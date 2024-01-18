НХЛ. «Флорида» уступила «Детройту», «Нью-Джерси» проиграл «Монреалю», матч «Чикаго» против «Баффало» перенесен

Теги результаты матчей Нью-Джерси Баффало Монреаль Флорида Детройт Чикаго НХЛ Хоккей

«Флорида» уступила «Детройту» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси» проиграл «Монреалю» (2:3). Встреча «Чикаго» и «Баффало» перенесена на завтра из-за сложных погодных условий.

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Флорида – Детройт 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
18 января, 03.00, «FLA Live Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 25 Райнхарт (Куликов, Лунделль)
1:1 – 31 Расмуссен (Копп, Мяяття)
2:1 – 31 Форслинг (Беннетт)
2:2 – 46 Фаббри (Мяяття, Расмуссен)
2:3 – 61 Ларкин (Перрон, Гостисбеер)
Вратари: Бобровский 26/29 – Лайон 32/34.

 

Нью-Джерси – Монреаль 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Дата проведения
18 января, 03.00, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 12 Слафковски (Кофилд)
0:2 – 34 Руа (Армия, Монахан)
1:2 – 41 Хольц (Мерсер, Немец)
2:2 – 41 Люк Хьюз (Майер, Хишир)
2:3 – 55 Кофилд (Харрис, Монахан)
Вратари: Доус 22/25 – Монтембо 28/30.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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29 комментариев
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Райнхарт вторая игра подряд гол в меньшинстве! 8-ая игра подряд с результативным действием, при игре в разных составах(лучший в истории лиги по этому показателю). 500 очков в НХЛ! Красавчик!
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Ответ about nothing
Колхоз одним словом... Вот в Татарстане тоже снег, но матч Ак Барса с Ладой не переносят
Ну в Казани к снегопадам всё же больше привыкли. А тут как и с переносом матча НФЛ : власти хотят снизить нагрузку на инфраструктуры и уменьшить количество пробок и аварий. В частности для того, чтобы службы спасения успели к месту потенциальной аварии тех, кому необходимо ехать на работу.
+9
0
+9
Ответ Коршунов-73
Кстати Баффало - Чикаго вроде на завтра перенесли, что там у них, опять Ниагара замерзла?)
Ожидался (ожидается) сильный снежный шторм, ввели ограничение на поездки.
+3
0
+3
Экблад косячник
+2
0
+2
Ответ Коршунов-73
Кстати Баффало - Чикаго вроде на завтра перенесли, что там у них, опять Ниагара замерзла?)
Колхоз одним словом... Вот в Татарстане тоже снег, но матч Ак Барса с Ладой не переносят
+4
-2
+2
Посмотрю на Пантер сегодня. У них была весёлая последняя игра с Анахаймом. Cowboys from Hell!
+2
-1
+1
Чикага-Буффало, отменяется,поэтому Бедард,мог и не сыграть,зачем пропускать)
+4
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неплохо крылья смотрятся
+1
-1
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В целом, невесело сегодня во Флориде.
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Ответ Кефтеме
Комментарий скрыт
Ну вот приняли
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Ответ Диандерталец
Посмотрю на Пантер сегодня. У них была весёлая последняя игра с Анахаймом. Cowboys from Hell!
Флорида вообще весело играет в этом сезоне.
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Ответ Коршунов-73
Кстати Баффало - Чикаго вроде на завтра перенесли, что там у них, опять Ниагара замерзла?)
Тихо всё пока. Температура за бортом -10С. Снег не идёт.
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Ответ Лорд раздевалки 1
Флорида примет
Нас минусили , в итоге мы правы
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Ответ Диандерталец
Райнхарт вторая игра подряд гол в меньшинстве! 8-ая игра подряд с результативным действием, при игре в разных составах(лучший в истории лиги по этому показателю). 500 очков в НХЛ! Красавчик!
Рейнхарт, как по мне, пересидел в Баффало.
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