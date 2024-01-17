Андерс Бессеберг на суде признал, что имел отношения с русской танцовщицей ночного клуба.

Суд над бывшим главой Международного союза биатлонистов (IBU) проходит в Норвегии. Его обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял IBU.

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

По словам экс-главы Бессеберга, его отношения с танцовщицей Евой начались после встречи во время ужина в России в 2016 году. Прокурор Марианна Дюпесланд предъявила фотографию женщины в ходе судебного заседания.

– Могу сказать, что между мной и этой женщиной были отношения. Дальнейшие комментарии я давать не хочу.

– У вас был половой акт?

– Я ясно сказал, что не хочу это комментировать.

– Вы знали что-нибудь о ее профессии?

– Не думаю, что могу это комментировать. Потому что я не могу гарантировать точность, она плохо говорила по-английски, – заявил Бессеберг на суде.

Бессеберг отметил, что общался с женщиной при помощи бывшего вице-президента IBU Виктора Майгурова, так как она плохо говорила по-английски.

«Он выступал для меня переводчиком. Долгих разговоров не было. Я просто просил его поздороваться и уточнить, как дела», — цитирует Бессеберга «СЭ» со ссылкой на NRK.

Экс-босса биатлона судят за помощь России: ему дарили часы за $19 тысяч, проституток и туры на охоту