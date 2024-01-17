МОК о допуске Израиля до МЧМ в 3-м дивизионе: «Борьба с дискриминацией – часть основополагающих принципов Олимпийской хартии. Всегда будем их придерживаться»
МОК прокомментировал решение ИИХФ допустить Израиль до МЧМ в третьем дивизионе.
10 января ИИХФ по соображениям безопасности временно отстранила Израиль от участия в своих турнирах.
Сегодня стало известно, что Международная федерация хоккея разрешила молодежной команде страны принять участие в МЧМ-2024 в третьем дивизионе.
«МОК осведомлен о ситуации, обсуждал этот вопрос с НОК Израиля и ИИХФ в течение последних нескольких недель и очень четко изложил свою позицию.
Борьба с дискриминацией любого рода является частью основополагающих принципов Олимпийской хартии, и МОК всегда будет придерживаться этих принципов», – сообщили в пресс-службе МОК.
Ах, да - с Россией это не дискриминация, а обеспечение безопасности... Блин, чуть не забыл )))
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не обеспечение безопасности , а борьба с дискриминацией)) понимать надо)