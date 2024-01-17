Владельцы «Ромы» были недовольны конфликтностью Моуринью – он часто обвинял судей и не брал ответственность на себя. Игроки жаловались на тренера Райану Фридкину

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Дэн Фридкин Футбол

Названы причины увольнения Жозе Моуринью из «Ромы».

Вчера римский клуб объявил об отставке португальского специалиста с поста главного тренера. До конца сезона командой будет руководить Даниэле де Росси.

Как сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Repubblica, вчера владельцы «Ромы» Дэн и Райан Фридкины провели встречу с Моуринью, на которой стороны выразили претензии друг к другу.

Так, руководители клуба были разочарованы результатами клуба в этом сезоне, а также устали от поведения тренера. Они были недовольны тем, что он постоянно создавал конфликтные ситуации, обвинял судей и отказывался брать вину на себя.

Особенно Фридкины были обеспокоены тем, что произошло после финала Лиги Европы – после матча главный тренер «Ромы» на парковке «Пушкаш Арены» крикнул арбитру Энтони Тэйлору: «Какой позор, вы – гребаный позор». Эту ситуацию называют переломным моментом – считается, что Моуринью нанес ущерб своему имиджу.

В середине декабря владельцы клуба выдвинули Моуринью ультиматум и проинформировали его о том, что необходимо исправить сложившуюся ситуацию. Отмечается, что Райан Фридкин даже получал жалобы от игроков на тренера.

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94 комментария
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А что, Тейлор финал ЛЕ отсудил хорошо чтоли)))

Маур все правильно сделал, вылил каку на судейку, он того вполне заслуживал))
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а в чем он не прав по поводу судейства Тэйлора? Это он ещё мягко выразился о нем
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Чтобы выйти в финал кубка Роме надо было провести целых 14 матчей. Чтобы в финале судья этот последний матч фактически убил. И не важно по каким причинам, но, думаю, что всем понятно, если фамилия судьи Тейлор. Так что реакция ЖМ была вполне объяснимой. А вот клуб, у которого подобных трофеев нет и, возможно, еще долго не будет, фактически промолчал.
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Слили тренера, который заставлял футболистов пахать на поле, пахать на тренировках. Взяли удобного Де Росси, теперь футболисты вообще забьют на футбол. Ожидаю Рому на 10 местах к концу сезона.
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Ну по Тейлору странные претензии. Из-за судейства упустили еврокубок. Это не рядовой матч. Выход в ЛЧ и куча денег. Моуринью там можно понять
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Комментарий скрыт
В прошлом сезоне, ещё по ходу чемпионата перед игрой с Наполи сказал следующее:
"Надеюсь, меня поймут правильно, но я хочу поздравить "Наполи" с победой в чемпионате. Скудетто – их, они его взяли, и это заслуженно."
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
ахаха )))) Ну сказать что титул должен был достаться Роме, занявшей 7 место, было бы перебором даже для сбитого жо. Я всё же имел ввиду один матч, а не целый сезон.
Наставник лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью отметил игру футболистов загребского "Динамо" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Португальский тренер после поединка лично пришёл в раздевалку хорватской команды, чтобы поздравить соперников с победой.

Напомним, что "Динамо" З выбило "Тоттенхэм" из ЛЕ, разгромив "шпор" дома со счётом 3:0 после гостевого поражения 0:2
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Все новости на спортс.ру превратились в какие-то мелкие закулисные интрижки, типа желтой прессы. Становится все менее интересно(
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Ответ Старик Стариканов
а в чем он не прав по поводу судейства Тэйлора? Это он ещё мягко выразился о нем
Будь на его месте какой нибудь Артета с кулаками бы пошёл на Тэйлор. Тэйлор уже давно замечен в фаворитизме и свистит в пользу одной команды
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Ок назовите тренера который не ноёт на счет судейства? Пеп, Клопп, Пиоли, Артета, Анчи, Хави регулярно ноют. От Алонсо я вроде не помню, но выборка крайне мала у него и полного сезона нет.
Судьи очень сильно влияют на результат и нытьё тренеров часто вполне оправданно. Я бы не сказал что нытье тренеров подрывает репутацию, если бы это было, то клубы штрафовали тренеров за нытьё, но этого не происходит.
+13
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Ответ фк кабинет
Моуринью брали для попадания в ЛЧ(топ 4).Прошлый сезон 6 место,сейчас на 9 без шансов на ЛЧ.Его увольнение законномерно.
Ну вы тут перегнули. До 4 места 5 очков, следующие 5 туров это игры против дна турнирной таблицы. За 4 место ещё борьба впереди у всех есть шансы.

Ему лучше было уйти с Ромы, амбиции клуба максимум 6 место. Подписание Либалы и Луки это не исправит, так как оборона нулевая.
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Прошло полгода с момента финала ЛЕ
И силами Маура и его глоров этот матч оброс легендами о небывалом судейском ограблении уровня Эвребе
Самое смешное, что никакого ограбления не было
Не было ни одного вопиющего момента, ни одной критичной ошибки
С горем пополам можно несколько эпизодов назвать спорными
Но кого это уже волнует )
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Ответ Ихарь Окенфэйлов
Комментарий удален пользователем
Надеемся, что ты в итоге переплюнешь его и будешь адекватным 2 раза в год
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Будто Моур до "Ромы" не был конфликтным )
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У самого Жозе, помнится, был лишь один скандал с игроками в Роме: история с Карсдорпом, где публично его разнёс, а в итоге вернул в состав.

Ранее в других клубах если Моуринью гасил игрока, то окончательно.

