вехой в том, чтобы всегда стоять на своем. У нас есть способности, мы просто хотим больше возможностей», – сказала Перейра во вступительной речи.

После Перейра отвечала на футбольные вопросы, в том числе объявив о продлении контракта тренера .

В конце конференции президент « » вновь вернулась к теме присутствия женщин в футболе.

«Было огромным удовольствием быть с вами, это стало событием. Конечно, я не могу делать так на каждой пресс-конференции. Но за два часа мужчины-журналисты почувствовали то, что мы чувствовали всю свою жизнь.

Я от всего сердца надеюсь, что мне не придется снова созывать женскую конференцию, чтобы быть здесь с женщинами. Пусть СМИ станут более открытыми и привлекут больше женщин. Было очень приятно быть с вами, мы замечательные. Спасибо», – подытожила Перейра.

Фото: palmeiras.com.br/Cesar Greco