МОК о допуске Израиля до МЧМ в 3-м дивизионе: «Борьба с дискриминацией – часть основополагающих принципов Олимпийской хартии. Всегда будем их придерживаться»

Теги ИИХФ МОК сборная Израиля Политика Хоккей

МОК прокомментировал решение ИИХФ допустить Израиль до МЧМ в третьем дивизионе.

10 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах.

Сегодня стало известно, что Международная федерация хоккея разрешила молодежной команде страны принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе. 

«МОК осведомлен о ситуации, обсуждал этот вопрос с НОК Израиля и ИИХФ в течение последних нескольких недель и очень четко изложил свою позицию.

Борьба с дискриминацией любого рода является частью основополагающих принципов Олимпийской хартии, и МОК всегда будет придерживаться этих принципов», – сообщили в пресс-службе МОК

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19 комментариев
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Официально говорят одно, а на практике делают другое.
Ах, да - с Россией это не дискриминация, а обеспечение безопасности... Блин, чуть не забыл )))
+42
-3
+39
Лицемерие просто зашкаливает.
+25
-2
+23
Ок, но как насчет хоккейной России (и спортсменов из других видов спорта)?
+17
-1
+16
Какая жесть, как вообще так можно лицемерить?
+12
-1
+11
Ответ GtSwan
Официально говорят одно, а на практике делают другое. Ах, да - с Россией это не дискриминация, а обеспечение безопасности... Блин, чуть не забыл )))
"Вы не понимаете, это другое"))
+12
-2
+10
Алло, чудики, чего дискриминируем тогда молодых хоккеистов одной большой и очень хоккейной страны? Блин, другое же... Забыл
+9
0
+9
Интересно одно: они все это говорят потому, что политическая обстановка не позволяет сказать вслух ничего иного, или сами верят в то, что говорят. Если второе, то прямо в зазеркалье каком-то живут.
+8
-1
+7
Ответ vzi
Ок, но как насчет хоккейной России (и спортсменов из других видов спорта)?
и Беларуси
+7
0
+7
Потрясающий цинизм. Просто нереальный. А ведь когда-то "1984" Оруэлла казалась мне просто идиотским набором слов. Как все воплотилось то...
+6
-1
+5
что оон, что мок все это ненужные организации!
+6
-1
+5
Какие молодцы! Принципы - это святое! И исключений тут, как мы знаем, не бывает)))
+4
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+4
в МОК подвезли "этодругин")
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не обеспечение безопасности , а борьба с дискриминацией)) понимать надо)
+5
-1
+4
ахахах
+5
-1
+4
Третьяк утрётся и продолжит платить взносы.
+2
0
+2
Ответ Hola Hola
Интересно одно: они все это говорят потому, что политическая обстановка не позволяет сказать вслух ничего иного, или сами верят в то, что говорят. Если второе, то прямо в зазеркалье каком-то живут.
Они не могут по-другому. Пойти навстречу России - отвернуть от себя остальных. Бизнес накроется. А рычагов воздействия у них, как оказалось, для таких случаев нет.
+1
0
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утрёмся и далее будем "взаимодействовать"
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Кто на ком стоял? (С)
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Ответ Mohnatiy
"Вы не понимаете, это другое"))
Всё отталкивается от того кто первый начал. Израиль первый не начинал
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