Хендерсон отказался от 4 млн фунтов отложенной зарплаты, чтобы разорвать контракт с «Аль-Иттифаком». Ему придется самому платить саудовцам бонусы за выступления в «Аяксе»
Джордан Хендерсон отказался от 4 млн фунтов ради ухода из «Аль-Иттифака».
Ранее стало известно, что полузащитник договорился о расторжении контракта с саудовским клубом ради перехода в «Аякс». 33-летний игрок перешел в «Аль-Иттифак» летом 2023 года из «Ливерпуля».
Сообщалось, что англичанину не платили в Саудовской Аравии: он договорился с «Аль-Иттифаком» об отсрочке, чтобы избежать налогов в Великобритании.
По информации журналиста Бена Джейкобса, Хендерсон отказался от причитающейся отложенной зарплаты (около 4 млн фунтов). Источники в Саудовской Аравии утверждают, что этим игрок фактически покрыл расходы «Аль-Иттифака» на трансфер из «Ливерпуля», который якобы обошелся саудовцам в 4 млн фунтов, а не в 12.
В то же время Хендерсону не пришлось компенсировать подписные бонусы и расходы клуба на его переезд.
При этом Джордану придется самому платить «Аль-Иттифаку» сумму бонусов за выступления в «Аяксе» при определенных условиях.
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О чем Хендерсон вообще думал, когда подписывал контракт с командой из провинциального городка в консервативной стране?
Марья Ивановна показывает на уроке детям кирпич и спрашивает:
- Вовочка, о чем ты думаешь видя этот кирпич?
- О бабах Марь Ивановна.
- Вовочка, а почему о бабах?
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