КХЛ. «Авангард» против ЦСКА, «Трактор» примет «Северсталь», СКА сыграет с «Амуром»
«Авангард» примет ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Трактор» сыграет с «Северсталью», СКА будет противостоять «Амуру».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 17 января, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 17 января, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 17 января, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 17 января, 19.30, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 17 января, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.