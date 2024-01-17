Оби Микел о The Best: «Если убрать Месси, Аргентина будет выигрывать? «Сити» знает, как побеждать без Холанда – создают моменты, забивают»
Джон Оби Микел объяснил вручение награды The Best Лионелю Месси.
– Люди, которые выступают в защиту Холанда, говорят, что победа на ЧМ учитывалась в прошлом году.
– Я этого не понимаю. Холанд – великолепный футболист. Он играет за «Ман Сити». «Ман Сити» – это команда, которая создает моменты и выигрывает матчи.
Сколько он пропустил, 9 матчей, 10? Что они делают? Они проиграли один матч из 9 или 10. Они создают моменты, они забивают голы. Они знают, как побеждать без Холанда. Если убрать Месси из сборной Аргентины, они будут выигрывать? Вот об этом я и говорю.
Месси для меня величайший (Оби Микел употребил термин GOAT – greatest of all time, лучший на все времена – Sports.ru). Он заканчивает, они оба [с Роналду] заканчивают. Пришло время нового поколения, а это хороший способ их проводить, – сказал бывший футболист «Челси».
В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд пропустил 9 матчей во всех турнирах – в этих матчах «Манчестер Сити» одержал 8 побед и один раз сыграл вничью. В последний раз «горожане» проиграли 6 декабря в матче с «Астон Виллой» – в этом матче норвежец получил травму.
В финале ЧМ Ди Мария вытащил матч (забил и заработал пенальти для Месси), и лишь потом поломался, так Мбаппе чуть не увез кубок мира, который Анхель фактически на блюдце принес для Лионеля.
-Месси был лучшим на чм, без Месси Аргентина не выиграла бы, Месси заслуженно выиграл
Выпустил меня из чс - уважение 👍
😐 Филипе Луис вспомнил 1 грязный прием против Ди Марии, который когда-то ему посоветовал Агуэро. Сегодня бразилец попросил у Анхеля прощения
https://sprts.cc/LTiOA6
В финале и Эдер португальцев затащил