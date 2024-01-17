Оби Микел о The Best: «Если убрать Месси, Аргентина будет выигрывать? «Сити» знает, как побеждать без Холанда – создают моменты, забивают»

Теги Криштиану Роналду Джон Оби Микел Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Эрлинг Холанд The Best Футбол

Джон Оби Микел объяснил вручение награды The Best Лионелю Месси.

– Люди, которые выступают в защиту Холанда, говорят, что победа на ЧМ учитывалась в прошлом году.

– Я этого не понимаю. Холанд – великолепный футболист. Он играет за «Ман Сити». «Ман Сити» – это команда, которая создает моменты и выигрывает матчи.

Сколько он пропустил, 9 матчей, 10? Что они делают? Они проиграли один матч из 9 или 10. Они создают моменты, они забивают голы. Они знают, как побеждать без Холанда. Если убрать Месси из сборной Аргентины, они будут выигрывать? Вот об этом я и говорю.

Месси для меня величайший (Оби Микел употребил термин GOAT – greatest of all time, лучший на все времена – Sports.ru). Он заканчивает, они оба [с Роналду] заканчивают. Пришло время нового поколения, а это хороший способ их проводить, – сказал бывший футболист «Челси».

В нынешнем сезоне Эрлинг Холанд пропустил 9 матчей во всех турнирах – в этих матчах «Манчестер Сити» одержал 8 побед и один раз сыграл вничью. В последний раз «горожане» проиграли 6 декабря в матче с «Астон Виллой» – в этом матче норвежец получил травму.

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74 комментария
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Без Месси - ХЗ, а вот без Ди Марии никогда не выигрывала. Как только Анхель выпадал из состава, так Аргентина сразу вылетала, стоило ему сыграть в финале кубка Америки (2021) - сразу взяли, спустя 28 лет.

В финале ЧМ Ди Мария вытащил матч (забил и заработал пенальти для Месси), и лишь потом поломался, так Мбаппе чуть не увез кубок мира, который Анхель фактически на блюдце принес для Лионеля.
+66
-31
+35
-но Оби, награду давали без чм, чм не учитывалась
-Месси был лучшим на чм, без Месси Аргентина не выиграла бы, Месси заслуженно выиграл
+23
-3
+20
Ответ Камбоджа Иванов
Без Месси - ХЗ, а вот без Ди Марии никогда не выигрывала. Как только Анхель выпадал из состава, так Аргентина сразу вылетала, стоило ему сыграть в финале кубка Америки (2021) - сразу взяли, спустя 28 лет. В финале ЧМ Ди Мария вытащил матч (забил и заработал пенальти для Месси), и лишь потом поломался, так Мбаппе чуть не увез кубок мира, который Анхель фактически на блюдце принес для Лионеля.
Ди Мария сильнее Рональду получается, ведь он и ему ЛЧ в 2014 принёс)
+26
-15
+11
Ну до этого как-то два ЧМ Аргентина выиграла же
+12
-1
+11
Будет.
+18
-8
+10
Ответ Капибарбер
Ди Мария сильнее Рональду получается, ведь он и ему ЛЧ в 2014 принёс)
А причем тут Роналду? Или у фанатиков Месси сразу защитная реакция включается с перекладыванием стрелок? Мне нравятся и Месси и Роналду, но факт в том, что Ди Мария сыграл в 2 финалах со сборной - и выиграл, вот и всё.
+16
-8
+8
Если его убрать то будет сложнее оправдать его следующий ЗМ
+8
-2
+6
Ответ Камбоджа Иванов
Без Месси - ХЗ, а вот без Ди Марии никогда не выигрывала. Как только Анхель выпадал из состава, так Аргентина сразу вылетала, стоило ему сыграть в финале кубка Америки (2021) - сразу взяли, спустя 28 лет. В финале ЧМ Ди Мария вытащил матч (забил и заработал пенальти для Месси), и лишь потом поломался, так Мбаппе чуть не увез кубок мира, который Анхель фактически на блюдце принес для Лионеля.
Ди Мария играл в проигранных финалах копы в 2015 и 2016 годах
+7
-2
+5
Ответ Saddam Huseyn
Комментарий удален модератором
Где я вообще писал что Ди Мария лучше Месси? Прочти что я написал. 🧯 как раз тебе пригодится, если ты так горишь и приписываешь мне тезисы о которых я не писал. Причем тут лучше или хуже?
+4
0
+4
Ответ Камбоджа Иванов
А причем тут Роналду? Или у фанатиков Месси сразу защитная реакция включается с перекладыванием стрелок? Мне нравятся и Месси и Роналду, но факт в том, что Ди Мария сыграл в 2 финалах со сборной - и выиграл, вот и всё.
а финал без Ди Марии вышли, нет разве?) Копа Америка: Месси лучший бомбардир и ассистент, но победу принес Ди Мария. Эти сказки глорам Роналду рассказывай.
+12
-8
+4
Оби Микел показал, как голосовали за Месси в the best- не зная критериев, а просто так, ткнули кнопку кто больше нравится или больше примелткался и баста.
+4
-1
+3
Ответ Капибарбер
Ди Мария сильнее Рональду получается, ведь он и ему ЛЧ в 2014 принёс)
Эдер сильнее роналду!:)
+17
-14
+3
Вот и логика голосовавших. Игрокам все равно че там должны не должны учитывать
+2
0
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Без Месси - ХЗ, а вот без Ди Марии никогда не выигрывала. Как только Анхель выпадал из состава, так Аргентина сразу вылетала, стоило ему сыграть в финале кубка Америки (2021) - сразу взяли, спустя 28 лет. В финале ЧМ Ди Мария вытащил матч (забил и заработал пенальти для Месси), и лишь потом поломался, так Мбаппе чуть не увез кубок мира, который Анхель фактически на блюдце принес для Лионеля.
Если уж совсем глубоко копнуть, то можно вспомнить еще и гол Ди Марии в финале пекинской Олимпиады в 2008 году. То есть, Анхель начал приносить трофеи Месси еще когда это не стало мейнстримом)
+4
-2
+2
Ответ Камбоджа Иванов
Без Месси - ХЗ, а вот без Ди Марии никогда не выигрывала. Как только Анхель выпадал из состава, так Аргентина сразу вылетала, стоило ему сыграть в финале кубка Америки (2021) - сразу взяли, спустя 28 лет. В финале ЧМ Ди Мария вытащил матч (забил и заработал пенальти для Месси), и лишь потом поломался, так Мбаппе чуть не увез кубок мира, который Анхель фактически на блюдце принес для Лионеля.
на это фоне забавно выглядит отношение к Ди Марии сожителя Месси Агуэро🤦
+5
-3
+2
Ответ Капибарбер
нужно ещё подождать всего то 36 лет, чтобы Аргентина вновь выиграла ЧМ
Так говоришь как будто Месси 5 из 5 ЧМ выиграл, а не 1
+3
-1
+2
ошибка перехода к Пепу, что все считают, что и без тебя легко будут побеждать. ДеБрюйне на этом погорел, вот теперь Родри и Холланд. В Реале у каждого было бы по ЗМ, потому что там любят индивидуальности.
+2
0
+2
Отличный аргумент, как у Полуяхтова в Оренбурге
+3
-1
+2
Ответ Tristan...
Чуть из отбора не вылетели, пока Месси пропустил несколько матчей в 2018
Не знал, что The Best вручали за 2018
+2
-1
+1
Ответ mr kovalsky
я куда ни захожу всю вижу твою аву и твои комменты против всех, кто хейтит месси, неужели на сайте нет ничего интереснее? типо новости про других людей или комментарии про другие персоны
Про других (вне тем о Месси) тоже писал. Не так много

