Хендерсон отказался от 4 млн фунтов отложенной зарплаты, чтобы разорвать контракт с «Аль-Иттифаком». Ему придется самому платить саудовцам бонусы за выступления в «Аяксе»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак деньги Футбол

Джордан Хендерсон отказался от 4 млн фунтов ради ухода из «Аль-Иттифака».

Ранее стало известно, что полузащитник договорился о расторжении контракта с саудовским клубом ради перехода в «Аякс». 33-летний игрок перешел в «Аль-Иттифак» летом 2023 года из «Ливерпуля».

Сообщалось, что англичанину не платили в Саудовской Аравии: он договорился с «Аль-Иттифаком» об отсрочке, чтобы избежать налогов в Великобритании.

По информации журналиста Бена Джейкобса, Хендерсон отказался от причитающейся отложенной зарплаты (около 4 млн фунтов). Источники в Саудовской Аравии утверждают, что этим игрок фактически покрыл расходы «Аль-Иттифака» на трансфер из «Ливерпуля», который якобы обошелся саудовцам в 4 млн фунтов, а не в 12.

В то же время Хендерсону не пришлось компенсировать подписные бонусы и расходы клуба на его переезд.

При этом Джордану придется самому платить «Аль-Иттифаку» сумму бонусов за выступления в «Аяксе» при определенных условиях.

Почему Хендерсон не вернется в АПЛ? Ответ прост: чтобы из-за налогов не потерять 8 млн фунтов

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39 комментариев
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Хотел скрыть доходы и уйти чистым, а в итоге арабы еще и на счетчик поставили)
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Я всегда подозревал что он немного туповатый
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Ответ Евгений Квасников
какой-то бред уже пишут если честно.
Ничего не бред, просто Хендерсон оказался слишком ограниченным даже для спортсмена.Он думал, что провинциальный городок в пустыне ничем не отличается от Англии, кроме погоды.А оказалось, что очутился в другом мире.
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какой-то бред уже пишут если честно.
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Лохендерсон
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Офигенно съездил заработать на безбедную старость. Ржу в голосину. Бензема следующий?
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Хотел заработать лёгких денег, в итоге полгода провёл в пустыне забесплатно и ещё может уйти в минус, просто анекдот, это что-то из комедийного жанра, не Хендерсон, а мистер Бин какой-то)
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Худшая антиреклама для Саудовского чемпионата. Те, кто хотел заработать теперь задумаются. В итоге схлопывается даже быстрее Китая
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Хендерсон так резво бежит из Аравии будто бы местный принц принял всерьез его увлечения по защите ЛГБТ и решил подкатить
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Не по теме, но никто не знает, можно ли теперь в комментах на спортсе называть кого-то сраным кроме хацкевича?
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Жара +50, антисанитария с саранчой на стадионах, полупустые трибуны, другая культура и законы, что могло пойти не так:))
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казалось бы, бегай зп получай, да на пенсию. ну фиг знает что там 🤷
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Если правда, то поток звездных пенсионеров сейчас схлынет. Плохая реклама. Получается, если ехать в СА, то с концами и надолго
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Сказочный персонаж 😏
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Лишь бы убежать из этого арабского ада,саудовская авария это не про футбол ,хоть вы триллионы платите ...
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Скоро будет топ-чемпионат, команды в ЛЧ, стремительное развитие) Ага, угу)
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Ответ Александр Иванов
казалось бы, бегай зп получай, да на пенсию. ну фиг знает что там 🤷
Тоже не понимаю. Ходи на тренировки, игры, отдыхай дома.
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Я вот не понимаю, у него интернета чтоль нет и смартфона?Это особенный регион, даже в Дубае далеко не каждый иностранец приживется.

О чем Хендерсон вообще думал, когда подписывал контракт с командой из провинциального городка в консервативной стране?
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Ответ Гол в девятину
Я вот не понимаю, у него интернета чтоль нет и смартфона?Это особенный регион, даже в Дубае далеко не каждый иностранец приживется. О чем Хендерсон вообще думал, когда подписывал контракт с командой из провинциального городка в консервативной стране?
думал что вытерпит ради пенсии 350к в неделю. Но соблазны оказались сильнее)
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Бредовая история. Казалось бы, доиграй сезон и кайфуй
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Есть ощущение, что Хендерсон погорячился
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О чём он думал.. Когда переходил?..

Марья Ивановна показывает на уроке детям кирпич и спрашивает:
- Вовочка, о чем ты думаешь видя этот кирпич?
- О бабах Марь Ивановна.
- Вовочка, а почему о бабах?
- А я всегда о них думаю
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Что Хендерсон какой-то нереальный кран) по всем статья опростоволосился, хорошо хоть титулы с Ливерпулем взял
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Что-то постепенно побежали чтоль звёзды оттуда? Заскучали по блэкджеку со шлюхами?
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Через пару часов. Новая новость. Новые подробности перехода в Аякс. Хендерсону раз в месяц нужно летать в СА и мыть ноги шейху, чтобы отыграть сезон в Голландии
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всего 33 года , а такое ощущение что ему 43 ))) интересно, вернётся ли на высокий уровень или сдал окончательно..
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Сам футболист может не шибко умен, но к концу карьеры его помощники и близкие просто не позволили бы ему подписаться на таких условиях. Бред.
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Что же могло заставить его так быстро отказаться от всего этого, интересно
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Ответ Александр Иванов
казалось бы, бегай зп получай, да на пенсию. ну фиг знает что там 🤷
не просто бегай, а давай результат на поле... нет результата, тогда и тренер и болелы недовольны - всё просто
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Ответ Евгений Квасников
какой-то бред уже пишут если честно.
А что вы хотели на ветке про СА
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