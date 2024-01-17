Бессеберг на суде признал, что имел отношения с русской танцовщицей ночного клуба

Теги IBU Андерс Бессеберг Виктор Майгуров Биатлон

Андерс Бессеберг на суде признал, что имел отношения с русской танцовщицей ночного клуба.

Суд над бывшим главой Международного союза биатлонистов (IBU) проходит в Норвегии. Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

По словам экс-главы Бессеберга, его отношения с танцовщицей Евой начались после встречи во время ужина в России в 2016 году. Прокурор Марианна Дюпесланд предъявила фотографию женщины в ходе судебного заседания. 

– Могу сказать, что между мной и этой женщиной были отношения. Дальнейшие комментарии я давать не хочу. 

– У вас был половой акт?

– Я ясно сказал, что не хочу это комментировать. 

– Вы знали что-нибудь о ее профессии?

– Не думаю, что могу это комментировать. Потому что я не могу гарантировать точность, она плохо говорила по-английски, – заявил Бессеберг на суде. 

Бессеберг отметил, что общался с женщиной при помощи бывшего вице-президента IBU Виктора Майгурова, так как она плохо говорила по-английски. 

«Он выступал для меня переводчиком. Долгих разговоров не было. Я просто просил его поздороваться и уточнить, как дела», — цитирует Бессеберга «СЭ» со ссылкой на NRK. 

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту

Материалы по теме

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Майгуров пришёл, перевёл и ушёл. Или остался 😲,чтоб дальше переводить?
+23
0
+23
Ответ Лизавета Анна -Мария
Майгуров пришёл, перевёл и ушёл. Или остался 😲,чтоб дальше переводить?
Майгуров пока переводил глядя на происходящее - быстро от руки написал
+11
-1
+10
Ответ maks44
- У вас был половой акт с этой женщиной? - А как долго? - А в какой позе?
На самом деле эти вопросы абсолютно реальны. Если кому-то доводилось сталкиваться с допросом (иначе не назовешь) на израильской таможне, то там примерно это и спрашивают, если ты приехал с девушкой, которая тебе не жена.
+8
-1
+7
Ответ maks44
- У вас был половой акт с этой женщиной? - А как долго? - А в какой позе?
ну понятно же, что устанавливается факт предоставления эскорт-услуг, не?
+5
0
+5
В России разве принято дорогим и важным гостям угождать, одаривать подарками? А эти посиделки в сауне с проститутками нам вообще чужды, да и нет у нас проституток, разве что с Украины несколько прорвались. Версия следствия абсолютно неправдоподобна
+5
-1
+4
Ответ maks44
- У вас был половой акт с этой женщиной? - А как долго? - А в какой позе?
Если обвинение утверждает, что Бессеберг пользовался услугами проституток.
То такие вопросы абсолютно уместны.
+4
0
+4
Шас Губошлеп разгуляется. И по Майгурову пройдется и по Бесу
+3
0
+3
Ответ Cube Litening C:68X
Рассказывай, я послушаю..😁
Угу, щас😄
А если в двух словах, если уж заинтриговал, в нулевых, начале десятых, в Питере было местечко, где тебе приносили меню, а на последних страницах расценки на девочек которые на пилоне. Вот и весь секрет 😄
+2
0
+2
Ответ Verhovn
У меня тоже был акт с танцовщицей из стрипухи, но это почему-то никому не интересно. А мне хочется поделиться 🤣 Блин, спортс, ну не зашло. Ну было и было, что теперь вспоминать...
Рассказывай, я послушаю..😁
+2
0
+2
АААА!!! МАЙГУРОВ!! Это прекрасно. Давай, жги дальше.
+2
0
+2
Ответ Verhovn
Угу, щас😄 А если в двух словах, если уж заинтриговал, в нулевых, начале десятых, в Питере было местечко, где тебе приносили меню, а на последних страницах расценки на девочек которые на пилоне. Вот и весь секрет 😄
Неплохо, шикарный сервис..👌😁
+1
0
+1
Ответ Россия будет свободной
ну понятно же, что устанавливается факт предоставления эскорт-услуг, не?
чем это доказывает предоставление эскорт-услуг? Они же по любви. Вон какой Бессеберг красивый
+1
0
+1
Ответ maks44
- У вас был половой акт с этой женщиной? - А как долго? - А в какой позе?
А есть видео? Тимур Мансорунов интересуется.
+1
0
+1
Ответ Verhovn
А Вы не из России видимо, если такие вопросы задаёте?
Не, из Германии.. Тут легально всё..
+1
0
+1
РФ-главный поставщик Натащ в Европу)
+1
0
+1
Сдал Бесс Майгурова с потрохами, тот оказывается и сутенером подрабатыаал. Что только не сделаешь во славу родного спорта!))
+1
0
+1
высокие, высокие отношения!!!
+1
0
+1
Ответ Verhovn
Были времена.. И всё же было легально, что характерно. Стрипуха называлась "Золотая клетка". Кому, блин, это мешало, - непонятно...😎
Что, отменили всё, вне закона теперь?
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Что, отменили всё, вне закона теперь?
А Вы не из России видимо, если такие вопросы задаёте?
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Не, из Германии.. Тут легально всё..
Бад закинген, знаешь такой город. У меня подруга немка русская оттуда. Всё зовёт в гости, да всё не собраться было, а теперь и совсем проблематично.
0
0
0
Ответ Verhovn
Бад закинген, знаешь такой город. У меня подруга немка русская оттуда. Всё зовёт в гости, да всё не собраться было, а теперь и совсем проблематично.
https://www.bad-saeckingen.de/startseite. Теперь знаю, неплохо выглядит.. На границе со Швейцарией..
0
0
0
Ответ Артур Кузьминский
В России разве принято дорогим и важным гостям угождать, одаривать подарками? А эти посиделки в сауне с проститутками нам вообще чужды, да и нет у нас проституток, разве что с Украины несколько прорвались. Версия следствия абсолютно неправдоподобна
В России нет проституток, есть только медведи с балалайкой и водкой
0
0
0
Ответ Cube Litening C:68X
Неплохо, шикарный сервис..👌😁
Были времена.. И всё же было легально, что характерно. Стрипуха называлась "Золотая клетка". Кому, блин, это мешало, - непонятно...😎
0
0
0
и как проверить кто расплачивался с этой дамой, он или посторонний. эти дамочки чек не выписывают.
0
0
0
Зря признался дед. Заклюют. Надо было с танцовщиком-мигрантом
0
0
0
Вот и раскалолся, значит проститутки были.
0
0
0
Майгуров со свечкой стоял?)
+1
-1
0
Ну хорошо хоть не с танцовщиком)))✋🤣😭
0
0
0
Не может быть!
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий