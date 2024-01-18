НХЛ. «Флорида» уступила «Детройту», «Нью-Джерси» проиграл «Монреалю», матч «Чикаго» против «Баффало» перенесен
«Флорида» уступила «Детройту» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Нью-Джерси» проиграл «Монреалю» (2:3). Встреча «Чикаго» и «Баффало» перенесена на завтра из-за сложных погодных условий.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «FLA Live Arena»
- 1:0 – 25 Райнхарт (Куликов, Лунделль)
- 1:1 – 31 Расмуссен (Копп, Мяяття)
- 2:1 – 31 Форслинг (Беннетт)
- 2:2 – 46 Фаббри (Мяяття, Расмуссен)
- 2:3 – 61 Ларкин (Перрон, Гостисбеер)
- Вратари: Бобровский 26/29 – Лайон 32/34.
- Дата проведения
- 18 января, 03.00, «Prudential Center»
- 0:1 – 12 Слафковски (Кофилд)
- 0:2 – 34 Руа (Армия, Монахан)
- 1:2 – 41 Хольц (Мерсер, Немец)
- 2:2 – 41 Люк Хьюз (Майер, Хишир)
- 2:3 – 55 Кофилд (Харрис, Монахан)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.