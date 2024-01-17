МОК о допуске Израиля до МЧМ в 3-м дивизионе: «Борьба с дискриминацией – часть основополагающих принципов Олимпийской хартии. Всегда будем их придерживаться»

МОК прокомментировал решение ИИХФ допустить Израиль до МЧМ в третьем дивизионе.

10 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах.

Сегодня стало известно, что Международная федерация хоккея разрешила молодежной команде страны принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.

«МОК осведомлен о ситуации, обсуждал этот вопрос с НОК Израиля и в течение последних нескольких недель и очень четко изложил свою позицию.

Борьба с дискриминацией любого рода является частью основополагающих принципов Олимпийской хартии, и МОК всегда будет придерживаться этих принципов», – сообщили в пресс-службе .