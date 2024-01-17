Владельцы «Ромы» были недовольны конфликтностью Моуринью – он часто обвинял судей и не брал ответственность на себя. Игроки жаловались на тренера Райану Фридкину
Названы причины увольнения Жозе Моуринью из «Ромы».
Вчера римский клуб объявил об отставке португальского специалиста с поста главного тренера. До конца сезона командой будет руководить Даниэле де Росси.
Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, вчера владельцы «Ромы» Дэн и Райан Фридкины провели встречу с Моуринью, на которой стороны выразили претензии друг к другу.
Так, руководители клуба были разочарованы результатами клуба в этом сезоне, а также устали от поведения тренера. Они были недовольны тем, что он постоянно создавал конфликтные ситуации, обвинял судей и отказывался брать вину на себя.
Особенно Фридкины были обеспокоены тем, что произошло после финала Лиги Европы – после матча главный тренер «Ромы» на парковке «Пушкаш Арены» крикнул арбитру Энтони Тэйлору: «Какой позор, вы – гребаный позор». Эту ситуацию называют переломным моментом – считается, что Моуринью нанес ущерб своему имиджу.
В середине декабря владельцы клуба выдвинули Моуринью ультиматум и проинформировали его о том, что необходимо исправить сложившуюся ситуацию. Отмечается, что Райан Фридкин даже получал жалобы от игроков на тренера.
Маур все правильно сделал, вылил каку на судейку, он того вполне заслуживал))
"Надеюсь, меня поймут правильно, но я хочу поздравить "Наполи" с победой в чемпионате. Скудетто – их, они его взяли, и это заслуженно."
Португальский тренер после поединка лично пришёл в раздевалку хорватской команды, чтобы поздравить соперников с победой.
Напомним, что "Динамо" З выбило "Тоттенхэм" из ЛЕ, разгромив "шпор" дома со счётом 3:0 после гостевого поражения 0:2
Судьи очень сильно влияют на результат и нытьё тренеров часто вполне оправданно. Я бы не сказал что нытье тренеров подрывает репутацию, если бы это было, то клубы штрафовали тренеров за нытьё, но этого не происходит.
Ему лучше было уйти с Ромы, амбиции клуба максимум 6 место. Подписание Либалы и Луки это не исправит, так как оборона нулевая.
И силами Маура и его глоров этот матч оброс легендами о небывалом судейском ограблении уровня Эвребе
Самое смешное, что никакого ограбления не было
Не было ни одного вопиющего момента, ни одной критичной ошибки
С горем пополам можно несколько эпизодов назвать спорными
Но кого это уже волнует )
Ранее в других клубах если Моуринью гасил игрока, то окончательно.
Фридкины этой информацией в СМИ снимают ответственность с себя. Жозе часто говорил о своей вине за результаты.
меньше минуты на поиск и сразу нашел нытьё.
Только без него Роме придется долго ждать евротрофеи. Им, судя по всему, просто попасть в еврокубки будет проблемно))
Я бы что предложил владельцам: надо было не увольнять Жозе, а предоставить ему 2х летний оплачиваемый отпуск. Обновить состав, убрать тех кто "жаловался", и с новым составом Жозе принес бы Риму еще один - два хотя бы больших финала.
Они бы даже из группы не вышли, но надо же какое чудо, в последних двух матчах из группы судьи не засчитали чистые голы в ворота Ромы.
Особенно в матче с Хиком, сейчас зашёл на канал Ромы пересмотреть, и надо же, они тот гол показали, но из-за чего его отменили нет))) потому что сами понимают что небыло там фола, вот и подрезали ролик. Хорошо что есть и другие ролики на ютубе.
Глоры Маура великолепны
Если бы я не знал состав "Ромы" и не знал составы других итальянских клубов, подумал бы, что он тренирует "Лутон" в АПЛ
Если бы Моуринью нужны были деньги укатил бы летом в СА на 50 млн. в год
Но скоро владельцы познают всю любовь футбольных европейских болельщиков, как ее прочувствовали Глейзеры - когда Рома начнет пикировать вниз 👇
Вроде младшенький Фридкин любит посещать Олимпико 😅
В Челси тоже ныл.