КХЛ. «Авангард» против ЦСКА, «Трактор» примет «Северсталь», СКА сыграет с «Амуром»

Теги Авангард ЦСКА Северсталь СКА Трактор Амур Автомобилист результаты матчей Динамо Минск КХЛ Адмирал Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Авангард» примет ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Трактор» сыграет с «Северсталью», СКА будет противостоять «Амуру». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – ЦСКА
Дата проведения
17 января, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

Трактор – Северсталь
Дата проведения
17 января, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Автомобилист – Адмирал
Дата проведения
17 января, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

Динамо Минск – Куньлунь
Дата проведения
17 января, 19.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

СКА – Амур
Дата проведения
17 января, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

5 комментариев
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За Авангард!
+5
-3
+2
Сегодня на ветке ожидается вакханалия омских болельщиков. С высокой вероятностью Авангард выиграет у ЦСКА, и что тут начнется — страшно представить!..
+2
-2
0
Авангард конечно должен выиграть у ватного Цска. Амур тоже любит проигрывать у нас ) а мы у них , в 19ч30м начало , они спать будут на льду))
+1
-1
0
Коники минусят омских от бессилья) )
+1
-1
0
Е5 коней, Е5
0
0
0
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