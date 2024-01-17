Хендерсон отказался от 4 млн фунтов отложенной зарплаты, чтобы разорвать контракт с «Аль-Иттифаком». Ему придется самому платить саудовцам бонусы за выступления в «Аяксе»

Джордан Хендерсон отказался от 4 млн фунтов ради ухода из «Аль-Иттифака».

Ранее стало известно, что полузащитник договорился о расторжении контракта с саудовским клубом ради перехода в « ». 33-летний игрок перешел в « » летом 2023 года из «Ливерпуля».

Сообщалось, что англичанину не платили в Саудовской Аравии: он договорился с «Аль-Иттифаком» об отсрочке, чтобы избежать налогов в Великобритании.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Хендерсон отказался от причитающейся отложенной зарплаты (около 4 млн фунтов). Источники в Саудовской Аравии утверждают, что этим игрок фактически покрыл расходы «Аль-Иттифака» на трансфер из «Ливерпуля», который якобы обошелся саудовцам в 4 млн фунтов, а не в 12.

В то же время Хендерсону не пришлось компенсировать подписные бонусы и расходы клуба на его переезд.

При этом придется самому платить « » сумму бонусов за выступления в « » при определенных условиях.

Почему Хендерсон не вернется в АПЛ? Ответ прост: чтобы из-за налогов не потерять 8 млн фунтов