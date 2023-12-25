Рэтклифф купил 25% акций «МЮ», поражение «Челси», Ковальчук забил за «Спартак», победа Большунова, Валиева катается под АИГЕЛ, в Саудовской Аравии могут смягчить лимит на легионеров и другие новости

1. «МЮ» объявил о покупке 25% акций клуба миллиардером Джимом Рэтклиффом. Сделка оценена в 1,25 млрд фунтов, ее утверждение лигой займет 6-7 недель. Рэтклифф займется футбольным операциями клуба и инвестирует в «МЮ» 300 млн долларов.

2. «Челси» проиграл «Вулверхэмптону» в гостях – 1:1. Судья добавил 11 минут, Доэрти забил на 93-й, Нкунку – на 96-й. Лондонцы по ходу матча не реализовали выход 3 в 0. «Челси» на 14 очков отстает от зоны ЛЧ, от лидирующего «Арсенала» – на 18, команда Почеттино идет 10-й в таблице АПЛ.

3. Илья Ковальчук забил в первой игре за «Спартак» – в пустые ворота. Форвард нанес 3 броска и сыграл 14:33 против «Куньлуня» (5:2). В других матчах дня «Лада» уступила «Автомобилисту», «Авангард» проиграл «Металлургу».

4. В PGMOL (организации, отвечающей за судейство в Англии) объяснили, почему не было пенальти за игру рукой хавбека «Арсенала» Мартина Эдегора в матче с «Ливерпулем»: «Рука движется к телу, а не к мячу, когда игрок падает».

5. Александр Большунов выиграл скиатлон на Кубке России по лыжам в Кирово-Чепецке, Семиков – 2-й, Коростелев – 3-й, Червоткин – 6-й. В женской гонке победила Анастасия Кулешова, Степанова – 2-я, Горбунова – 3-я.

6. УЕФА примет решение по нарушениям финансового фэйр-плей и возможному отстранению «Барсы» от еврокубков в феврале. «ПСЖ», «Сити» и «Милан» тоже под подозрением.

7. Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Петросян, Валиева, Семененко, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступили с показательными номерами. Валиева каталась с новым номером под песню АИГЕЛ «Пыяла» – саундтрек к «Слову пацана».

8. Кирилл Капризов – первая звезда недели НХЛ. У форварда «Миннесоты» 7 (4+3) очков за четыре матча.

9. «Милан» решил не увольнять главного тренера Стефано Пиоли сейчас. Летом могут пригласить Конте.

10. Команда Даниила Медведева выиграла выставочный турнир в Абу-Даби, обыграв команду Арины Соболенко.

11. В Саудовской Аравии обсудят смягчение лимита на легионеров с 8 до 10 игроков в заявке. Лигу хотят сделать привлекательнее для иностранцев.

12. Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» победил «Зенит» благодаря 32 очкам Мартюка, УНИКС взял верх над «Самарой»

13. Дмитрий Шнякин готов пригласить своего хейтера в комментаторскую и разобрать свою работу – он пришел в комментарии к новости на Sports.ru о том, что был признан лучшим спортивным комментатором года по версии СМИ.

Цитаты дня.

Вик Уайлд: «Я не собираюсь ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию»

Аршавин об отстранении России: «Пока СВО идет, думаю, вариантов нет. Но затем мы наверняка снова будем играть в европейских турнирах»

Николай Валуев: «Футбол – спорт номер один в России. Как бы ни были интересны хоккей, бокс, фигурное катание, статистика показывает, что болельщикам больше интересен футбол»

Адесанья – о туалетной бумаге: «Она просто размазывает дерьмо по заднице. На Востоке используют биде»

«Косолапые, безрукие, деревянные», – говорит зритель, смотря российский футбол. Анализы футболиста после игры – показатель реанимации для обычного человека». Безуглов о нагрузках игроков

Рэтклифф о покупке 25% акций «МЮ»: «Наши амбиции – вернуть клуб на вершину английского, европейского и мирового футбола. Мы здесь надолго, впереди много напряженной работы»

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