Слуцкий возглавил «Шанхай Шеньхуа», СКА победил ЦСКА, 300-й гол Кучерова, 50-летний Хабибулин возобновил карьеру и другие новости

1. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий возглавил китайский клуб «Шанхай Шеньхуа».

А еще он высказался об Александре Мостовом и Андрее Канчельскисе: «Величайшие игроки. Но, когда у них закончилась карьера, закончилась и жизнь. Я уже тренирую больше, чем он в футбол играл, почти 20 лет только на топовом уровне». И взбесил обоих. Мостовой заявил о Слуцком: «Шут гороховый, сделал себе имя на случайности. Его забудут, а нас с Канчельскисом будут знать и помнить всю жизнь». Канчельскис выдал: «Зачем мне слушать этого Шарика? Он котов пинал, когда я играл на высочайшем уровне. После завершения карьеры отлично себя чувствую, жизнь бьет ключом». И добавил: «Он Шариков по Булгакову. Что он там гавкает, кто он такой вообще? Он должен молчать и слушать».

2. ЦСКА в армейском дерби уступил СКА (0:2), «Амур» победил «Нефтехимик» в другом матче дня Фонбет Чемпионата КХЛ.

3. «Челси» дома победил «Кристал Пэлас» (2:1) в 19-м туре АПЛ, Михаил Мудрик снова забил. «Манчестер Сити» на выезде справился с «Эвертоном» (3:1).

4. НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» (1:5), Овечкин остался без очков, Панарин набрал 1+1. «Питтсбург» разгромил «Айлендерс» (7:0), Малкин сделал дубль и вышел на 2-е место в истории по голам среди россиян (484), обогнав Федорова. «Тампа» уступила «Флориде» (2:3), Кучеров забросил 300-ю шайбу в НХЛ. Все результаты дня – здесь.

5. НБА. «Финикс» в гостях одолел «Хьюстон» благодаря трипл-даблу Дюрэнта и другие результаты.

6. Главные сделки дедлайна КХЛ. Жафяров перешел в «Авангард», Гераськин – в «Металлург», Кошелев – в «Ак Барс» в результате трехстороннего обмена. «Авангард» подписал экс-форварда «Куньлуня» Юрчо и обладателя Кубка Гагарина Рыкова. «Ак Барс» вернул Князева. «Торпедо» заявило 50-летнего вратаря Николая Хабибулина.

7. Олимпийскому призеру по фехтованию Биде и его жене грозит до 10 лет тюрьмы за самовольное оставление части.

8. На молодежном чемпионате мира по хоккею Канада победила Латвию со счетом 10:0, Финляндия уступила Германии (3:4), Чехия разгромила Норвегию (8:1).

9. Футбольной Суперлиге гарантированы 15 млрд евро инвестиций на 3 года, по 400 млн за сезон будут отдавать скромным клубам – УЕФА выделяет в 2 раза меньше. Запуск Суперлиги планируют на сентябрь 2025-го, раньше не получится – организаторы хотят качественно подготовиться.

10. Распалась танцевальная пара фигуристов Арины Ушаковой и Валерия Ангелопола. Возможно, из-за рекомендаций тренера Натальи Линичук.

11. Форвард «Локомотива» Артем Дзюба снялся с Павлом Деревянко в фильме «Конец Славы» от режиссера «Бабушки легкого поведения».

Цитаты дня:

Ротенберг о «Слове пацана»: «Я рос на примерно таких же улицах, о которых рассказывают в сериале. Даже там можно выжить и потом стать настоящим гражданином, патриотом своего государства»

Калешин о поездке в Мариуполь: «Там льется кровь, падают снаряды, а латте льется в городах наших. Там страдают русские. Есть надежда, что общество очнется, как говорил Федоров»

«Мир мешает России, потому что у них душа испорченная. У русского народа настоящее видение жизни, отсюда и конфликты с Западом». Экс-хавбек «Томи» Крунич про отстранение

Дзюба о «Зените» в ЛЧ: «Семак все время пытался напугать какими-то фамилиями. Я просто смеялся. Это была услада – в больших клубах хороший менталитет»

Винер о «Слове пацана»: «Я видела пока только отрывки, но поняла, что этот фильм хороший. Он про то, что преступник должен сидеть в тюрьме»

Новак Джокович: «Надеюсь, я смогу играть до 40 лет, а может, и дольше. Зачем заканчивать, если ты по-прежнему в отличной форме?»

Валиева о допинговом скандале: «Я воспринимаю это как самую большую несправедливость, которая произошла со мной»

Елена Вяльбе: «Я безумно люблю нашего президента, он последний из могикан. Если не он – людей на земле не останется»