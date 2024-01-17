Оби Микел о The Best: «Если убрать Месси, Аргентина будет выигрывать? «Сити» знает, как побеждать без Холанда – создают моменты, забивают»

Джон Оби Микел объяснил вручение награды The Best Лионелю Месси.

– Люди, которые выступают в защиту Холанда, говорят, что победа на ЧМ учитывалась в прошлом году.

– Я этого не понимаю. Холанд – великолепный футболист. Он играет за « ». «Ман Сити» – это команда, которая создает моменты и выигрывает матчи.

Сколько он пропустил, 9 матчей, 10? Что они делают? Они проиграли один матч из 9 или 10. Они создают моменты, они забивают голы. Они знают, как побеждать без . Если убрать из сборной , они будут выигрывать? Вот об этом я и говорю.

Месси для меня величайший (Оби Микел употребил термин GOAT – greatest of all time, лучший на все времена – Sports.ru). Он заканчивает, они оба [с ] заканчивают. Пришло время нового поколения, а это хороший способ их проводить, – сказал бывший футболист «Челси».

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд пропустил 9 матчей во всех турнирах – в этих матчах «Манчестер Сити» одержал 8 побед и один раз сыграл вничью. В последний раз «горожане» проиграли 6 декабря в матче с «Астон Виллой» – в этом матче норвежец получил травму.