Фридкины этой информацией в СМИ снимают ответственность с себя. Жозе часто говорил о своей вине за результаты.
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Ответ аdidаs
Индзаги не ноет
https://www.sports.ru/football/1114648834-indzagi-posle-22-inter-mog-povesti-31-no-nam-dayut-fol-posle-stolknove.html?ysclid=lrhpdcll9j865085059

меньше минуты на поиск и сразу нашел нытьё.
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эстетически к Жозе можно иметь претензии, но есть стойкое ощущение, что результаты теперь просядут дичайше
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Ответ Родри
А Моур ведь везде трезвонил о том какая у него с командой дружная семья ( кроме Дзаньоло) 🤭
Дазньоло, как раз Моур отпускать не хотел, его вышибли Фридкины, он хотел контракт с большими цифрами, который ему обещали, но не дали и ушел в самоволку.
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Ответ werowolf-gears
Помню МЮ Порту в 2004 когда Иванов не засчитал чистый гол Юнайтед
А ещё Маур приказал Фердинанду проспать допинг-тест и пропустить рещающий кусок сезона, а потом велел Ховарду отбить перед собой мяч. Валька Иванов как Валька Иванов. Не раз убивал Спартак в дерби с ОПГ цска
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Очередной эпизод сериала "Жозе и третий сезон в клубе"))
Только без него Роме придется долго ждать евротрофеи. Им, судя по всему, просто попасть в еврокубки будет проблемно))

Я бы что предложил владельцам: надо было не увольнять Жозе, а предоставить ему 2х летний оплачиваемый отпуск. Обновить состав, убрать тех кто "жаловался", и с новым составом Жозе принес бы Риму еще один - два хотя бы больших финала.
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Ответ Savarona25
Чтобы выйти в финал кубка Роме надо было провести целых 14 матчей. Чтобы в финале судья этот последний матч фактически убил. И не важно по каким причинам, но, думаю, что всем понятно, если фамилия судьи Тейлор. Так что реакция ЖМ была вполне объяснимой. А вот клуб, у которого подобных трофеев нет и, возможно, еще долго не будет, фактически промолчал.
Как начнёшь, так и закончишь. Если ты без судейских ошибок не можешь обыграть Хик и Лудогорец то нельзя даже заикаться что лишь из-за судей Рома не выиграла ЛЕ. Так ему и надо, нытику.
Они бы даже из группы не вышли, но надо же какое чудо, в последних двух матчах из группы судьи не засчитали чистые голы в ворота Ромы.
Особенно в матче с Хиком, сейчас зашёл на канал Ромы пересмотреть, и надо же, они тот гол показали, но из-за чего его отменили нет))) потому что сами понимают что небыло там фола, вот и подрезали ролик. Хорошо что есть и другие ролики на ютубе.
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После того финала , многие бы на судью крикнули , так что Моур очень деликатно выразился
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Ответ Momos
Т.е. руководство, которое довело крепкий клуб до ручки, что основной состав из собранных с миру по нитке посредственных арендников, решило, что тренер должен брать на себя ответственность за результат. Ну, так вам дают результат сильно выше, чем состав позволяет. Сейчас посмотрим, как физрук де Росси удержит команду хотя бы, где она есть.
"Выжимает максимум" трансформировалось в "результат сильно выше, чем позволяет состав" XD
Глоры Маура великолепны
Если бы я не знал состав "Ромы" и не знал составы других итальянских клубов, подумал бы, что он тренирует "Лутон" в АПЛ
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Ответ Пользователь_1113131100
Ну вы тут перегнули. До 4 места 5 очков, следующие 5 туров это игры против дна турнирной таблицы. За 4 место ещё борьба впереди у всех есть шансы. Ему лучше было уйти с Ромы, амбиции клуба максимум 6 место. Подписание Либалы и Луки это не исправит, так как оборона нулевая.
Моуринью проиграл всем конкурентам:Милану,Юве,Интеру,Лацио,Болонье.Ничьи с Фиорентиной и Аталантой.Так что без шансов на 4 место.
+8
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+2
Фундаментальное разногласие в том, что Жозе переживает за результат и успехи команды, а Фридкины просто пытаются денег заработать 🤣

Если бы Моуринью нужны были деньги укатил бы летом в СА на 50 млн. в год

Но скоро владельцы познают всю любовь футбольных европейских болельщиков, как ее прочувствовали Глейзеры - когда Рома начнет пикировать вниз 👇

Вроде младшенький Фридкин любит посещать Олимпико 😅
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Ответ ya_za_ac_milan
Рома нормально сейчас идет. Пусть тебя 9 место не смущает. Кучность в чемпионате большая. До зоны ЛЧ Роме 4-5 очков.
Мне, как фанату Лацио, тоже её нынешнее положение нравится )
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Ответ Экочёрт 4000
Прошло полгода с момента финала ЛЕ И силами Маура и его глоров этот матч оброс легендами о небывалом судейском ограблении уровня Эвребе Самое смешное, что никакого ограбления не было Не было ни одного вопиющего момента, ни одной критичной ошибки С горем пополам можно несколько эпизодов назвать спорными Но кого это уже волнует )
Да никто и не говорит ни о каком ограблении кроме персофанов мамуры, которые его боготворить будут, даже если он 7 место в чемпионате Белоруссии займет
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Ответ vel
Комментарий скрыт
Помню МЮ Порту в 2004 когда Иванов не засчитал чистый гол Юнайтед
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В барсу пусть идет - хуже не будет
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Ответ Proper Chels
Почеттино.
https://chelseanews.ru/novosti/350441-ty-chto-tvorish-lysyy-chert-glavnyy-trener-chelsi-naletel-na-sudyu-srazu-posle-finalnogo-svistka.html?ysclid=lrhrjmlh79481099608

В Челси тоже ныл.
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