Выпустил меня из чс - уважение 👍
+1
0
+1
Ответ Хызыр
Без Месси Аргентина бы не выиграла чм, потому что именно для него все было куплено. Если же смотреть по игре, то кроме пробития пенок, Месси по сути на поле только путался под ногами
ноунейму со Спортса виднее, чем Оби Микелю🤡
+5
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Ответ Капибарбер
а после ухода от Модрича, сколько Рональду раз ЛЧ выиграл? 🤔
Роналду и без Модрича ЛЧ выигрывал за Юнайтед))
+1
0
+1
Ответ Хызыр
Без Месси Аргентина бы не выиграла чм, потому что именно для него все было куплено. Если же смотреть по игре, то кроме пробития пенок, Месси по сути на поле только путался под ногами
Надеюсь это сарказм иначе все плохо
+4
-3
+1
Ответ Камбоджа Иванов
Без Месси - ХЗ, а вот без Ди Марии никогда не выигрывала. Как только Анхель выпадал из состава, так Аргентина сразу вылетала, стоило ему сыграть в финале кубка Америки (2021) - сразу взяли, спустя 28 лет. В финале ЧМ Ди Мария вытащил матч (забил и заработал пенальти для Месси), и лишь потом поломался, так Мбаппе чуть не увез кубок мира, который Анхель фактически на блюдце принес для Лионеля.
Ди Мария - лучший аргентинский игрок. На уровне сборных именно с его игрой ключевые победы. Копа, тот же ЧМ, Олимпиада.
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-2
+1
Ответ Капибарбер
Комментарий удален модератором
Так если этот чел не знает критериев)
+2
-1
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Ответ Капибарбер
обсуждать личную жизнь мужчин это ваше 👏
вот это, полагаете, личная жизнь:
😐 Филипе Луис вспомнил 1 грязный прием против Ди Марии, который когда-то ему посоветовал Агуэро. Сегодня бразилец попросил у Анхеля прощения

https://sprts.cc/LTiOA6
+2
-1
+1
Ответ Камбоджа Иванов
Без Месси - ХЗ, а вот без Ди Марии никогда не выигрывала. Как только Анхель выпадал из состава, так Аргентина сразу вылетала, стоило ему сыграть в финале кубка Америки (2021) - сразу взяли, спустя 28 лет. В финале ЧМ Ди Мария вытащил матч (забил и заработал пенальти для Месси), и лишь потом поломался, так Мбаппе чуть не увез кубок мира, который Анхель фактически на блюдце принес для Лионеля.
Это финалы. А если взять весь турнир?
В финале и Эдер португальцев затащил
+5
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+1
Ответ AlexZhano__
Если убрать пенальти, будет ли побеждать Аргентина?
Если убрать пенальти - не будет Рональду
+3
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0
Ответ old folk
ФИФА вообще плохо умеет в рейтинги - что в случае с рейтингом сборных, что в выборе лучшего игрока мира. Месси уехал доигрывать, первые полгода в ПСЖ бесславно закончились в 1/8 ЛЧ, вторые полгода про него вообще не было слышно. Вообще. Даже новости придумать было не из чего. И эти ребята из сборных хотят убедить нас, что он был лучшим? В такие моменты меня радует принцип американских лиг: не был в финале, MVP не получишь. Даже если был в финальной серии и проиграл, ты должен совершить чудо, чтобы получить MVP. Какое чудо Месси совершил в 2023, я хз
"ФИФА вообще плохо умеет в рейтинги" - ты вообще в школе учился?
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Ответ Хызыр
Без Месси Аргентина бы не выиграла чм, потому что именно для него все было куплено. Если же смотреть по игре, то кроме пробития пенок, Месси по сути на поле только путался под ногами
так путался, что Йошкара в полуфинале мордой об газон водил, еще и защитников Нидерланды и французов
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